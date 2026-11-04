भारत पर जिसने 500 फीसदी टैरिफ लगाने का बनाया प्लान, US में चुनाव हार गई उसकी बहन

अमेरिका के मिडटर्म चुनाव के नतीजों में डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है. साउथ कैरोलिना की सीनेट सीट पर डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार एनी एंड्रयूज ने रिपब्लिकन सीनेटर डार्लिन ग्राहम को हरा दिया है. डार्लिन ग्राहम को इस साल उनके दिवंगत भाई और लंबे समय तक सीनेटर रहे लिंडसे ग्राहम की जगह नियुक्त किया गया था. लिंडसे ग्राहम भारत विरोधी बयानबाजी करते रहते थे.

NBC न्यूज के अनुसार डेमोक्रेट्स उम्मीदवार एंड्रयूज पेशे से एक पीडियाट्रिशियन है, जिन्होंने डार्लिन ग्राहम को हराया है. इस तरह से 20 साल में पहली बार साउथ कैरोलिना की सीनेट सीट पर कोई डेमोक्रेटिक सीनेटर होगा. जहां दो साल पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ कैरोलिना में 17 प्रतिशत से अधिक के अंतर से जीत हासिल की थी.

भारत की बार-बार आलोचना की



गवर्नर हेनरी मैकमास्टर ने जुलाई में पूर्व प्रशासक डार्लिन ग्राहम को उस वक्त सीनेटर नियुक्त किया था, जब साउथ कैरोलिना के लंबे समय तक सीनेटर रहे लिंडसे ग्राहम का जुलाई 2026 में निधन हो गया था. वे 5 बार के सीनेटर रह चुके थे. अमेरिकी रिपब्लिकन दिवगंत सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने रूसी कच्चे तेल की खरीद पर भारत की बार-बार आलोचना की थी. उन्होंने भारत पर यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध में मदद करने का आरोप लगाया था. उन्होंने धमकी भी दी थी कि अमेरिका उन देशों पर 500 फीसदी का टैरिफ लगाएगा, जो रूस से तेल खरीदता है.

ट्रंप को मिल रहे झटके

अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में ट्रंप को लगातर बड़े झटके मिल रहे हैं. इस बीच कंसास की सीट पर ऐतिहासिक उलटफेर हुआ है. यहां करीब 94 साल बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीत दर्ज की है. डेमोक्रेट एडम हैमिल्टन ने रिपब्लिकन के रोजर मार्शल को हराया है. इसके अलावा अमेरिका के सबसे बड़े राज्य टेक्सास में डेमोक्रेटिक पार्टी ने 36 साल बाद गवर्नर का पद जीत लिया है. साथ ही 33 साल बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने यहां अपना पहला सिनेटर चुनाव भी जीता है.