Explained: चुनाव से 11 दिन पहले सर्वे में ट्रंप को झटका, 70% युवाओं का समर्थन खो चुके रिपब्लिकन्स
इस सर्वे में 18 से 29 वर्ष की आयु के 70% मतदाताओं ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों के प्रति अपना समर्थन जताया है, जबकि रिपब्लिकन उम्मीदवारों के पक्ष में यह आंकड़ा गिरकर केवल 55% पर सिमट गया है.
अमेरिका में होने वाले महत्वपूर्ण मध्यावधि चुनावों से ठीक 11 दिन पहले अमेरिकी राजनीतिक परिदृश्य में भारी उथल-पुथल देखने को मिल रही है. देश के वर्तमान राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी की नीतियों के प्रति नागरिकों, विशेषकर युवा वर्ग में असंतोष चरम पर है. न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना यूनिवर्सिटी के ताजा और व्यापक सर्वेक्षण के अनुसार, अमेरिकी युवा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी से तेजी से छिटककर डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं.
इस सर्वेक्षण में 18 से 29 वर्ष की आयु के 70% मतदाताओं ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों के प्रति अपना समर्थन जताया है, जबकि रिपब्लिकन उम्मीदवारों के पक्ष में यह आंकड़ा गिरकर केवल 55% पर सिमट गया है. पिछले राष्ट्रपति चुनाव के मुकाबले यह रिपब्लिकन खेमे के लिए लगभग 15% की भारी गिरावट को दर्शाता है. युवा मतदाताओं के इस बढ़ते मोहभंग ने अमेरिकी सत्ता के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है, जिससे आगामी चुनावों के नतीजे पूरी तरह प्रभावित हो सकते हैं.
आर्थिक चिंताएं और अमेरिका में असंतोष की मुख्य वजहें
युवाओं के इस बड़े पैमाने पर नाराज होने के पीछे मुख्य रूप से देश की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था और घरेलू आर्थिक चिंताएं हैं. सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि 94% युवाओं ने देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति को खराब या 'औसत से कमजोर' करार दिया है. इसके अलावा, अर्थव्यवस्था को संभालने के मामले में राष्ट्रपति ट्रंप की कार्यशैली और नीतियों को भारी नापसंद किया गया है.
आज का अमेरिकी युवा वर्ग बढ़ती महंगाई, ईंधन के आसमान छूते दामों, महंगे होते घरों और रोजगार के अवसरों की कमी को लेकर अत्यधिक चिंतित है.
सुरक्षित भविष्य का अभाव: सर्वेक्षण में शामिल 73% युवाओं ने माना कि उन्हें अपने भविष्य को लेकर कोई सुरक्षा या भरोसा नजर नहीं आ रहा है.
असुरक्षा की भावना: करीब 87% युवाओं ने देश की मौजूदा स्थिति को लेकर गहरी असुरक्षा जताई है.
आर्थिक मोर्चे पर नाकामी: लगभग 53% युवाओं का स्पष्ट मानना है कि देश गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है, और ट्रंप प्रशासन की नीतियां आम नागरिकों के जीवन को और अधिक कठिन बना रही हैं.
यही कारण है कि 30 वर्ष से कम आयु के लगभग 72% युवा राष्ट्रपति ट्रंप के कामकाज के तरीकों से पूरी तरह असंतुष्ट नजर आते हैं.
रिपब्लिकन पार्टी की अंदरूनी मुश्किलें और ट्रंप की गिरती अप्रूवल रेटिंग
आगामी मध्यावधि चुनावों के मद्देनजर रिपब्लिकन पार्टी की स्थिति चुनौतीपूर्ण होती जा रही है. सर्वेक्षण के मुताबिक, लगभग 77% युवाओं का मानना है कि रिपब्लिकन पार्टी मौजूदा समय में आम जनता के मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है. इसके विपरीत, युवाओं का एक बड़ा वर्ग रिपब्लिकन पार्टी की तुलना में डेमोक्रेटिक पार्टी को अधिक उदार, सक्षम और भरोसेमंद मान रहा है.
राष्ट्रपति ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग भी इस समय अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है. ताजा आंकड़ों के अनुसार केवल 31% लोग ट्रंप के कामकाज से संतुष्ट हैं, 32% लोग इस मामले में तटस्थ बने हुए हैं. वहीं, 36% से अधिक लोग उनकी नीतियों को पूरी तरह नापसंद करते हैं.
ईरान युद्ध, ऊर्जा संकट और वैश्विक मोर्चे पर सवाल
अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ईरान के साथ चल रहा भू-राजनीतिक तनाव भी एक बड़ा केंद्र बिंदु बन गया है. चुनाव से ठीक पहले अमेरिकी प्रशासन ने ईरान के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए कई कड़े दावे किए थे. राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर संभावित हमलों को लेकर लंबे-चौड़े दावे किए थे, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि इस प्रकार के सैन्य संघर्षों से अमेरिका को कोई सामरिक लाभ मिलने के बजाय घरेलू मोर्चे पर भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ रही है.
ईरान के साथ युद्ध जैसे हालात और ऊर्जा गलियारों में अस्थिरता के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है, जिससे अमेरिकी नागरिकों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है. जानकारों का कहना है कि यदि अमेरिका किसी लंबे और खर्चीले सैन्य टकराव में उलझता है, तो इसका नकारात्मक असर आगामी चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी के प्रदर्शन पर पड़ना तय है. साथ ही, रूस के साथ अमेरिका के कूटनीतिक समीकरणों और तेल प्रतिबंधों के मसले पर भी वैश्विक राजनीति में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.
मिड-टर्म चुनावों के संभावित परिणाम
यदि मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी सीनेट या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (प्रतिनिधि सभा) में बहुमत हासिल करने में सफल हो जाती है, तो राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल का बचा हुआ समय काफी हद तक राजनीतिक अवरोधों और चुनौतियों से घिर जाएगा.
कानूनी और विधाई नियंत्रण: संसद के दोनों सदनों में नियंत्रण मिलने पर डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति के बजट प्रस्तावों, प्रमुख नीतियों और प्रशासनिक नियुक्तियों पर रोक लगा सकेंगे.
कार्यात्मक चुनौतियां: इससे ट्रंप प्रशासन के कई महत्वपूर्ण फैसलों पर कानूनी शिकंजा कस सकता है और वे अपनी इच्छानुसार स्वतंत्र रूप से फैसले लेने में असमर्थ हो सकते हैं.
2028 की राष्ट्रपति दौड़: मध्यावधि चुनावों के परिणाम यह भी तय करेंगे कि आने वाले समय में रिपब्लिकन पार्टी के भीतर नेतृत्व का अगला चेहरा कौन होगा, क्योंकि हार की स्थिति में पार्टी के भीतर आंतरिक कलह और उत्तराधिकार की जंग तेज होने की पूरी संभावना है.
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बदलती रणनीति
मध्य पूर्व की राजनीति में भी चुनावी हलचल कम नहीं है. इजराइल में होने वाले आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी राजनीतिक रणनीति में अचानक बड़ा बदलाव किया है. जनता के बीच अपनी घटती लोकप्रियता और दक्षिणपंथी दलों के दबाव से निपटने के लिए नेतन्याहू ने अपनी चालें बदल दी हैं.
दक्षिणपंथी सहयोगियों को अपने पाले में लाने के प्रयास छोड़ने के बाद, अब उन्होंने सीधे जनता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है.
विश्लेषकों का मानना है कि नेतन्याहू किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहने के लिए अपनी पार्टी के पुराने सहयोगियों और राजनीतिक विरोधियों को साधना चाहते हैं.
नेतन्याहू ने ईरान के साथ चल रहे तनाव और सैन्य अभियानों को अपनी चुनावी ढाल बना लिया है. उनका प्रयास है कि वे सुरक्षा के मुद्दों को आगे करके दक्षिणपंथी और रूढ़िवादी मतदाताओं का समर्थन पुनः हासिल कर सकें.
वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम इस बात का स्पष्ट संकेत देते हैं कि अमेरिका और मध्य पूर्व दोनों ही क्षेत्रों में मतदाता वर्तमान आर्थिक और सुरक्षा नीतियों से संतुष्ट नहीं हैं. अमेरिका में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और युद्ध जैसे हालातों के कारण युवा वर्ग का व्यवस्था से मोहभंग हो रहा है, जिसका सीधा फायदा विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी को मिलता दिख रहा है. आगामी मध्यावधि चुनाव न केवल अमेरिकी नेतृत्व के भविष्य को तय करेंगे, बल्कि यह वैश्विक कूटनीति और अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने में भी निर्णायक भूमिका निभाएंगे.