अमेरिका के 2026 के मिडटर्म इलेक्शन ने वह कर दिखाया है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी. डेमोक्रेटिक पार्टी ने न सिर्फ कांग्रेस के दोनों सदनों पर कब्जा कर लिया है, बल्कि उन राज्यों में भी जीत हासिल की है जो दशकों से रिपब्लिकन का गढ़ माने जाते रहे हैं. टेक्सास से लेकर कंसास तक और ओहियो से जॉर्जिया तक डेमोक्रेट्स ने सीनेट, हाउस और गवर्नर के चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है.

तो देखते हैं कि अमेरिका के कौन से राज्य लाल से नीले हो गए और कैसे?

राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी नतीजे क्या रहे?

चुनाव नतीजों के मुताबिक, डेमोक्रेट्स ने सीनेट में 53 सीटें जीती हैं, जबकि रिपब्लिकन 41 सीटों पर सिमट गए हैं. यह 7 सीटों का नेट प्रॉफिट है, जो बहुमत के लिए जरूरी 51 सीटों से ज्यादा है. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी डेमोक्रेट्स ने 218 सीटों का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है.

सबसे चौंकाने वाला बदलाव गवर्नर पदों पर आया है. चुनाव से पहले रिपब्लिकन के पास 26 और डेमोक्रेट्स के पास 24 गवर्नर पद थे. नतीजों के बाद डेमोक्रेट्स ने चार रिपब्लिकन-कंट्रोल्ड राज्यों में गवर्नर पद छीन लिए, जिससे उन्हें 16 साल बाद पहली बार गवर्नर पदों का बहुमत मिल गया है.

वे राज्य जिन्होंने 'लाल' से 'नीला' रुख किया

टेक्सास: 32 साल का सूखा खत्म

टेक्सास को रिपब्लिकन का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था. इस बार डेमोक्रेट्स ने यहां इतिहास रच दिया.

सीनेट सीट: डेमोक्रेट जेम्स तालारिको ने रिपब्लिकन केन पैक्सटन को हराकर वह सीनेट सीट जीत ली जो दशकों से रिपब्लिकन के पास थी. तालारिको की जीत ने टेक्सास में 32 साल के रिपब्लिकन वर्चस्व को खत्म किया. एक पूर्व स्कूल शिक्षक और प्रेस्बिटेरियन सेमिनेरियन, तालारिको ने 'प्यार की राजनीति' के नारे पर चुनाव लड़ा. 1988 के बाद यह पहली बार है जब टेक्सास से कोई डेमोक्रेटिक सीनेटर चुना गया है.

डेमोक्रेट जेम्स तालारिको ने रिपब्लिकन केन पैक्सटन को हराकर वह सीनेट सीट जीत ली जो दशकों से रिपब्लिकन के पास थी. तालारिको की जीत ने टेक्सास में 32 साल के रिपब्लिकन वर्चस्व को खत्म किया. एक पूर्व स्कूल शिक्षक और प्रेस्बिटेरियन सेमिनेरियन, तालारिको ने 'प्यार की राजनीति' के नारे पर चुनाव लड़ा. 1988 के बाद यह पहली बार है जब टेक्सास से कोई डेमोक्रेटिक सीनेटर चुना गया है. गवर्नर पद: डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि जीना हिनोजोसा ने तीन बार के रिपब्लिकन गवर्नर ग्रेग एबॉट को हरा दिया. इस जीत के साथ ही वह टेक्सास की पहली लैटिना गवर्नर बन गई हैं. 1994 के बाद यह पहली बार है जब टेक्सास में किसी डेमोक्रेट ने राज्यव्यापी चुनाव जीता हो. NBC न्यूज के मुताबिक, टेक्सास में आखिरी डेमोक्रेटिक गवर्नर तीन दशक से भी पहले चुने गए थे.

कंसास: 94 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा

सीनेट सीट: डेमोक्रेट एडम हैमिल्टन ने रिपब्लिकन सीनेटर रोजर मार्शल को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की. हैमिल्टन 1932 के बाद कंसास से सीनेट के लिए चुने जाने वाले पहले डेमोक्रेट हैं, जिसने 94 साल के रिपब्लिकन सिलसिले को तोड़ दिया. एक मेथोडिस्ट पादरी, हैमिल्टन ने खुद को 'स्वतंत्र सोच वाला डेमोक्रेट' बताया और तर्क दिया कि कंसास को एक-एक सीनेटर हर पार्टी से होने का फायदा मिलेगा.

साउथ कैरोलिना: 28 साल बाद डेमोक्रेटिक जीत

सीनेट सीट: डेमोक्रेट एनी एंड्रयूज ने रिपब्लिकन डार्लीन ग्राहम को हराया. ग्राहम को उनके दिवंगत भाई और लंबे समय तक सीनेटर रहे लिंडसे ग्राहम की सीट संभालने के लिए मैदान में उतारा गया था. 1998 के बाद यह पहली बार है जब साउथ कैरोलिना से कोई डेमोक्रेटिक सीनेटर चुना गया है.

नॉर्थ कैरोलिना: दोनों सदनों में जीत

सीनेट सीट: डेमोक्रेट रॉय कूपर ने रिपब्लिकन माइकल व्हाटली को हराकर रिटायर्ड रिपब्लिकन सीनेटर थॉम टिलिस की सीट पर कब्जा किया. कूपर 2008 के बाद राज्य के पहले डेमोक्रेटिक सीनेटर-इलेक्ट हैं और पिछले 50 सालों में केवल चौथे डेमोक्रेट हैं.

डेमोक्रेट रॉय कूपर ने रिपब्लिकन माइकल व्हाटली को हराकर रिटायर्ड रिपब्लिकन सीनेटर थॉम टिलिस की सीट पर कब्जा किया. कूपर 2008 के बाद राज्य के पहले डेमोक्रेटिक सीनेटर-इलेक्ट हैं और पिछले 50 सालों में केवल चौथे डेमोक्रेट हैं. हाउस सीट: डेमोक्रेट जेमी एगर ने 11वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट में रिपब्लिकन जेनिफर कैप्स बाल्कॉम को हराया, जो पहले रिपब्लिकन के पास थी. इस तरह नॉर्थ कैरोलिना ने कांग्रेस के दोनों सदनों में डेमोक्रेट्स को जीत दिलाई.

ओहियो: पूर्व सीनेटर की वापसी और गवर्नर पद में बदलाव

सीनेट सीट: पूर्व डेमोक्रेटिक सीनेटर शेरोड ब्राउन ने रिपब्लिकन जॉन हस्टेड को हराकर अपनी पार्टी के लिए सीट वापस जीत ली. ब्राउन ने 2024 में रिपब्लिकन बर्नी मोरेनो से अपना पुनर्चुनाव हार गए थे, लेकिन इस विशेष चुनाव में राजनीतिक वापसी की. उन्होंने AI डेटा सेंटरों के समर्थन, राज्यहाउस घोटाले से कथित संबंधों और अरबपति लेस वेक्सनर से चंदे के मुद्दे पर हस्टेड पर हमला बोला.

पूर्व डेमोक्रेटिक सीनेटर शेरोड ब्राउन ने रिपब्लिकन जॉन हस्टेड को हराकर अपनी पार्टी के लिए सीट वापस जीत ली. ब्राउन ने 2024 में रिपब्लिकन बर्नी मोरेनो से अपना पुनर्चुनाव हार गए थे, लेकिन इस विशेष चुनाव में राजनीतिक वापसी की. उन्होंने AI डेटा सेंटरों के समर्थन, राज्यहाउस घोटाले से कथित संबंधों और अरबपति लेस वेक्सनर से चंदे के मुद्दे पर हस्टेड पर हमला बोला. गवर्नर पद: डेमोक्रेट एमी एक्टन ने रिपब्लिकन विवेक रामास्वामी को हराकर गवर्नर पद पर कब्जा किया. वह 2007 के बाद ओहियो की पहली डेमोक्रेटिक गवर्नर बनेंगी.

जॉर्जिया: पहली अश्वेत महिला गवर्नर

गवर्नर पद: डेमोक्रेट कीशा लांस बॉटम्स ने रिपब्लिकन अरबपति रिक जैक्सन को हराया. अटलांटा की पूर्व मेयर और राष्ट्रपति जो बाइडन की पूर्व सलाहकार, बॉटम्स अमेरिका के किसी राज्य की पहली अश्वेत महिला गवर्नर बन गई हैं. जॉर्जिया में 24 साल का रिपब्लिकन कंट्रोल खत्म हुआ.

आयोवा: दो दशक बाद डेमोक्रेटिक गवर्नर

सीनेट सीट: डेमोक्रेट जोश ट्यूरेक ने रिपब्लिकन एश्ले हिंसन को हराकर रिटायर्ड रिपब्लिकन सीनेटर जोनी अर्न्स्ट की सीट जीत ली. ट्यूरेक एक पूर्व पैरालंपिक व्हीलचेयर बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और 2023 से राज्य विधानमंडल में आयोवा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.

डेमोक्रेट जोश ट्यूरेक ने रिपब्लिकन एश्ले हिंसन को हराकर रिटायर्ड रिपब्लिकन सीनेटर जोनी अर्न्स्ट की सीट जीत ली. ट्यूरेक एक पूर्व पैरालंपिक व्हीलचेयर बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और 2023 से राज्य विधानमंडल में आयोवा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. गवर्नर पद: डेमोक्रेट रॉब सैंड ने रिपब्लिकन जैक लान को हराया. सैंड 2011 के बाद आयोवा के पहले डेमोक्रेटिक गवर्नर होंगे.

मेन: पांच बार के सीनेटर को हराया

सीनेट सीट: डेमोक्रेट ट्रॉय जैक्सन ने पांच बार के रिपब्लिकन सीनेटर सुसान कॉलिन्स को हराकर यह सीट जीत ली. जैक्सन पांचवीं पीढ़ी के लॉगर और मेन सीनेट के पूर्व अध्यक्ष हैं. उनका अभियान मुख्य रूप से श्रमिक अधिकारों और आवास तथा स्वास्थ्य सेवा की बढ़ती लागत पर केंद्रित था.





इस जीत का मतलब क्या है?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह चुनाव पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका है. डेमोक्रेट्स ने न सिर्फ वाशिंगटन में सत्ता के दोनों केंद्रों पर कब्जा किया है, बल्कि राज्य स्तर पर भी अपनी पकड़ मजबूत की है.

1990 के दशक के बाद पहली बार डेमोक्रेटिक गवर्नर देश की आबादी के 60% का प्रतिनिधित्व करेंगे और अब उनके पास राज्यों का बहुमत भी होगा. यह जीत पार्टी के लिए एक नई दिशा और आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए मजबूत आधार तैयार करती है.