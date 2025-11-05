Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अमेरिका में तीन अहम चुनावों में डेमोक्रेट्स की जीत के बाद भारतीय मूल के रिपब्लिकन नेता विवेक रामास्वामी ने रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक हिदायत दी है. उनकी हिदायत में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में जोहरान ममदानी की जीत भी शामिल है.

विवेक रामास्वामी ने बुधवार (5 नवंबर, 2025) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया. इसके कैप्शन में रामास्वामी ने लिखा, ‘आज रात के सबक, बिना किसी लाम-लपेट के. (Lessons from Tonight, no sugar coating.)’

उन्होंने कहा, ‘हम न्यू जर्सी, वर्जीनिया और न्यूयॉर्क सिटी, तीनों जगह बुरी तरह से हार गए. डेमोक्रेट्स ने तीनों जगह जीत दर्ज की. इन नतीजों से रिपब्लिकन पार्टी को दो अहम सबक लेने चाहिए.’ उन्होंने कहा, ‘रिपब्लिकन ध्यान से सुनें, इन चुनावों से दो मुख्य सबक हैं.’

विवेक रामास्वामी ने रिपब्लिकन नेताओं को समझाए सबक

उन्होंने कहा, ‘पहला सबक यह है कि पार्टी को महंगाई और जीवनयापन की लागत पर ध्यान देना चाहिए. सबसे पहले, हमारी पार्टी को किफायती जीवन पर फोकस करना चाहिए. अमेरिकियों के सपने को फिर से सस्ता बनाना चाहिए. बिजली, राशन, स्वास्थ्य सेवाओं और आवास की लागत घटाने पर काम करना चाहिए और यह स्पष्ट बताना चाहिए कि हम यह कैसे करेंगे.’

Lessons from tonight, no sugar coating. pic.twitter.com/CMZCIH4g2O — Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) November 5, 2025

उन्होंने कहा कि दूसरा सबक पहचान की राजनीति (आइडेंटिटी पॉलिटिक्स) से जुड़ा है. रामास्वामी ने रिपब्लिकन नेताओं से अपील की कि वे इस तरह की राजनीति से दूर रहें और साझा मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करें. उन्होंने कहा, “दूसरा सबक, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को पूरी तरह खत्म करें. यह रिपब्लिकन पार्टी के लिए नहीं है. यह वोक लेफ्ट का खेल है, हमारा नहीं. हमें आपकी स्कीन के रंग या धर्म की परवाह नहीं है, हमें आपके चरित्र की गहराई की परवाह है. यही हमारी पहचान है.’

तेजी से वायरल हो गया विवेक रामास्वामी का वीडियो पोस्ट

न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के चुनाव के बाद विवेक रामास्वामी का यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया और कुछ ही घंटों में इसे 20 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. विवेक के इस वीडियो ने इंटरनेट पर बहस को भी छेड़ दिया, जहां कई लोगों ने महंगाई और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर उनके विचारों से सहमति जताई.

