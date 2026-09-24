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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप को कोर्ट से झटका, CNN समेत 3 बड़े मीडिया हाउस पर लगाया बैन जज ने हटाया

ट्रंप को कोर्ट से झटका, CNN समेत 3 बड़े मीडिया हाउस पर लगाया बैन जज ने हटाया

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया हाउस को व्हाइट हाउस में बैन किया था. अब इस बैन को यूएस की जज ने हटा दिया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 24 Sep 2026 12:04 PM (IST)
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीएनएन, एमएस नॉओ और पॉलिटिको जैसे मीडिया हाउस को व्हाइट हाउस में बैन किया था. उन्होंने इन मीडिया हाउस पर झूठी खबरें पब्लिश करने का आरोप लगाया था. ट्रंप सरकार के इस फैसले के खिलाफ ये मीडिया हाउस कोर्ट गए थे और  जज ने राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर रोक लगाकर बैन हटा दिया है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज टिम केली ने ट्रंप के बैन को चुनौती देने वाले समाचार संगठनों के दायर एक मुकदमे में 18 सितंबर को आदेश जारी किया. वहीं अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के वकीलों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर इस प्रतिबंध को सही ठहराने की कोशिश की थी.

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कानून का स्पष्ट उल्लंघन
डोनाल्ड ट्रंप के बैन के फैसले के खिलाफ सीएनएन, एमएस नाउ और पोलिटिको ने बीते सोमवार को मुकदमा दायर किया था. इन मीडिया हाउस ने आरोप लगाया था कि इस तरीके से बैन लगाया जाना कानून का उल्लंघन है. अपनी याचिका में कहा था कि संविधान राष्टपति को ये अधिकार नहीं देता है कि वो खबरें पसंद नहीं आने पर उन्हें बैन कर दें.  किसी प्रक्रिया का पालन किए बिना प्रेस के प्रथम संशोधन से जुड़े अधिकारों, स्वतंत्रता और संपत्ति संबंधी हितों से वंचित करना गलत है.

पत्रकार को देख भड़क गए थे ट्रंप
बता दें यूएन में मंगलवार को ट्रंप ने सीएनएन की प्रतिष्ठित पत्रकार कैटलिन कॉलिन्स पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा कि आपको यहां नहीं होना चाहिए. मुझे हैरानी है कि सीएनएन यहां मेरी कवरेज कर रहा है. आपको यहां मेरी कवरेज के लिए नहीं होना चाहिए. आपने कहा था कि आप मेरी कवरेज नहीं करेंगे. हालांकि, कॉलिन्स ने बाद में प्रसारण में कहा कि सीएनएन ने ऐसा कभी नहीं कहा.

विवाद ट्रंप और अमेरिकी मीडिया के बीच बढ़ते टकराव के बीच सामने आया है. बैन के बाद कई बड़े अमेरिकी टीवी नेटवर्क ने विरोध में व्हाइट हाउस की कवरेज रोक दी थी.

ये भी पढ़ें: CEC ज्ञानेश कुमार पर SC की अवमानना केस चलाने की मांग, क्या है दलील?

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 24 Sep 2026 12:04 PM (IST)
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