हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वक्या अमेरिका के साथ डील करने पर ईरान को मिलेगा फंड? बातचीत के बीच जेडी वेंस ने सब कर दिया साफ

क्या अमेरिका के साथ डील करने पर ईरान को मिलेगा फंड? बातचीत के बीच जेडी वेंस ने सब कर दिया साफ

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि मैं अमेरिका ईरान डील को लेकर बहुत सारी गलत जानकारी देख रहा हूं. सबसे पहली बात ईरानियों को कोई नकद पैसा नहीं मिल रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 13 Jun 2026 11:53 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने शुक्रवार को उन खबरों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि ईरान को वाशिंगटन और तेहरान के बीच शांति समझौते पर साइन करने के लिए भारी भरकम रकम दी जाएगी. उन्होंने ऐसे दावों को फर्जी जानकारी बताया है.

एक्स पर एक पोस्ट में वेंस ने कहा कि होर्मुज को फिर से खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के मकसद से हुई डील को लेकर कोई नकद भुगतान या फंड जारी करने की शर्त नहीं है. उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रस्तावित व्यवस्था को इस तरह से तैयार किया गया है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के सुरक्षा हितों को प्राथमिकता दी जा सके. 

उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका ईरान डील को लेकर संभावित समझौते के बारे में बहुत सारी गलत जानकारी देख रहा हूं. सबसे पहली बात ईरानियों को कोई नकद पैसा नहीं मिल रहा है और न ही सिर्फ़ समझौते पर हस्ताक्षर करने या किसी बैठक में शामिल होने के लिए कोई फंड जारी किया जा रहा है. उन्होंने आगे कहा कि इस समझौते को इस तरह से तैयार किया गया है कि अमेरिका की चिंताओं को प्राथमिकता दी जाए और अगर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करता है, तो उन्हें और पूरे क्षेत्र को आर्थिक फ़ायदा होगा. इस समझौते में पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलने और लंबे समय तक शांति बनाए रखने की क्षमता है.

ईरानी मेहर न्यूज़ एजेंसी का क्या है दावा 
बता दें कि यह खबर ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी की उस रिपोर्ट के बाद आई है, जिसमें ईरान की बातचीत करने वाली टीम के करीबी एक सूत्र के हवाले से कहा गया था कि अमेरिका संग समझौते से ईरान की 24 अरब डॉलर की रुकी हुई संपत्ति 60 दिनों के भीतर जारी हो सकती है. यह भी दावा किया गया है कि बातचीत के अंतिम चरण से पहले तेहरान को इस रकम का आधा हिस्सा मिल जाएगा.

क्या बोले जेडी वेंस
अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने बातचीत के बारे में बिना पुष्टि वाली रिपोर्टों के आधार पर निष्कर्ष निकालने के लिए टिप्पणीकारों की आलोचना की. उन्होंने कहा कि मैंने पिछले कुछ घंटों की रिपोर्टिंग में कुछ अजीब बातें देखी हैं. जो लोग पहले डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐतिहासिक राष्ट्रपति बता रहे थे, वे अब मीडिया की बिना पुष्टि वाली खबरों के आधार पर एक डील की आलोचना कर रहे हैं. जो लोग कहते हैं कि IRGC की किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वे ही अब गुमनाम सूत्रों वाली सोशल मीडिया पोस्ट पर यकीन कर रहे हैं. 

ये भी पढ़ें 

'ईरान ने ड्रोन से किया था भारतीय जहाज पर अटैक', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, तेहरान ने किया खारिज

Published at : 13 Jun 2026 11:53 AM (IST)
Tags :
US Washington Peace Deal JD Vance IRAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या अमेरिका के साथ डील करने पर ईरान को मिलेगा फंड? बातचीत के बीच जेडी वेंस ने सब कर दिया साफ
क्या अमेरिका के साथ डील करने पर ईरान को मिलेगा फंड? बातचीत के बीच जेडी वेंस ने सब कर दिया साफ
विश्व
वेनेजुएला में फिर घुसी अमेरिका की सेना, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा- ट्रेन डी अरागुआ को US आर्मी ने किया ढेर
वेनेजुएला में फिर घुसी अमेरिका की सेना, ट्रंप का बड़ा दावा- ट्रेन डी अरागुआ को मार गिराया
विश्व
'अमेरिका और ईरान के बीच डील कभी इतनी करीब नहीं रही', पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ का बड़ा दावा
'अमेरिका और ईरान के बीच डील कभी इतनी करीब नहीं रही', पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ का बड़ा दावा
विश्व
'ईरान ने ड्रोन से किया था भारतीय जहाज पर अटैक', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, तेहरान ने किया खारिज
'ईरान ने ड्रोन से किया था भारतीय जहाज पर अटैक', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, तेहरान ने किया खारिज
Advertisement

वीडियोज

Main Vaapas Aaunga Review: इम्तियाज़ अली की दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी
Kangana Ranaut का बेबाक अंदाज आपको हैरान कर देगा, बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक एक्सक्लूसिव बातचीत
Haunted 3D: Ghosts Of The Past Review: Vikram Bhatt की साख पर बट्टा है ये फिल्म!
Bigg Boss 20: सलमान खान फिर संभालेंगे कमान, सामने आई कंटेस्टेंट्स की पहली जानकारी
Raakh Review: अली फज़ल की दमदार वापसी, 2026 का सबसे बेहतरीन क्राइम शो?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बड़ा एक्शन, सुबह-सुबह TMC महासचिव के घर पहुंची कोलकाता पुलिस और सेंट्रल फोर्स के जवान
अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बड़ा एक्शन, सुबह-सुबह TMC महासचिव के घर पहुंची कोलकाता पुलिस और सेंट्रल फोर्स के जवान
बिहार
बिहार के मसौढ़ी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, घायल आरोपी की इलाज के दौरान हुई मौत
बिहार के मसौढ़ी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, घायल आरोपी की इलाज के दौरान हुई मौत
इंडिया
बाबुल सुप्रियो भी छोड़ेंगे ममता बनर्जी का साथ? TMC सांसद ने खुद जारी किया बयान, शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर क्या कहा?
बाबुल सुप्रियो भी छोड़ेंगे ममता बनर्जी का साथ? TMC सांसद ने खुद जारी किया बयान, शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर क्या कहा?
बॉलीवुड
Haunted 3D BO Day 1: कंगना और मनोज की फिल्मों के आगे विक्रम भट्ट की 'हॉन्टेड 3D' का चला जादू, तगड़ी ली ओपनिंग, जानें- कलेक्शन
विक्रम भट्ट की 'हॉन्टेड 3D' का चला जादू, पहले दिन धुआंधार छापे नोट, जानें- कलेक्शन
क्रिकेट
IND vs AFG: टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में कौन लेगा विराट कोहली की जगह? 3 खिलाड़ियों के बीच छिड़ी जंग
टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में कौन लेगा विराट कोहली की जगह? 3 खिलाड़ियों के बीच छिड़ी जंग
विश्व
'ईरान ने ड्रोन से किया था भारतीय जहाज पर अटैक', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, तेहरान ने किया खारिज
'ईरान ने ड्रोन से किया था भारतीय जहाज पर अटैक', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, तेहरान ने किया खारिज
इंडिया
'आतंकवाद के आकाओं तक नहीं पहुंचेगा सिंधु नदी का पानी', रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को दो टूक संदेश
'आतंकवाद के आकाओं तक नहीं पहुंचेगा सिंधु नदी का पानी', राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को दो टूक संदेश
पंजाब
पंजाब चुनाव में कौन होगा AAP का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार? केजरीवाल ने CM मान के सामने किया ऐलान
पंजाब चुनाव में कौन होगा AAP का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार? केजरीवाल ने CM मान के सामने किया ऐलान
ENT LIVE
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
ENT LIVE
Raakh Review: Ali Fazal और Sonali Bendre की दमदार Crime Thriller Series ने जीता दिल
Raakh Review: Ali Fazal और Sonali Bendre की दमदार Crime Thriller Series ने जीता दिल
ENT LIVE
Disclosure Day Review: Steven Spielberg ने फिर रचा जादू, Sci-Fi प्रेमियों के लिए Must-Watch फिल्म
Disclosure Day Review: Steven Spielberg ने फिर रचा जादू, Sci-Fi प्रेमियों के लिए Must-Watch फिल्म
ENT LIVE
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
Embed widget