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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIsrael US Iran War: अमेरिका ने ईरान की तीन रिहायशी इमारतों पर दागे गोले, 11 लोगों की मौत

Israel US Iran War: अमेरिका ने ईरान की तीन रिहायशी इमारतों पर दागे गोले, 11 लोगों की मौत

US-Iran War: अमेरिका-इजरायल ने ईरान पर बड़ा हमला किया है. 30 मार्च को मरकजी प्रांत के महल्लात शहर पर हुए हमले में 11 लोग मारे गए और 15 अन्य घायल हो गए. 

By : एबीपी लाइव | Updated at : 31 Mar 2026 01:19 PM (IST)
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मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग चौथे सप्ताह में पहुंच चुकी है. युद्ध के 32वें दिन भी यूएस-इजरायल और ईरान एकदूसरे के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं. इसी बीच ईरान की तीन रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया है. इस हमले में 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 15 अन्य लोग घायल हुए हैं.

ईरान की न्यूज एजेंसी ISNA के मुताबिक, यह हमला कल रात (30 मार्च) को ईरान के मरकजी प्रांत के महल्लात शहर पर किया गया. एजेंसी के मुताबिक शहर की तीन आवासीय इमारतों पर गोले दागे गए. जिससे भारी नुकसान हुआ है. इस हमले में 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल हुए हैं.

दुबई में कुवैती तेल टैंकर पर हमला

वहीं, मंगलवार (31 मार्च) को दुबई के तट पर खड़े एक विशाल कुवैती तेल टैंकर को ईरान की सेना ने ड्रोन से हमला किया, इसके बाद इसमें आग लग गई. कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के मुताबिक, 'मंगलवार तड़के दुबई बंदरगाह के पास एक कुवैती कच्चे तेल के टैंकर पर हमला हुआ, जिससे आग लग गई और जहाज को नुकसान पहुंचा. इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है. दुबई अधिकारियों ने पुष्टि की है कि बचाव दल ने दुबई के समुद्री क्षेत्र में कुवैती तेल टैंकर से जुड़ी घटना को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर लिया है. तेल रिसाव नहीं हुआ है.'

बता दें कि पश्चिमी एशिया में छिड़ी जंग को आज 32वां दिन है, अभी भी दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं. युद्ध केवल इन देशों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसके दायरे में पूरी दुनिया आ चुकी है. गैस, पेट्रोल-डीजल की सप्लाई बाधित हुई है. इससे दुनिया के देश तेल और गैस की किल्लत का सामना कर रहे हैं. सप्लाई में रुकावट आने से कीमतें भी आसमान छू रही हैं. बता दें कि जंग के चलते ईरान ने तेल सप्लाई के सबसे अहम महत्वपूर्ण रास्ते होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रखा है. तेहरान केवल चुनिंदा देशों को ही इससे गुजरने की अनुमति दे रहा है.

Published at : 31 Mar 2026 12:19 PM (IST)
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