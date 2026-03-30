‘न सत्ता परिवर्तन, न परमाणु हथियार…’, ईरान पर US हमले का क्या है सच? ट्रंप ने उगल दिया

28 फरवरी को जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया तो उनके पास हमले की दो वजहें थीं. पहली वजह ये थी कि ट्रंप ईरान में शांति चाहते हैं, जिसके लिए ईरान में सत्ता परिवर्तन जरूरी है. और दूसरी वजह ये थी कि ट्रंप ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना चाहते थे. लेकिन एक महीने तक इस जंग में उलझने के बाद ट्रंप के मुंह सो वो सच निकल ही गया है, जिसे उन्होंने पूरी दुनिया से छिपाकर रखा था. क्योंकि ट्रंप का इरादा न तो ईरान में सत्ता परिवर्तन था और न ही ईरान के परमाणु हथियार को रोकना उनका मकसद था. बल्कि उनका मकसद ईरान के तेल भंडार पर कब्जा करना था और अब उन्होंने अपनी मंशा भी जाहिर कर ही दी है.

दरअसल ईरान पर हमले के बाद ट्रंप को इस बात का एहसास भी नहीं था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को इस कदर बंद कर सकता है कि वहां से कोई जहाज बाहर ही न निकल पाए. पूरी कोशिश के बाद भी ट्रंप न तो वो रास्ता खुलवा पाए और न ही नाटो देशों ने उनकी कोई मदद भी की. लिहाजा उन्होंने अब वो सच कबूल कर लिया है कि ईरान में उनकी पसंदीदा चीज तेल है, जिसपर वो कब्जा करना चाहते हैं. फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने साफ किया है कि अमेरिका ईरान के खार्ग द्वीप पर कब्जा कर सकता है, क्योंकि ईरान अपने उस द्वीप की रक्षा करने में सक्षम नहीं है.

अब खार्ग द्वीप पर कब्जे का मतलब तो पूरी दुनिया को मालूम है, क्योंकि खार्ग ही वो द्वीप है, जहां से ईरान अपने कुल तेल निर्यात का 90 फीसदी निर्यात करता है. फारस की खाड़ी में मौजूद खार्ग के पास इतना गहरा समुद्र है कि दुनिया के सबसे बड़े तेल टैंकर भी वहां पर लंगर डाल सकते हैं और आसानी से तेल भर सकते हैं. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भी खार्ग नजदीक है, जिसके जरिए ईरान पूरी दुनिया को कच्चे तेल की सप्लाई करता है. साथ ही इसकी रणनीतिक स्थिति भी ऐसी है कि ईरान यहां से फारस की खाड़ी में होने वाली हर नेवी एक्सरसाइज पर नजर रख सकता है और जरूरत पड़ने पर अपनी तेल सप्लाई की सुरक्षा कर सकता है.

बाकी तो इस खार्ग पर ही ईरान ने 40 से ज्यादा बड़े-बड़े स्टोरेज टैंक बना रखे हैं, जहां वो अपने कच्चे तेल को स्टोर करता है. इसकी स्टोरेज क्षमता तकरीबन 30-35 मिलियन बैरल है, जबकि इस खार्ग से हर रोज ईरान तकरीबन 1.5 मिलियन बैरल तेल निर्यात करता है. यानी कि अगर ईरान आज अपने तेल का प्रोडक्शन बंद भी कर दे तो वो कम से कम 20 दिनों तक अपना तेल बेच सकता है. बाकी जरूरत पड़ने पर ईरान हर रोज 7 से 10 मिलियन बैरल तेल जहाजों में भर सकता है. यहां से तेल बेचकर ईरान तकरीबन 80 बिलियन डॉलर कमाता है. ईरान की सरकार जो पैसे खर्च करती है, उसका तकरीबन 40 फीसदी हिस्सा इसी खार्ग से हुई कमाई से ही आता है. कुल मिलाकर अगर एक लाइन में कहा जाए तो खार्ग ईरान की अर्थव्यवस्था का वो दरवाजा है, जहां से ईरान की सबसे ज्यादा आमदनी होती है.

लिहाजा ईरान को तोड़ने के लिए खार्ग पर कब्जा जरूरी है. और अब ट्रंप उसी खार्ग पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं. लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है, जब ट्रंप ने ईरान के खार्ग पर कब्जा करने की बात कही है. ट्रंप तब से ईरान के खार्ग पर कब्जे की बात कहते रहे हैं, जब वो अमेरिका की राजनीति में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और तब वो महज एक कारोबारी थे. साल 1988 में ही ट्रंप ने ब्रिटिश अखबार द गार्डियन को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं खार्ग पर कब्जा कर लूंगा.

ये वही वक्त था जब ईरान और इराक के बीच जंग चल रही थी. तब भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर संकट था और उस रास्ते को खोले रखने का जिम्मा अमेरिकी सैनिकों के पास था. तब अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे रोनाल्ड रीगन जो रिपब्लिकन थे. तब ट्रंप ने रोनाल्ड रीगन की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा था कि अमेरिका होर्मुज में उन जहाजों की सुरक्षा क्यों कर रहा है, जो उसके हैं ही नहीं. तब भी ट्रंप नाटो देशों पर भड़के थे और कहा था कि अमेरिका जिनकी मदद के लिए अपनी सेना भेज रहा है, वो अमेरिका की मदद नहीं करते. तब भी इराक ने अमेरिका की मदद से खार्ग पर कब्जे की कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब रही थी.

अब ट्रंप फिर से वही करने की कोशिश कर रहे हैं. बस फर्क इतना है कि तब 1988 में ट्रंप सिर्फ कह सकते थे, उनकी सुनने वाला कोई नहीं था. अब ट्रंप कह भी सकते हैं और कर भी सकते हैं क्योंकि अमेरिकी सेना उनका आदेश मानने के लिए बाध्य है. लिहाजा ईरान की घेराबंदी शुरू है. इस जंग से पहले मिडिल ईस्ट में तकरीबन 40 हजार अमेरिकी सैनिक तैनात रहते थे, जिनकी संख्या बढ़कर 50 हजार से भी ज्यादा हो गई है. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल 2500 मरीन और 2500 नए नाविक भी उस इलाके में तैनात किए गए हैं. अमेरिकी सेना की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 2000 पैराट्रूपर्स की भी तैनाती की गई है. लेकिन अब भी ये संख्या ईरान का जमीन पर मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं है.

ऐसे में ट्रंप को उम्मीद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से है कि अमेरिका की मदद के लिए इजरायली सेना को ईरान में भेजें. लेकिन इजरायल की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इजरायल का एक भी सैनिक ईरान में दाखिल नहीं होगा. ऐसे में नाटो देशों से पहले ही झटका खा चुके ट्रंप इस जंग में अकेले पड़ गए हैं और खार्ग पर कब्जे का जो सपना उन्होंने तकरीबन 40 साल पहले देखा था, वो आज भी हकीकत बनने से दूर ही नजर आ रहा है.

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