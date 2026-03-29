'रूस ने ईरान को दी US एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें, फिर हुआ घातक अटैक', जेलेंस्की का बड़ा दावा

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS Iran War: 'रूस ने ईरान को दी थी अमेरिकी एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें, फिर हुआ घातक अटैक', जेलेंस्की का बड़ा दावा

US Iran War: 'रूस ने ईरान को दी थी अमेरिकी एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें, फिर हुआ घातक अटैक', जेलेंस्की का बड़ा दावा

US Iran War: अमेरिका इजरायल की ईरान से जंग में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि रूसी सैटेलाइट तस्वीरों के इस्तेमाल के कारण ईरान ने सटीक हमले किए.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 29 Mar 2026 08:16 AM (IST)
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यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने सऊदी अरब में स्थित एक महत्वपूर्ण अमेरिकी हवाई अड्डे की सैटेलाइट तस्वीरें ईरानी हमले से पहले ली थीं. इस कारण ईरानी हमले में वहां कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए.

अमेरिका-ईरान युद्ध को लेकर एनबीसी न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में जेलेंस्की ने कहा कि मुझे लगता है कि ईरानियों की मदद करना रूस के हित में है और मुझे सिर्फ विश्वास नहीं है बल्कि मैं जानता हूं कि वे जानकारी शेयर करते हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या वे (रूसी) ईरानियों की मदद करते हैं? इस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल. कितने प्रतिशत? सौ प्रतिशत. 

जेलेंस्की ने बताया ईरान के सटीक हमले का कारण
यूक्रेनी नेता ने कहा कि ये जानकारी देश की खुफिया एजेंसियों ने जुटाई है और उन्हें ये जानकारी राष्ट्रपति ब्रीफिंग के दौरान दी गई. एनबीसी न्यूज़ के साथ शेयर की गई यूक्रेनी खुफिया जानकारी के अनुसार, रूसी सैटेलाइट ने हमले से कुछ ही दिन पहले 20 मार्च,  23 मार्च और 25 मार्च को सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस की तस्वीरें लीं थीं. 26 मार्च को ईरान ने प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर हमला किया, जहां अमेरिकी और सऊदी दोनों सेनाएं तैनात हैं. ईरान ने बेस पर 6 बैलिस्टिक मिसाइलें और 29 ड्रोन दागे थे.

रूसी सैटेलाइट को लेकर क्या कहा
एसोसिएटेड प्रेस ने मामले से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया कि कम से कम 15 सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें से 5 गंभीर रूप से घायल हैं. अमेरिकी अधिकारियों ने पहले कहा था कि कम से कम 10 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें से 2 गंभीर रूप से घायल हैं. जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के पिछले अनुभवों से पता चलता है कि मॉस्को द्वारा बार-बार सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें अक्सर सैन्य कार्रवाई का संकेत देती हैं.

अमेरिकी समाचार एजेंसी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति के हवाले से कहा, “हम जानते हैं कि अगर वे एक बार तस्वीरें लेते हैं तो वे तैयारी कर रहे हैं. अगर वे दूसरी बार तस्वीरें लेते हैं तो यह एक तरह का अभ्यास है. तीसरी बार का मतलब है कि एक या दो दिन में वे हमला करेंगे.” हालांकि एनबीसी की रिपोर्ट में बताया गया कि ब्रीफिंग में सैटेलाइट तस्वीरों के प्रत्यक्ष प्रमाण या कीव को यह जानकारी कैसे मिली, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है.

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Published at : 29 Mar 2026 08:16 AM (IST)
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