होर्मुज से अब हर रोज कितनी कमाई करेगा ईरान, हर जहाज के गुजरने पर वसूलेगा 20 लाख डॉलर

मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच होर्मुज स्ट्रेट (होर्मुज जलडमरूमध्य) हॉट टॉपिक बन गया है. ईरान ने अब फैसला किया है कि कुछ जहाजों को इस जलमार्ग से गुजरने के लिए करीब 20 लाख डॉलर यानि कि लगभग 18.8 करोड़ रुपए चुकाने होंगे. युद्ध शुरू होने के बाद से इस रूट से रोजाना 5-6 जहाज ही गुजर रहे हैं. इसका मतलब है कि ईरान रोजाना इन जहाजों पर लगने वाली फीस से 1 अरब 12 करोड़ 80 लाख की कमाई करेगा.

तेहरान की तरफ से ये कदम अमेरिका और इजरायल के साथ चल रहे तनाव के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उठाया गया है. ये नया नियम लागू कर दिया गया है. ईरानी सांसद अलाउद्दीन बोरुजेरदी ने सरकारी टीवी चैनल को बताया कि यह इस अहम समुद्री रास्ते पर ईरान के नए तरीके का हिस्सा है.

होर्मुज स्ट्रेट को लेकर क्या बोले ईरानी सांसद

ईरानी सांसद बोरुजेरदी के मुताबिक ये कदम दिखाता है कि अब इस जलडमरूमध्य पर ईरान का नया कंट्रोल है. उन्होंने कहा कि जहाजों से इतनी बड़ी फीस लेना ईरान की ताकत को दिखाता है. उन्होंने यह भी कहा है कि युद्ध में खर्च होता है इसलिए अब यहां से गुजरने वाले जहाजों से पैसे लेना जरूरी हो गया है.

अबतक कितने जहाज गुजरे?

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च की शुरुआत से अब तक होर्मुज से 100 से कुछ कम जहाज गुजरे हैं. युद्ध से पहले जॉइंट मैरीटाइम इन्फॉर्मेशन सेंटर के अनुसार हर दिन लगभग 138 जहाज गुजरते थे, जो वैश्विक तेल आपूर्ति का पांचवां हिस्सा ढोते थे. शिपिंग विश्लेषक Kpler के डेटा से पता चलता है कि इस महीने अब तक इस संकरे जलमार्ग से 99 जहाज गुजरे हैं, जिनका औसत प्रतिदिन केवल 5-6 जहाज है.

ट्रंप ने दी पावर प्लांट तबाह करने की धमकी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर 48 घंटे में ये रास्ता (होर्मुज स्ट्रेट) नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के बिजली प्लांट पर हमला कर सकता है. ट्रंप ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो सबसे पहले बड़े पावर प्लांट तबाह किए जाएंगे. ट्रंप को जवाब देते हुए ईरान ने भी कड़ा रुख दिखाया. ईरानी नेताओं ने कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो इजरायल के ऊर्जा ठिकाने को भी एक ही दिन में तबाह किया जा सकता है.

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि यह समुद्री रास्ता सभी देशों के लिए खुला है, लेकिन ईरान के दुश्मनों के लिए बंद है. उन्होंने कहा कि धमकियों से ईरान और मजबूत होता है और वह हर चुनौती का डटकर सामना करेगा. ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा. यह रास्ता दुनिया में तेल सप्लाई के लिए बहुत अहम है, जहां से करीब 20 फीसदी तेल गुजरता है.

ये भी पढ़ें

कैसे अगले कुछ घंटे में खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है अमेरिका-ईरान युद्ध? ट्रंप की धमकी का खत्म हो रहा वक्त