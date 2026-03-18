हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वदुनियाभर में तेल की किल्लत, फिर भी पाकिस्तान को डिस्काउंट पर मिलेगा ऑयल, रूस ने ऐसा क्यों किया?

दुनियाभर में तेल की किल्लत, फिर भी पाकिस्तान को डिस्काउंट पर मिलेगा ऑयल, रूस ने ऐसा क्यों किया?

Russia Offers Oil To Pakistan: मिडिल ईस्ट युद्ध की वजह से दुनियाभर में तेल की किल्लत हो रही है. इस बीच भारत के भरोसेमंद दोस्त रूस ने रंग बदला है. रूस ने पाकिस्तान को सस्ता तेल बेचने का ऑफर दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 18 Mar 2026 01:26 PM (IST)
Preferred Sources

रूस ने पाकिस्तान को सस्ते दामों पर कच्चा तेल देने का प्रस्ताव रखा है. पाकिस्तान में रूस के राजदूत अल्बर्ट खोरेव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर इस्लामाबाद औपचारिक रूप से संपर्क करता है तो मॉस्को रियायती दर पर तेल सप्लाई करने को तैयार है.

पाकिस्तान को मौके का फायदा उठाना चाहिए: रूस

राजदूत खोरेव ने कहा, 'हम पाकिस्तान को डिस्काउंट पर तेल दे सकते हैं. पाकिस्तान को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए.' उन्होंने जोर दिया कि अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई औपचारिक अनुरोध नहीं आया है, लेकिन रूस का रुख पूरी तरह सकारात्मक है.

यह ऑफर ऐसे समय में आया है जब ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट प्रभावित हुआ है. इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते से दुनिया का 20 प्रतिशत तेल और गैस आयात करता है. रूट ब्लॉक होने से ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस गहराया है और कई देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं.

ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान

पाकिस्तान पहले से ही भारी ऊर्जा संकट से जूझ रहा है. ईरान युद्ध शुरू होने के बाद वहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है. अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ रहा है और आम लोग महंगाई से परेशान हैं. रूस का यह ऑफर पाकिस्तान के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है.

भारत को छूट खत्म, पाकिस्तान को डिस्काउंट का ऑफर

खास बात यह है कि रूस ने हाल ही में भारत को रियायती तेल पर दी जाने वाली छूट लगभग खत्म कर दी है. 2022 से 2025 तक भारत को रूसी तेल बहुत सस्ता मिल रहा था, लेकिन अब कीमत 98-100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है. वहीं पाकिस्तान को खुद बढ़कर डिस्काउंट का ऑफर दिया जा रहा है.

रूसी राजदूत ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र दोनों देशों के बीच सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बन सकता है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को पहल करनी होगी. रूस और पाकिस्तान के रिश्ते पहले इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच संबंध सुधरे हैं.

रूसी राजदूत ने अमेरिका पर साधा निशाना

प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्बर्ट खोरेव ने ईरान युद्ध के लिए अमेरिका की भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि अमेरिकी कार्रवाइयों से पूरी दुनिया हैरान है. ईरान में एक स्कूल पर हुए हमले को 'अत्यंत निंदनीय' बताया और तुरंत शांति की अपील की. उन्होंने जोर दिया कि सभी पक्ष ताकत इस्तेमाल से बचें और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत कूटनीति से मुद्दे सुलझाएं.

पाकिस्तान अगर रूस का ऑफर स्वीकार करता है तो उसे सस्ता तेल मिलने से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम हो सकता है. हालांकि पाकिस्तानी रिफाइनरियां रूसी क्रूड ऑयल (जो भारी है) को प्रोसेस करने में कुछ तकनीकी चुनौतियों का सामना करती रही हैं, इसलिए आगे बातचीत में ये मुद्दे भी सामने आ सकते हैं.

Published at : 18 Mar 2026 01:26 PM (IST)
Tags :
Russia Pakistan Russian Oil Vladimir Putin Russian Crude Oil Middle East War ISRAEL IRAN WAR US Iran War Global Oil Crisis US Israel Iran War Straight Of Hormuz
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दुनियाभर में तेल की किल्लत, फिर भी पाकिस्तान को डिस्काउंट पर मिलेगा ऑयल, रूस ने ऐसा क्यों किया?
दुनियाभर में तेल की किल्लत, फिर भी पाकिस्तान को डिस्काउंट पर मिलेगा ऑयल, रूस ने ऐसा क्यों किया?
विश्व
US-Israel-Iran War Live: ईरान का दावा- इजरायल में 60 से ज्यादा मौतें और 200 घायल, अराघची बोले- पूरी दुनिया पर पड़ेगा जंग का असर
LIVE: ईरान का दावा- इजरायल में 60 से ज्यादा मौतें और 200 घायल, अराघची बोले- पूरी दुनिया पर पड़ेगा जंग का असर
विश्व
Iran Nuclear Plant: ईरान के न्यू्क्लियर पावर प्लांट पर मिसाइल से हमला! मचा हड़कंप, जानें क्या हालात
ईरान के न्यू्क्लियर पावर प्लांट पर मिसाइल से हमला! मचा हड़कंप, जानें क्या हालात
विश्व
'अमेरिका को कमजोर कर रही ये जंग, चीन के खिलाफ हमारी तैयारियों को...', ट्रंप पर भड़के US सांसद
'अमेरिका को कमजोर कर रही ये जंग, चीन के खिलाफ हमारी तैयारियों को...', ट्रंप पर भड़के US सांसद
Advertisement

वीडियोज

Iran- Israel War: जंग का 18वां दिन... युद्ध की आग।में जल रही है दुनिया | World War 3 | Israel
West Bengal Election 2026: Suvendu Adhikari के खिलाफ..Mamata Banerjee का 'पबित्रा' दांव! | Breaking
Chitra Tripathi: युद्ध से बढ़ेगा महंगाई का महासंकट! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Israe Iran War
Pakistan Attack on Kabul: काबुल दहला, अब इस्लामाबाद की बारी? मुनीर को सीधी चुनौती | Taliban
Iran-Israel-US War: महायुद्ध के 18 दिन हमले और तबाही 'अंतहीन' | Trump | World War 3 | Abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Israel-Iran War Live: ईरान का दावा- इजरायल में 60 से ज्यादा मौतें और 200 घायल, अराघची बोले- पूरी दुनिया पर पड़ेगा जंग का असर
LIVE: ईरान का दावा- इजरायल में 60 से ज्यादा मौतें और 200 घायल, अराघची बोले- पूरी दुनिया पर पड़ेगा जंग का असर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
साध्वी निरंजन ज्योति को केंद्र सरकार में मिली बड़ी जिम्मेदारी, अब संभालेंगी ये पद
साध्वी निरंजन ज्योति को केंद्र सरकार में मिली बड़ी जिम्मेदारी, अब संभालेंगी ये पद
इंडिया
I-PAC रेड में ममता बनर्जी की दखलअंदाजी पर बंगाल के वकील और ED में हो गई तगड़ी बहस, SG मेहता बोले- तो आप खुद कैसे...
I-PAC रेड में ममता बनर्जी की दखलअंदाजी पर बंगाल के वकील और ED में हो गई तगड़ी बहस, SG मेहता बोले- तो आप खुद कैसे...
क्रिकेट
कुलदीप के रिसेप्शन में छाया क्रिकेटर्स का जलवा, जानिए कौन-कौन पहुंचा
कुलदीप के रिसेप्शन में छाया क्रिकेटर्स का जलवा, जानिए कौन-कौन पहुंचा
साउथ सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh First Review Out: आ गया ‘उस्ताद भगत सिंह’ का पहला रिव्यू, पवन कल्याण की फिल्म बताई जा रही 'सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर'
आ गया ‘उस्ताद भगत सिंह’ का पहला रिव्यू, जानें- कैसी है पवन कल्याण की फिल्म
विश्व
Iran Nuclear Plant: ईरान के न्यू्क्लियर पावर प्लांट पर मिसाइल से हमला! मचा हड़कंप, जानें क्या हालात
ईरान के न्यू्क्लियर पावर प्लांट पर मिसाइल से हमला! मचा हड़कंप, जानें क्या हालात
ट्रेंडिंग
औरतों के दुश्मन हैं मोदी जी! सिलेंडर क्राइसेस से परेशान हुईं महिलाएं, अजब-गजब मीम्स वायरल
औरतों के दुश्मन हैं मोदी जी! सिलेंडर क्राइसेस से परेशान हुईं महिलाएं, अजब-गजब मीम्स वायरल
फूड
How To Identify Sweet Anjeer: अंजीर खरीदते वक्त क्या है उन्हें पहचानने का तरीका, जिससे भूलकर भी न हो गलती?
How To Identify Sweet Anjeer: अंजीर खरीदते वक्त क्या है उन्हें पहचानने का तरीका, जिससे भूलकर भी न हो गलती?
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget