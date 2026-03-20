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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'अमेरिका को ईरान के साथ युद्ध में नहीं घसीटा...', नेतन्याहू की ट्रंप को खरी-खरी, पार्स गैस फील्ड हमले का सच भी बताया

'अमेरिका को ईरान के साथ युद्ध में नहीं घसीटा...', नेतन्याहू की ट्रंप को खरी-खरी, पार्स गैस फील्ड हमले का सच भी बताया

US Israel Iran War: तीन देशों की जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है. ईरान की स्ट्रेट ऑफ होमुर्ज को बंद करने की धमकी पर नेतन्याहू ने कहा कि यह 'ब्लैकमेल' काम नहीं करेगा और दुनिया इसके लिए तैयार है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 20 Mar 2026 07:37 AM (IST)
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इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को उन दावों को खारिज कर दिया कि उनके देश ने अमेरिका को ईरान के साथ युद्ध में घसीटा है. उन्होंने इन रिपोर्ट्स को 'फेक न्यूज' बताया. प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 20 दिनों की लड़ाई के बाद ईरान अब न तो बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता रखता है और न ही यूरेनियम समृद्ध करने की.

अमेरिका को युद्ध में घसीटने के आरोप खारिज

नेतन्याहू ने कहा कि यह कहना गलत है कि इजरायल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस युद्ध में शामिल किया. उन्होंने कहा, 'क्या कोई सच में सोचता है कि कोई ट्रंप को बता सकता है कि क्या करना है?' 

ट्रंप ने इजरायल से हमले रोकने को कहा

नेतन्याहू ने बताया कि ट्रंप ने उनसे ईरान के गैस फील्ड पर आगे के हमलों को कुछ समय के लिए रोकने का अनुरोध किया था. उन्होंने साफ किया कि ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला इजरायल ने अकेले किया. उनके मुताबिक, इस ऑपरेशन में किसी और देश की भूमिका नहीं थी. नेतन्याहू ने भरोसा जताया कि यह युद्ध लोगों की उम्मीद से जल्दी खत्म हो सकता है. उन्होंने कहा कि हालात तेजी से बदल रहे हैं.

होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की धमकी बेअसर

ईरान की स्ट्रेट ऑफ होमुर्ज को बंद करने की धमकी पर उन्होंने कहा कि यह 'ब्लैकमेल' काम नहीं करेगा और दुनिया इसके लिए तैयार है. नेतन्याहू ने कहा कि तेल और गैस के लिए होर्मुज और रेड सी जैसे रास्तों पर निर्भरता कम करनी चाहिए. उन्होंने अरब प्रायद्वीप के रास्ते पाइपलाइन बनाकर इजरायल और भूमध्यसागर तक ऊर्जा पहुंचाने की बात कही.

ईरान की हालत कमजोर होने का दावा

उन्होंने दावा किया कि 20 दिनों की लड़ाई में ईरान की सैन्य क्षमता काफी कमजोर हो गई है. उनके अनुसार, ईरान अब मिसाइल बनाने या यूरेनियम समृद्ध करने की स्थिति में नहीं है. वहीं, नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ अपने तालमेल की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों नेताओं के बीच बेहतरीन समन्वय है. उन्होंने कहा कि ईरान के परमाणु खतरे को लेकर ट्रंप पहले से ही पूरी तरह समझ रखते हैं.

नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ईरान के नेतृत्व में दरारें दिख रही हैं. उन्होंने दावा किया कि वहां सत्ता को लेकर अंदरूनी तनाव है और नया नेतृत्व अभी खुलकर सामने नहीं आया है.

Published at : 20 Mar 2026 07:37 AM (IST)
Tags :
Donald Trump Middle East War Iran Israel War ISRAEL DONALD Trump IRAN US Israel Iran War
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