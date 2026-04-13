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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS Iran War Live: ईरानी बंदरगाहों की ओर जाने वाले जहाजों की आज से नाकाबंदी करेगा अमेरिका, ट्रंप ने तेहरान को दिलाई याद

US Iran War Live: ईरानी बंदरगाहों की ओर जाने वाले जहाजों की आज से नाकाबंदी करेगा अमेरिका, ट्रंप ने तेहरान को दिलाई याद

US Israel Iran War Live Updates: इस्लामाबाद टॉक्स बेनतीजा रहने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच वार-पलटवार तेज हो गया है. ट्रंप के होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी करने की धमकी पर तेहरान ने प्रतिक्रया दी है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 13 Apr 2026 11:32 AM (IST)

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US Israel Iran War Live Updates Islamabad Peace Talks Ceasefire Strait of Hormuz Crisis Tensions Hizbullah Lebanon Trump US Iran War Live: ईरानी बंदरगाहों की ओर जाने वाले जहाजों की आज से नाकाबंदी करेगा अमेरिका, ट्रंप ने तेहरान को दिलाई याद
US Iran War LIVE: ईरान-अमेरिका जंग लाइव
Source : ABPLIVE

Background

ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान में हुई पीस टॉक फेल हो चुकी है. भीषण संघर्ष के बाद ईरान और अमेरिका ने दो हफ्ते के सीजफायर का ऐलान किया. हालांकि, इस समझौते के तहत रखी गई शर्तों पर दोनों मुल्कों में सहमति नहीं बन सकी है. दोनों पक्ष न केवल एक-दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं बल्कि वार-पलटवार भी शुरू हो गया है. 

विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, '47 वर्षों में हाई लेवल पर हुई बातचीत में ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए नेक इरादे से अमेरिका के साथ बातचीत की, लेकिन 'इस्लामाबाद MoU' के बेहद पास पहुंचकर भी हमें अतिवाद, बदलते लक्ष्य और नाकाबंदी का सामना करना पड़ा. कोई सबक नहीं मिला. उन्होंने आगे लिखा, सद्भावना से सद्भावना आती है और शत्रुता से शत्रुता.

वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी करने की धमकी दी है, इस पर ईरान की ओर से पलटवार किया गया है. IRGC ने एक बयान में कहा कि कोई भी सैन्य जहाज जो किसी भी नाम या बहाने से होर्मुज स्ट्रेट के करीब आने की कोशिश करेगा, उसे संघर्ष विराम का उल्लंघन माना जाएगा और उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा.

अमेरिका और इजरायल के साथ तनाव के बीच ईरान की नौसेना ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर कड़ी चेतावनी दी है. ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) की नौसेना ने कहा कि होर्मुज में 'दुश्मन' की कोई भी गलत हरकत जानलेवा साबित होगी. नौसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में यह चेतावनी जारी की.

वहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की सैन्य ताकत अब काफी कमजोर हो चुकी है और बातचीत में उसके पास अब कोई मजबूत विकल्प नहीं बचा है. उन्होंने दावा किया कि हाल में अमेरिका की कार्रवाई से हालात पूरी तरह बदल गए हैं. उनके अनुसार, ईरान की सेना अब लगभग खत्म हो चुकी है और उसकी ताकत पहले जैसी नहीं रही.

11:31 AM (IST)  •  13 Apr 2026

US Iran War Live: होर्मुज में नाकेबंदी करेगा यूएस - ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, 'संयुक्त राज्य अमेरिका 13 अप्रैल को सुबह 10:00 बजे (भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे) से ईरानी बंदरगाहों में प्रवेश करने या बाहर निकलने वाले जहाजों की नाकाबंदी करेगा.'

11:09 AM (IST)  •  13 Apr 2026

US-Iran War Live: ट्रंप के होर्मुज नाकेबंदी में ब्रिटेन के सहयोग पर स्टार्मर की प्रतिक्रिया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी करने और इसमें ब्रिटेन के द्वारा मदद करने के दावे को कीर स्टार्मर ने खारिज कर दिया. ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा,  होर्मुज की नाकाबंदी में ब्रिटेन साथ नहीं देगा.

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