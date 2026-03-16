US-Israel-Iran War: अबू धाबी में कार पर आकर गिरी मिसाइल, 1 फिलीस्तीनी की मौत, अलर्ट जारी
US-Israel-Iran War: अमेरिका-इजरायल और ईरान जंग की सजा पूरा मिडिल ईस्ट भुगत रहा है. आज अबू धाबी में एक सिविलियन कार पर मिसाइल गिर गई, जिससे एक फिलीस्तीनी नागरिक की मौत हो गई.
UAE की राजधानी अबू धाबी के अल बहया इलाके में एक सिविलियन व्हीकल पर मिसाइल गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक एक फिलिस्तीनी नागरिक था. अबू धाबी मीडिया ऑफिस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके इसकी पुष्टि की है.
मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के बावजूद हुआ हादसा
अरेबियन बिजनेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना ईरान से लॉन्च की गई मिसाइल या ड्रोन अटैक्स का नतीजा है. UAE की एयर डिफेंस ने ज्यादातर मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन इंटरसेप्शन के दौरान गिरे डेब्री (टुकड़े) ने सिविलियन व्हीकल को हिट किया. इससे वाहन पूरी तरह तबाह हो गया और ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई. कोई और घायल होने की खबर नहीं है.
अबू धाबी अथॉरिटी ने कहा, 'अबू धाबी अथॉरिटी ने अल बहया इलाके में एक सिविलियन व्हीकल पर मिसाइल गिरने की घटना पर रिस्पॉन्स दिया है, जिसमें फिलिस्तीनी नागरिक की मौत हुई है.' उन्होंने लोगों से अपील की कि सिर्फ ऑफिशियल सोर्स से जानकारी लें और अफवाहें न फैलाएं.
تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حادث نتيجة سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية، ما أسفر عن مقتل شخص واحد من الجنسية الفلسطينية.— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 16, 2026
ونهيب بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.
मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के बाद UAE में बढ़े हमले
यह घटना ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्ध के बीच हुई है, जो 28 फरवरी 2026 से चल रहा है. ईरान ने अमेरिकी बेस और गल्फ देशों (UAE, सऊदी, कतर आदि) पर सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए हैं, क्योंकि अमेरिका-इजरायल ने ईरान पर बड़े हमले किए थे. UAE पर अब तक 1,000 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल्स लॉन्च हो चुके हैं, ज्यादातर इंटरसेप्ट हुए लेकिन डेब्री से कई सिविलियन मौतें हुई हैं.
पिछले कुछ हफ्तों में अबू धाबी और दुबई में मौतों की संख्या बढ़ गई है. UAE में अब तक कुल 6 मौतें और 140 से ज्यादा घायल रिपोर्ट हुए हैं. दुबई में भी इसी तरह के इंसिडेंट्स हुए, जैसे अल बरशा में पाकिस्तानी ड्राइवर की मौत. UAE की डिफेंस ने कहा कि वे सभी अटैक्स को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन ईरान के हमले जारी हैं.
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Source: IOCL