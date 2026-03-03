हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'अगर जहाज निकला तो आग लगा देंगे...', ईरान ने स्ट्रैट होर्मुज पर लगाया अड़ंगा, तेल की कीमतें बनेंगी रॉकेट

'अगर जहाज निकला तो आग लगा देंगे...', ईरान ने स्ट्रैट होर्मुज पर लगाया अड़ंगा, तेल की कीमतें बनेंगी रॉकेट

Hormuz Straight Blocked: अमेरिका-इजरायल और ईरान जंग चौथे दिन भी जारी है. इसी के साथ ईरान ने होर्मुज स्ट्रैट को बंद कर दिया है. साथ ही चेतावनी दी है कि कोई जहाज गुजरा तो आग लगा दी जाएगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 03 Mar 2026 08:29 AM (IST)
Preferred Sources

मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रैट को जहाजों के लिए बंद कर दिया गया है. अगर कोई जहाज वहां से गुजरने की कोशिश करेगा, तो उसे आग लगा दी जाएगी. ये बात ईरानी स्टेट मीडिया ने बताई है. ये फैसला ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच चल रही जंग में एक बड़ा कदम है, जो पूरे दुनिया के तेल व्यापार को हिला सकता है.

होर्मुज स्ट्रैट से जहाजों की आवाजाही पर ईरान की चेतावनी

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के सीनियर एडवाइजर ब्रिगेडियर जनरल सरदार इब्राहिम जबारी ने ये घोषणा की. उन्होंने कहा, ‘होर्मुज स्ट्रैट बंद है. अगर कोई गुजरने की हिम्मत करेगा, तो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और नेवी के जवान उन जहाजों को जला देंगे.’

ये चेतावनी ऐसे समय आई है, जब कुछ दिन पहले अमेरिका और इजरायल की जॉइंट स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनी की मौत हो गई थी. इसी के बाद से मिडिल ईस्ट में हालात बहुत खराब हो गए हैं.

होर्मुज स्ट्रैट क्या है और क्यों खास है?

ये फारस की खाड़ी का एक संकरा रास्ता है, जहां से दुनिया का करीब पांचवां हिस्सा तेल गुजरता है. यहां से सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कतर, बहरीन, UAE और खुद ईरान से तेल और गैस के जहाज निकलते हैं. ज्यादातर ये सप्लाई एशिया, खासकर चीन को जाती है.

ये स्ट्रैट करीब 33 किलोमीटर चौड़ा है सबसे संकरे हिस्से में और ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है. ईरान और ओमान की तरफ से यहां का पानी कंट्रोल होता है, लेकिन ये इंटरनेशनल वाटरवे माना जाता है, जहां जहाजों को गुजरने का हक है. दुबई जैसी जगहें इसके ठीक बाहर हैं.

अगर यहां ट्रैफिक रुक गया, तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं. पहले फरवरी में ईरान ने मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान कुछ हिस्सों में ट्रैफिक रोका था, तो तेल के दाम 6 प्रतिशत तक बढ़ गए थे. ईरान ने पहले भी कई बार धमकी दी है कि वो ये रास्ता बंद कर देगा, लेकिन 1980 के दशक की टैंकर वॉर के बाद कभी पूरी तरह बंद नहीं किया. उस वक्त ईरान और इराक ने जहाजों पर हमले किए थे और माइंस बिछाई थीं.

इस क्राइसिस की शुरुआत कैसे हुई?

अमेरिका और इजरायल की स्ट्राइक में आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने बदला लिया. उन्होंने कतर, कुवैत और बहरीन जैसे देशों पर मिसाइलें दागीं, जहां अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं. इसके अलावा UAE, सऊदी अरब और ओमान पर भी हमले किए.

दुनिया भर में लोग ये सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा. तेल की सप्लाई रुकने से एशिया के बाजारों पर बुरा असर पड़ेगा. सऊदी और UAE के पास कुछ पाइपलाइन रूट्स हैं जो होर्मुज को बायपास कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर तेल के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है. अमेरिकी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक, यहां से निकलने वाला ज्यादातर तेल किसी और रास्ते से नहीं जा सकता है.

Published at : 03 Mar 2026 07:28 AM (IST)
Tags :
ISRAEL ISRAEL - IRAN WAR Israel Iran War Live #iran US Israel Iran Strike US-Israel Iran War Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर जहाज निकला तो आग लगा देंगे...', ईरान ने स्ट्रैट होर्मुज पर लगाया अड़ंगा, तेल की कीमतें बनेंगी रॉकेट
'अगर जहाज निकला तो आग लगा देंगे...', ईरान ने स्ट्रैट होर्मुज पर लगाया अड़ंगा, तेल की कीमतें बनेंगी रॉकेट
विश्व
US-Israel Iran War US-Israel Iran War Live: अगले 24 घंटों में ईरान में होगा बड़ा धमाका! रियाद हमले के बदले पर ट्रंप का इशारा, बोले- 'अभी तो सिर्फ ट्रेलर...'
Live: 24 घंटों में ईरान में बड़ा धमाका! रियाद हमले के बदले पर ट्रंप का इशारा, बोले- 'अभी तो सिर्फ ट्रेलर'
विश्व
US-Israel Iran Attacks: चीन ने ईरान को दीं मिसाइलें, जिनका जंग में इस्तेमाल कर रहा मुस्लिम मुल्क, जानें क्या है सच?
चीन ने ईरान को दीं मिसाइलें, जिनका जंग में इस्तेमाल कर रहा मुस्लिम मुल्क, जानें क्या है सच?
विश्व
खौफ में जी रहे राष्ट्रपति जरदारी! संसद में बोले- 'युद्ध की तैयारी कर रहा है भारत, पाकिस्तान तैयार'
खौफ में जी रहे राष्ट्रपति जरदारी! संसद में बोले- 'युद्ध की तैयारी कर रहा है भारत, पाकिस्तान तैयार'
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Israel Iran Attacks: चीन ने ईरान को दीं मिसाइलें, जिनका जंग में इस्तेमाल कर रहा मुस्लिम मुल्क, जानें क्या है सच?
चीन ने ईरान को दीं मिसाइलें, जिनका जंग में इस्तेमाल कर रहा मुस्लिम मुल्क, जानें क्या है सच?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'होली पर आपत्तिजनक गाने न चलाएं, ना किसी को जबरन रंग न लगाएं', बोले- CM योगी आदित्यनाथ
'होली पर आपत्तिजनक गाने न चलाएं, ना किसी को जबरन रंग न लगाएं', बोले- CM योगी आदित्यनाथ
इंडिया
Weather Forecast: होली पर कैसा रहेगा मौसम, तेज आंधी और बारिश की चेतावनी कहां, जानें यूपी-बिहार, दिल्ली के लिए क्या चेतावनी?
होली पर कैसा रहेगा मौसम, तेज आंधी और बारिश की चेतावनी कहां, जानें यूपी-बिहार, दिल्ली के लिए क्या चेतावनी?
क्रिकेट
T-20 World Cup 2026: सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया को इस बात पर देना होगा ध्यान, कहीं खिताबी जंग में हो न जाए बड़ी गलती
T-20 World Cup 2026: सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया को इस बात पर देना होगा ध्यान, कहीं खिताबी जंग में हो न जाए बड़ी गलती
बॉलीवुड
O Romeo Box Office Day 18: तीसरे मंडे टेस्ट में बुरी तरह फेल हुई शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो', 18वें दिन लाखों में सिमटी कमाई
तीसरे मंडे टेस्ट में बुरी तरह फेल हुई शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो', 18वें दिन लाखों में सिमटी कमाई
जम्मू और कश्मीर
अली खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, महबूबा मुफ्ती ने किया महिलाओं को रिहा करने का आग्रह
अली खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, महबूबा मुफ्ती ने किया महिलाओं को रिहा करने का आग्रह
ट्रेंडिंग
भोजपुरिया माटी ही अलग है... दुबई में बम गिरा तो डरने की जगह कमेंट्री करने लगे बिहारी, वीडियो वायरल
भोजपुरिया माटी ही अलग है... दुबई में बम गिरा तो डरने की जगह कमेंट्री करने लगे बिहारी, वीडियो वायरल
यूटिलिटी
बिना UAN नंबर के कैसे पता लगा सकते हैं PF बैलेंस? जान लीजिए तरीका
बिना UAN नंबर के कैसे पता लगा सकते हैं PF बैलेंस? जान लीजिए तरीका
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget