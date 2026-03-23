इजरायल पर दागी मिसाइलों में ईरान ने लगाई स्पेन के PM की फोटो, लिखे ये मैसेज

अमेरिका-इजरायल की ईरान से जंग में एक दिलचस्प चीज देखने को मिल रही है. IRGC ने इजरायल को निशाना बनाकर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों पर स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की फोटो लगाई है. इसके साथ ही इन मिसाइलों पर स्पेन के पीएम के युद्ध विरोधी बयानों का भी जिक्र किया गया है.

युद्ध के खिलाफ हैं स्पेन के राष्ट्रपति

स्पेन के राष्ट्रपति सांचेज ने हाल ही में अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से युद्ध में शामिल नहीं होने की घोषणा का जिक्र किया था. तुर्किये टुडे की रिपोर्ट के अनुसार ईरान पर अमेरिकी-इजरायली हमलों की खुले तौर पर आलोचना करने वाले कुछ यूरोपीय नेताओं में से एक सांचेज ने इन हमलों को अनुचित, अवैध और खतरनाक बताया है.

ईरानी मीडिया द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में एक आईआरजीसी के सैनिक सैंचेज की तस्वीर और उनसे संबंधित एक स्टिकर चिपकाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अंग्रेजी और फारसी में लिखा है कि निश्चित रूप से यह युद्ध न केवल अवैध है, बल्कि अमानवीय भी है.

पहले भी मिसाइलों पर लिखे जा चुके हैं मैसेज

मेहर न्यूज़ एजेंसी द्वारा जारी किए गए वीडियो में दिखाया गया है कि ईरान की धरती से इजरायल की ओर दागी गई मिसाइलों पर सीधे संदेश चिपकाए गए हैं. मिसाइल दागने के दौरान आईआरजीसी के एक जवान को अल्लाहू अकबर कहते सुना जा सकता है. हथियारों पर संदेश लिखने या चिपकाने का यह तरीका नया नहीं है. इसी महीने की शुरुआत में ईरानी सरकारी टेलीविजन ने सैनिकों द्वारा मिसाइलों पर नारे लिखने का फुटेज जारी किया था, जिसमें उन्होंने मिडिल ईस्ट से आखिरी अमेरिकी सैनिक के चले जाने तक हमले जारी रखने की कसम खाई थी.

स्पेन सरकार ने हाल ही में ईरान के खिलाफ अभियानों के लिए संयुक्त रूप से संचालित रोटा नेवी बेस और मोरोन एयर बेस तक अमेरिकी सेना की पहुंच को रोक दिया है. इस कदम की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी आलोचना की और स्पेन के साथ व्यापारिक संबंध तोड़ने की धमकी दी. पिछले सप्ताह ब्रुसेल्स में आयोजित यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में सांचेज ने अपने विरोध को दोहराते हुए कहा कि युद्ध अवैध है और नागरिकों के लिए खतरनाक है. उन्होंने कहा कि विकासशील देशों में पहले से ही विस्थापन जैसी कई समस्याएं हैं.

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