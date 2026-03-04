अमेरिका ने ईरानी वॉरशिप पर भारतीय समुद्र में किया अटैक, अब तक 80 की मौत, कई लापता
श्रीलंका के दक्षिणी तट से गुजर रहे एक ईरानी जहाज पर पनडुब्बी से हमला हुआ. जिसमें कई लोगों की मौत की खबर है, जबकि 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं.
अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच श्रीलंका के दक्षिणी तट से गुजर रहे एक ईरानी जहाज पर पनडुब्बी से हमला हुआ. जिसमें कई लोगों की मौत की खबर है, जबकि 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं. हमले में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है.
अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत पर हुए हमले का वीडियो जारी किया है.
बरामद हुए 87 शव
जानकारी के मुताबिक ईरानी जहाज में कुल 180 लोग सवार थे. रिपोर्टस के अनुसार जैसे ही ईरानी जहाज की ओर से संकट के संकेत का इशारा किया गया, वैसे ही श्रीलंका की सेना ने पहुंचकर खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया. श्रीलंकाई नौसेना की ओर से समुद्र में डूबे ईरानी युद्धपोत से 87 लोगों के शव बरामद हुए है.
श्रीलंका के विदेश मंत्री ने दी जानकारी
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, श्रीलंका ने बुधवार (4 मार्च) को बताया कि उसके दक्षिणी तट पर डूबे नौसैनिक जहाज से करीब 32 ईरानी नागरिकों को बचाया गया है. जबकि कई शव भी बरामद किए गए. विदेश मंत्री विजिथा हेरथ ने संसद को बताया कि सुबह 5 बजकर 8 मिनट पर गाले के दक्षिणी बंदरगाह जिले से लगभग 40 समुद्री मील दूर स्थित आईरिस देना नामक जहाज के डूबने की आपातकालीन सूचना मिली. जिसके बाद नेवी और वायु सेना ने राहत और बचाव अभियान चलाया.
भारत में नौसैनिक अभ्यास में लिया था हिस्सा
ईरानी जहाज ने हाल ही में भारत की ओर से आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया था. हालांकि अभी तक भारतीय नौसेना की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है. श्रीलंका के विदेश मंत्री ने बताया कि जहाज पर कुल 180 लोग सवार थे.
अमेरिकी रक्षा सचिव का आया बयान
वहीं अमेरिका के वाशिंगटन में यूएस रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि एक अमेरिकी पनडुब्बी ने अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में एक ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया. उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यह किसी दुश्मन जहाज को टॉरपीडो से डुबोने की पहली घटना है.
