कम नहाएं, हाफ शर्ट पहने, 3 दिन स्कूल, जानिए दक्षिण कोरिया, फिलिपींस, थाईलैंड... अजीब फैसले लागू

28 फरवरी 2026 को शुरू हुई अमेरिका-इजरायल और ईरान जंग के 30 दिन पूरे हो गए. इस युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हो गया, जहां से दुनियाभर के तेल का 20 प्रतिशत हिस्सा सप्लाई होता है. इतना ही नहीं, अब तो कई देश रोजमर्रा की जिंदगी में अनोखे बदलाव कर रहे हैं. कुछ ने शॉर्ट स्लीव्स शर्ट्स पहनने की सलाह दी है, कुछ ने पार्टी वाले गुब्बारे बैन कर दिए तो कुछ देशों में देर तक नहाने को मना कर दिया गया है. दुनियाभर में ईरान युद्ध का क्या असर हो रहा? किन चीजों की किल्लत बढ़ती जा रही? भारत में मौजूदा हाल क्या? आइए जानते हैं एक्सप्लेनर में...

सवाल 1: खेती और खाने पर ईरान युद्ध का सबसे बड़ा असर कहां दिख रहा है?

जवाब: ईरान जंग से खाने-पीने पर सबसे ज्यादा असर ऑस्ट्रेलिया में दिख रहा है, क्योंकि किसान कम गेहूं बो रहे हैं. वजह? फर्टिलाइजर की कीमतें आसमान छू रही हैं. दुनिया का एक तिहाई फर्टिलाइजर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरता है. हालांकि, अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगी पाबंदियां हटा दी हैं ताकि वो फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट कर सके.

दुनिया का सबसे बड़ा शुगर प्रोड्यूसर देश ब्राजील में शुगर मिल्स अब ज्यादा बायोफ्यूल बना रही हैं, क्योंकि एनर्जी की कीमतें बढ़ती जा रही है. नतीजा? चीनी के बढ़ते दामों की आशंका.

सवाल 2: एनर्जी बचाने की फिक्र में एशियाई देश क्या जुगाड़ कर रहे?

जवाब: सबसे ज्यादा जुगाड़ एशियाई देशों में देखने को मिल रही है...

साउथ कोरिया में सरकार ने सबको छोटे-छोटे शावर लेने की सलाह दी है क्योंकि पानी गर्म करने वाली बहुत-सी ऊर्जा वेस्ट एशिया से आती है. यानी देर तक नहाने को मना कर दिया है.

थाईलैंड के प्रधानमंत्री खुद शॉर्ट-स्लीव शर्ट पहनकर काम पर आ रहे हैं और बाकियों को भी वैसा ही करने की सलाह दे रहे हैं. सरकारी दफ्तरों में एसी का इस्तेमाल सीमित कर दिया गया है.

फिलीपींस में सरकारी कर्मचारियों को लिफ्ट छोड़कर सीढ़ियां चढ़ने को कहा गया है.

मिस्र में सिर्फ 5 दिन शॉपिंग की जा सकेगी.

श्रीलंका ने बुधवार को पब्लिक हॉलिडे घोषित कर दिया है ताकि लोग कम सफर करें और ईंधन बचे.

लाओस ने स्कूलों का शेड्यूल 3 दिन कर दिया है, यानी सिर्फ 3 दिन स्कूल लगेंगे.

सवाल 3: हेल्थ-मेडिसिन पर पर क्या और कहां खतरा है?

जवाब: अमेरिका-इजरायल और ईरान की जंग सिर्फ तीन देशों तक सीमित नहीं है. इस वजह से कैंसर की दवाएं समय पर नहीं पहुंच पा रही हैं. दुबई (UAE) और दोहा (कतर) जैसे बड़े कार्गो हब बंद हो गए हैं या जंग की मार झेल रहे हैं. इस वजह से जरूरी दवाओं की सप्लाई रुक गई है.

सवाल 4: रोजमर्रा की छोटी-छोटी चीजें क्यों और कहां महंगी हो रही हैं?

जवाब: किसी भी देश में छिड़ी जंग का असर अन्य देशों की आम जनता पर पड़ता है, क्योंकि छोटी-छोटी जरूरतें प्रभावित होती हैं...

पेट्रोकेमिकल्स से बनने वाले ट्रैक सूट्स की कीमतें बढ़ गई हैं, क्योंकि फ्यूल की कीमतें बढ़ रही हैं.

पार्टी वाले गुब्बारे या हवा में उड़ने वाले गुब्बारों पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इनमें हीलियम गैस भरी जाती है. कतर दुनिया का एक तिहाई हीलियम पैदा करता है, जो नेचुरल गैस का बाय-प्रोडक्ट है.

बांग्लादेश के एयरपोर्ट्स पर कपड़ों के ढेर लग गए हैं. टेक्सटाइल एक्सपोर्ट रुक गया क्योंकि फ्लाइट्स कैंसल हो रही हैं.

सवाल 5: खेल, मनोरंजन और ट्रेवल पर क्या असर पड़ा है?

जवाब: खाड़ी देशों पर मिसाइलों के खतरे के कारण बहरीन और सऊदी अरब में फॉर्मूला-1 रेस रद्द कर दी गईं. यह इन देशों के सबसे बड़े नुकसानों में से एक है. फॉर्मूला-1 अमीरों का सबसे पसंदीदा खेल है, जिससे मोटी कमाई होती है. वहीं, शकीरा और क्रिस्टीना एगुइलेरा समेत कई सिंगर्स ने सिक्योरिटी की वजह से अपने कॉन्सर्ट टाल दिए हैं.

सवाल 6: अमेरिका में आम लोगों की जिंदगी कैसे प्रभावित हो रही है?

जवाब: ईरान पर हमले के साथ जंग शुरू करने वाला देश अमेरिका भी इसके नुकसान से बच नहीं पाया है. इस जंग की वजह से अमेरिका में घर खरीदना और महंगा हो गया है. तेल की ऊंची कीमतें महंगाई का डर बढ़ा रही हैं, जिससे होम लोन यानी मॉर्टगेज की ब्याज दरें बढ़ रही हैं. इसके अलावा इन्वेस्टर्स सोने से पैसा निकाल रहे हैं, जिससे सोने की कीमतें गिर रही हैं.

सवाल 7: भारत पर इसका क्या असर हो सकता है?

जवाब: भारत जैसे देश जो तेल और उर्वरक के बड़े आयातक हैं, यहां महंगाई बढ़ सकती है, खाद की कीमतें ऊंची हो सकती हैं और कुछ खाद्य पदार्थ महंगे हो सकते हैं. दिल्ली में कमर्शियल LPG सिलेंडर की सप्लाई पहले ही प्रभावित हो चुकी है. लंबे समय तक अगर युद्ध चला तो खाने-पीने की चीजों पर भी असर पड़ सकता है.

यह युद्ध सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहा. यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, खेती, उद्योग और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है. कई देश ऊर्जा बचत और वैकल्पिक स्रोतों की तरफ बढ़ रहे हैं. स्थिति अभी भी बदल रही है, इसलिए सरकारें लगातार नजर रखे हुए हैं.