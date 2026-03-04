हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
17 ईरानी जहाज तबाह, अमेरिका ने 1700 ठिकानों पर गिराए बम, शेयर बाजार में हड़कंप... जंग की आग में धधक रहा मिडिल ईस्ट

US-Iran War Escalation: पिछले 24 घंटों में मिडिल ईस्ट में अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. दुनिया की नजर अब इस बात पर है कि आगे यह संघर्ष किस दिशा में जाता है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 04 Mar 2026 03:15 PM (IST)
Preferred Sources

मिडिल ईस्ट में पिछले 24 घंटे में हालात और बिगड़ गए हैं. अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर कई बड़े हमले किए गए हैं. अमेरिका ने 1700 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि खाड़ी के अहम समुद्री इलाकों में ईरान के 17 जहाज नष्ट कर दिए गए हैं. इसमें एक पनडुब्बी भी शामिल है. इस बढ़ते टकराव से पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई है.

सऊदी अरब ने नौ ड्रोन मार गिराए

सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार सऊदी अरब ने बुधवार सुबह अपने हवाई क्षेत्र में घुसे नौ ड्रोन को मार गिराया. रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जैसे ही ड्रोन देश की सीमा में दाखिल हुए, उन्हें तुरंत नष्ट कर दिया गया.

हिजबुल्लाह का मेटुला पर रॉकेट हमला

लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने उत्तरी इजरायल के शहर मेटुला में इजरायली बलों पर रॉकेट दागे. इससे पहले उसने हाइफा के एक नौसैनिक अड्डे पर मिसाइल हमला करने की बात भी कही थी.

अमेरिका ने करीब 2000 ठिकानों पर किया हमला

अमेरिकी सेना ने ईरान के 17 जहाजों को नष्ट करने के साथ करीब 2,000 ठिकानों पर हमला किया है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर ने इसकी पुष्टि की है.

डोनाल्ड ट्रंप का बयान, होरमुज में टैंकरों को सुरक्षा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नौसेना जल्द से जल्द होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल टैंकरों को सुरक्षा देगी. उन्होंने कहा कि अमेरिका वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बाधित नहीं होने देगा. तेहरान पर हमले शुरू होने के बाद से तेल की कीमतें 15 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ चुकी हैं.

व्हाइट हाउस में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कहा कि जर्मनी ने अपने कुछ ठिकानों तक अमेरिकी सेना को पहुंच की अनुमति देकर मदद की है. मर्ज ने कहा कि दोनों देश ईरान की मौजूदा सरकार को हटाना चाहते हैं और सैन्य कार्रवाई के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और इजरायल का पहला लक्ष्य ईरान की सैन्य ताकत को खत्म करना है. उन्होंने स्पेन के साथ व्यापार खत्म करने की बात कही और ब्रिटेन की सरकार पर भी नाराजगी जताई. ट्रंप ने यह भी दावा किया कि तेहरान बातचीत चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है.

बाजारों में घबराहट, तेल के दाम उछले

ईरान पर हमलों के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट देखी गई. तेहरान ने होर्मुज स्ट्रेट बंद करने की धमकी दी है, जिससे कच्चे तेल की कीमत और जहाजों का किराया बढ़ गया है. इससे महंगाई और वैश्विक व्यापार पर असर की चिंता बढ़ गई है. एशियाई बाजारों में भी गिरावट आई. टोक्यो में निक्केई 225 सूचकांक शुरुआती कारोबार में करीब 1.7 प्रतिशत गिर गया. सियोल में कोस्पी और कोसडैक 8 प्रतिशत से ज्यादा गिरने पर कुछ समय के लिए कारोबार रोकना पड़ा. हांगकांग का हैंग सेंग भी 1.2 प्रतिशत गिर गया.

पाकिस्तान का बयान, जियोनिज्म को बताया खतरा

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जियोनिज्म को मानवता के लिए खतरा बताया और कहा कि ईरान संघर्ष पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए भी चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की परमाणु क्षमता बाहरी खतरों से बचाव के लिए ढाल है.

भारतीय बासमती चावल की खेप अटकी

युद्ध के कारण समुद्री रास्ते प्रभावित हुए हैं. करीब चार लाख मीट्रिक टन भारतीय बासमती चावल बंदरगाहों पर या रास्ते में अटका हुआ है. ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने कहा कि माल भाड़ा दोगुने से ज्यादा हो गया है और नए सौदे रुक गए हैं.

इराक में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर ड्रोन हमला नाकाम

इराक के एरबिल में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे एक ड्रोन को सुरक्षा बलों ने मार गिराया.

दुबई में एयर डिफेंस अलर्ट

दुबई में लोगों ने जोरदार आवाजें सुनीं. अधिकारियों ने बताया कि ये आवाजें एयर डिफेंस कार्रवाई के कारण थीं. टीमों ने हालात पर नजर रखी और लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए.

ब्रिटेन ने साइप्रस में युद्धपोत और हेलीकॉप्टर भेजे

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि साइप्रस में ड्रोन हमले के बाद वहां काउंटर ड्रोन क्षमता वाले हेलीकॉप्टर भेजे जा रहे हैं और एयर डिफेंस जहाज एचएमएस ड्रैगन को क्षेत्र में तैनात किया गया है.

ईरान में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के दफ्तर पर हमला

ईरान की समाचार एजेंसी के अनुसार अमेरिका और इजराइल ने कोम और तेहरान में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के दफ्तरों को निशाना बनाया. एक टेलीग्राम चैनल ने दावा किया कि ईरान के अगले सर्वोच्च नेता के चयन के लिए चल रही बैठक को निशाना बनाया गया, जिसमें कई सदस्य घायल या मारे गए. यह संस्था ईरान के सर्वोच्च नेता की नियुक्ति और निगरानी करती है.

रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर हमले की निंदा

मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हमले की निंदा की और इसे ईरान की आक्रामक कार्रवाई बताया.

यूक्रेन ने यूएई को मदद की पेशकश की

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने संयुक्त अरब अमीरात को ईरानी हवाई हमलों से निपटने में मदद की पेशकश की. उन्होंने कहा कि ड्रोन से निपटने का उनका अनुभव यूएई के काम आ सकता है.

धहरान में हमले की चेतावनी

सऊदी अरब के धहरान शहर में अमेरिकी दूतावास ने संभावित मिसाइल और ड्रोन हमले की चेतावनी दी और लोगों से खिड़कियों से दूर निचली मंजिल पर शरण लेने को कहा.

दक्षिणी बेरूत पर इजरायली हवाई हमला

इजरायल ने बेरूत के दक्षिणी इलाकों में हवाई हमले किए. लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने कई इमारतों को नुकसान की खबर दी. धुएं के गुबार आसमान में उठते देखे गए.

जॉर्डन और वेस्ट बैंक के ऊपर मिसाइलें रोकी गईं

इजरायली एयर डिफेंस ने जॉर्डन और यरुशलम के पास चार ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया. किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

तेहरान का गोलस्तान पैलेस क्षतिग्रस्त

यूनेस्को ने चिंता जताई है कि तेहरान का ऐतिहासिक गोलस्तान पैलेस पास के हवाई हमले की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ है. झटकों और मलबे से इमारत को नुकसान पहुंचा.

नतांज परमाणु संयंत्र के प्रवेश द्वार पर हमला

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि ईरान के नतांज ईंधन संवर्धन संयंत्र के भूमिगत हिस्से के प्रवेश द्वार पर हमला हुआ है. एजेंसी ने साफ किया कि किसी तरह का रेडिएशन रिसाव नहीं हुआ है और अंदरूनी हिस्से को अतिरिक्त नुकसान नहीं पहुंचा है.

मिडिल ईस्ट में तेजी से बदलते हालात ने पूरे क्षेत्र को तनाव में डाल दिया है. दुनिया की नजर अब इस बात पर है कि आगे यह संघर्ष किस दिशा में जाता है.

Published at : 04 Mar 2026 03:15 PM (IST)
Tags :
US Iran  US US Iran War #iran
और पढ़ें
