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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS Iran War: जंग से मोटी कमाई कर रहे ट्रंप के दोनों बेटे! अरब देशों को ईरान का खौफ दिखाकर बेच रहे ड्रोन, किसने किया दावा?

US Iran War: जंग से मोटी कमाई कर रहे ट्रंप के दोनों बेटे! अरब देशों को ईरान का खौफ दिखाकर बेच रहे ड्रोन, किसने किया दावा?

अमेरिका-इजरायल ईरान पर हमले कर रहे हैं. तेहरान जवाबी कार्रवाई करते हुए गल्फ देशों को निशाना बना रहा है. इसी बीच सामने आया है कि ट्रंप के बेटे एक ड्रोन कंपनी के जरिए मोटी कमाई कर रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 05 Apr 2026 01:35 PM (IST)
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर द्वारा समर्थित ड्रोन स्टार्टअप युद्ध के मद्देनजर ईरान के हमलों का सामना कर रहे खाड़ी देशों को अपनी तकनीक बेच रहा है. फ्लोरिडा स्थित पॉवरस कंपनी ने इन दोनों को अपने साथ जोड़ा है, ताकि ईरान युद्ध के चलते ये लोग तकनीक बेचकर मोटा मुनाफा कमा सकें. 

रिचर्ड पेंटर ने क्या आरोप लगाए
जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में सेवा दे चुके रिचर्ड पेंटर ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि ये देश राष्ट्रपति के बेटों से सामान खरीदने के लिए भारी दबाव में हैं ताकि वह उनकी इच्छा के अनुसार काम करें. पेंटर ने ट्रंप के बेटों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वे किसी राष्ट्रपति के पहले ऐसे परिवार के मेंबर हैं, जो युद्ध से खूब पैसा कमा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह किसी राष्ट्रपति का पहला परिवार होगा जो युद्ध से खूब पैसा कमाएगा, एक ऐसा युद्ध जिसके लिए उन्होंने कांग्रेस की सहमति नहीं ली.

क्या बोले पॉवरस के सह-संस्थापक
पॉवरस के सह-संस्थापक ब्रेट वेलिकोविच ने कहा कि उनकी कंपनी कई खाड़ी देशों में ड्रोन प्रदर्शन कर रही है, जिसमें ईरान के लगातार हमलों का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किए गए इंटरसेप्टर सिस्टम दिखाए जा रहे हैं. वेलिकोविच ने टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए बताया, “हमारी टीम इस समय मिडिल ईस्ट में अपने इंटरसेप्टर सिस्टम के कई प्रदर्शन कर रही है." उन्होंने आगे कहा, “हमारे पास ऐसी बेहतरीन तकनीक है जो लोगों की जान बचा सकती है.”

एपी की रिपोर्ट के अनुसार पॉवरस के साथ ट्रंप बंधुओं के सौदे से उन्हें कंपनी में महत्वपूर्ण इक्विटी हिस्सेदारी मिल सकती है. हालांकि वेलिकोविच ने वैश्विक प्रतिद्वंद्वियों से प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, "हम युद्ध में हैं." उन्होंने आगे कहा, "हम युद्ध में हैं, मेरे दोस्त, हम हथियारों की होड़ में हैं और अगर हम तेजी से निर्माण नहीं करते हैं तो अमेरिका हार जाएगा." उन्होंने यह भी कहा, "हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि कोई भी अब अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग में इनवेस्ट की कोशिश कर रहा है जो कि राजनीति से परे है."

कंपनियों में निवेश पर बेहद गर्व- एरिक ट्रंप
पिछले महीने एरिक ट्रंप ने आलोचना का जवाब देते हुए कहा, "मुझे उन कंपनियों में निवेश करने पर बेहद गर्व है जिन पर मुझे विश्वास है. ड्रोन स्पष्ट रूप से भविष्य की तकनीक हैं.

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Published at : 05 Apr 2026 01:35 PM (IST)
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US Donald Trump Jr Eric Trump Drone IRAN Powerus
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