ट्रंप का यूटर्न! पहले खाई ईरान की तबाही की कसम, अब होर्मुज पर अड़ छोड़ी, होगा जंग का 'द एंड'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ छिड़ी जंग को और खींचने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं. ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि वह होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोले बिना भी युद्ध को खत्म करने के लिए तैयार हैं. ट्रंप और उनके सहयोगियों का मानना है कि अगर ईरान के इस अहम जलमार्ग को जबरदस्ती खुलवाने के लिए कोई सैन्य शुरू किया जाता है तो जंग तय समय (4 से 6 सप्ताह) से और ज्यादा खिंच सकती है. होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए US बाद में अलग से ऑपरेशन चला सकता है.

युद्ध पर होगा US का फोकस?

Wall Street Journal की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है. रिपोर्ट की मानें तो अब उन्होंने फैसला किया है कि अमेरिका को ईरान की नेवी और मिसाइल भंडारों को कमजोर करने और युद्ध को खत्म करने के मुख्य टारगेट पर काम करना चाहिए. उन्होंने कहा कि अहम जलमार्ग में व्यापार को निर्बाध रूप से फिर से शुरू करने के लिए ईरान पर दबाव डालना चाहिए. अधिकारियों के मुताबिक अगर यह नाकाम रहता है तो वाशिंगटन यूरोप और खाड़ी में अपने सहयोगियों पर होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने में मदद करने के लिए दबाव डालेगा.

होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप के बदले बयान

अधिकारियों की ओर से यह भी कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास सैन्य विकल्प भी मौजूद हैं, जिनका वह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यह उनकी तत्काल प्राथमिकता में शामिल नहीं हैं. बता दें कि जंग की शुरुआत के बाद से ही होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप ने कई बार अलग-अलग बयान जारी किए हैं. जिसमें विरोधाभासी बातें कही गई हैं. इससे पहले उन्होंने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर वह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा नहीं खोलता है तो उसको इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान की तर्कसंगत सरकार के साथ उनकी बातचीत जारी है. उन्होने यह भी कहा कि अगर ईरान के साथ जल्द ही कोई सहमति नहीं बनती है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं खोला जाता है तो हम तेहरान के तेल के कुएं उड़ा देंगे. उनके बिजली संयंत्र और सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे. ट्रंप ने समंदर के खारे पानी को पीने लायक बनाने के लिए ईरान के डीसैलिनेशन प्लांट को भी निशाना बनाने की धमकी दी. ट्रंप ने कहा कि अभी तक इन संयंत्रों को हमने जानबूझकर टारगेट नहीं किया है लेकिन जल्द ही इन्हें भी निशाना बनाया जाएगा.