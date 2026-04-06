एक ही टाइम पर 2 तरह की बातें कर रहे ट्रंप, हमले का वक्त बताकर बोले- 'आज ईरान के साथ होगा समझौता'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार (5 अप्रैल) को होर्मुज स्ट्रेट खोलने को लेकर ईरान पर हमले का समय 24 घंटे के लिए और बढ़ा दिया है. ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने नई समय सीमा मंगलवार रात 8 बजे की बताई है. ट्रंप ने लिखा, 'मंगलवार, पूर्वी समयानुसार रात 8:00 बजे!' नई समय सीमा. बुधवार को सुबह 5:30 बजे तक तेहरान को अमेरिकी नेता को मनाने का प्रयास करने के लिए एक और दिन दिया गया, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ईरान के बिजली केंद्रों और पुलों को नष्ट करने की धमकी पर अमल करने का जोखिम उठाना पड़ेगा, जिसे इस्लामिक गणराज्य ने युद्ध अपराध कहा है.

अमेरिका और इजरायल की 28 फरवरी को ईरान पर बमबारी अभियान शुरू होने के बाद से तेहरान ने होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया है. ये जलमार्ग दुनिया के तेल और गैस के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है. इस नाकेबंदी के कारण भारत समेत दुनिया के कई देश फ्यूल और गैस संकट का सामना कर रहे हैं, जिससे दुनियाभर में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं. इसके अलावा अमेरिका में होने वाले महत्वपूर्ण मध्यावधि चुनाव को लेकर ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है.

ट्रंप पर बढ़ रहा है दबाव

डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अमेरिका को संबोधित करने के बाद से कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किया है. वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने नए समय की पुष्टि की. उन्होंने बताया, 'हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं और उस देश को पुनर्निर्माण में 20 साल लगेंगे. अगर वे भाग्यशाली रहे, अगर उनका देश बचा रहा, अगर वे मंगलवार शाम तक कुछ नहीं करते हैं तो उनके पास कोई बिजली केंद्र नहीं होगा, कोई पुल खड़ा नहीं रहेगा.'

ईरान के साथ समझौता होने की अच्छी संभावना- ट्रंप

ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को बताया कि उन्हें विश्वास है कि सोमवार को ईरान के साथ समझौता होने की अच्छी संभावना है. ट्रंप ने कहा, 'मुझे लगता है कि कल समझौता होने की अच्छी संभावना है, वे अभी बातचीत कर रहे हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'अगर वे जल्द समझौता नहीं करते हैं तो मैं सब कुछ उड़ा देने और तेल पर कब्ज़ा करने पर विचार कर रहा हूं.'

ये भी पढ़ें

US Iran War: जंग से मोटी कमाई कर रहे ट्रंप के दोनों बेटे! अरब देशों को ईरान का खौफ दिखाकर बेच रहे ड्रोन, किसने किया दावा?