जंग का असली फायदा उठा रहा चीन! दुनिया को दिया गच्चा, बैन कर दी ये खास चीज

अमेरिका-इजरायल के ईरान पर हमले और तेहरान की जवाबी कार्रवाई से मिडिल ईस्ट हिल गया है. इन सबके बीच एनर्जी फैसिलिटी पर हुए हमलों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है. भारत चीन समेत पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा हो गया है. इसी बीच खबर आई है कि चीन उर्वरक एक्सपोर्ट में कटौती कर रहा है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने उद्योग जगत के सूत्रों के हवाले से बताया कि चीन अपने घरेलू बाजार की रक्षा के लिए उर्वरक निर्यात में बड़ी कटौती कर रहा है, जिससे वैश्विक बाजारों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है, जो पहले से ही ईरान पर अमेरिका-इजरायल युद्ध के कारण पैदा हुए एनर्जी संकट से जूझ रहे हैं.

नाइट्रोजन-पोटेशियम उर्वरक मिश्रण पर लगाया बैन

रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि मार्च के मध्य में बीजिंग ने नाइट्रोजन-पोटेशियम उर्वरक मिश्रण और कुछ फॉस्फेट किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है. यूरिया पर मौजूदा प्रतिबंधों और निर्यात कोटा के साथ-साथ चीन से केवल कुछ ही उर्वरकों विशेष रूप से अमोनियम सल्फेट का निर्यात किया जा सकता है. जिसका मतलब है कि पिछले वर्ष चीन द्वारा निर्यात की गई मात्रा का आधे से तीन-चौथाई हिस्से पर अब बैन लगा गया है. रॉयटर्स के अनुमान के अनुसार यह संभावित रूप से 40 मिलियन मीट्रिक टन तक हो सकता है.

सबसे बड़े उर्वरक निर्यातकों में है चीन

बता दें कि चीन दुनिया के सबसे बड़े उर्वरक निर्यातकों में से एक है, जिसने पिछले साल 13 अरब डॉलर से अधिक मूल्य का उर्वरक निर्यात किया. प्रतिबंध की खबरें ऐसे समय में आई हैं, जब होर्मुज जलडमरूमध्य से उर्वरक की आपूर्ति ठप हो गई है. इस जलमार्ग से होने वाली आपूर्ति समुद्री मार्ग से होने वाली आपूर्ति का लगभग एक तिहाई हिस्सा है.

बीएमआई के वरिष्ठ कमोडिटी विश्लेषक मैथ्यू बिगिन ने रॉयटर्स को बताया, "यह पैटर्न लगातार बना हुआ है. वैश्विक संकट के दौरान चीन मदद करने के बजाय आपूर्ति सीमित कर रहा है." बिगिन ने कहा, "वे खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं और अपने घरेलू बाजार को कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से बचा रहे हैं."

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