जंग को लेकर टेंशन में अमेरिकी, सर्वे के आंकड़ों ने चौंकाया, बोले- ईरान पर...'

अमेरिका में अधिकतर लोग मानते हैं कि ईरान के खिलाफ हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाई हद से ज्यादा हो गई है और कई लोग पेट्रोल के दामों को लेकर परेशान हो रहे हैं. ये जानकारी नए एपी-एनओआरसी सर्वे से सामने आई है.

एसोसिएटेड प्रेस-एनओआरसी सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स रिसर्च के सर्वे से पता चलता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता रेटिंग स्थिर बनी हुई है, लेकिन यह संघर्ष उनकी रिपब्लिकन सरकार के लिए तेजी से एक बड़ी राजनीतिक समस्या में बदल सकता है. इन सबके बीच भी अमेरिका-इजरायल की ईरान संग जंग थमने का नाम नहीं ले रही है.

मिडिल ईस्ट में और सैनिकों की तैनाती

डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट में पहले से और ज्यादा वॉरशिप और सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहे हैं. इन सबको लेकर करीब 59 फीसदी अमेरिकियों का मानना हैं कि ईरान में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई हद से ज्यादा हो रही है. दूसरी ओर 45 प्रतिशत लोग अगले कुछ महीनों में पेट्रोल का खर्च वहन कर पाने को लेकर अत्यधिक या बहुत अधिक चिंतित हैं.

ये आंकड़ा डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा चुनाव जीतने के तुरंत बाद किए गए एपी-एनओआरसी सर्वेक्षण में 30 फीसदी से बढ़कर 45 फीसदी हो गया है. ट्रंप ने अर्थव्यवस्था में सुधार और जीवनयापन की लागत कम करने के वादे किए थे.

सिर्फ एक अभियान को लोगों का समर्थन

ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के सिर्फ एक लक्ष्य यानी तेहरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के अभियान को ही लोगों का समर्थन मिल रहा है. लगभग दो-तिहाई अमेरिकी मानते हैं कि यह अमेरिका के लिए एक अत्यंत या बहुत महत्वपूर्ण विदेश नीति का लक्ष्य होना चाहिए. हालांकि वे यह भी मानते हैं कि अमेरिकी तेल और गैस की कीमतों को बढ़ने से रोकना भी उतना ही महत्वपूर्ण है .

अमेरिका और इजरायल द्वारा शुरू किया गया युद्ध चौथे सप्ताह भी जारी है लेकिन अबतक ईरान के साथ सीजफायर को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है. मिडिल ईस्ट में जंग के चलते पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ रहा है. भारत में तेल और सिलेंडर को लेकर अलग-अलग जगहों पर तमाम परेशानियां देखी जा रही हैं.

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