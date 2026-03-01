हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वमिडिल ईस्ट में जंग की वजह से तेलंगाना के लाखों लोग फंसे, CM रेवंत रेड्डी ने की ये अपील

मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से तेलंगाना के लाखों लोग फंसे, CM रेवंत रेड्डी ने की ये अपील

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच छिड़े वॉर का असर खाड़ी देशों में भी दिख रहा है. जहां बड़ी संख्या में तेलुगु नागरिक भी रहते हैं. जिनसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने बड़ी अपील की है.

By : मोहसिन अली | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 01 Mar 2026 09:59 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका और इजरायल के ईरान पर बड़े हमलों और ईरान की जवाबी कार्रवाई से पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच जाने के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शनिवार को ईरान और गल्फ देशों में रह रहे सभी तेलुगु नागरिकों से बेहद सतर्क रहने और भारतीय दूतावासों के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की. उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी आपात स्थिति में तेलंगाना सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर हर तेलुगु नागरिक की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करेगी.

पश्चिमी एशिया में बिगड़े हालात

पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं. अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर व्यापक हवाई हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ऐलान किया कि इजरायल और अमेरिका के तमाम ठिकाने उनके मिसाइल हमलों की जद में आ चुके हैं. कतर, कुवैत और यूएई ने हमलों की पुष्टि की, जबकि यूएई में मिसाइल रोकने के दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हुई. होर्मुज़ जलडमरूमध्य बंद होने की खबरें आने से खाड़ी में समुद्री यातायात भी थम-सा गया है.

तेलंगाना सरकार ने जताई चिंता

इस विस्फोटक माहौल में तेलंगाना सरकार की फिक्र स्वाभाविक है, क्योंकि लाखों तेलुगु परिवार इन्हीं गल्फ देशों में काम करते हैं और अपने घरों को पालते हैं. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे संबंधित देशों में भारतीय दूतावासों और कांसुलेटों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखें और किसी भी जरूरी कदम के लिए हर वक्त तैयार रहें. उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार इन देशों में रह रहे अपने नागरिकों की स्थिति पर नजदीकी नजर बनाए हुए हैं.

पहले भी बने थे ऐसे ही हालात

यह पहली बार नहीं है जब गल्फ संकट के दौरान तेलंगाना सरकार को इस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ा है. जून 2025 में इजरायल-ईरान युद्ध के दौरान भी 25 तेलंगाना निवासियों को जिनमें सात ईरान से और अठारह इज़रायल से थे. सुरक्षित स्वदेश लाया गया था, उस तजुर्बे ने सरकार को इस बार पहले से ही सक्रिय और मुस्तैद बना दिया है.

क्या बोले तेलंगाना सीएम ?

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना के नागरिकों की सुरक्षा राज्य सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है. उन्होंने विश्वास जताया कि सभी तेलुगु भाई-बहन सुरक्षित रहेंगे और उनसे अनुरोध किया कि वे सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों से दूर रहें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें. एक ऐसे वक्त में जब पूरा खाड़ी क्षेत्र युद्ध की आंच में झुलस रहा है, यह आश्वासन उन लाखों परिवारों के लिए राहत की सांस लेकर आया है ,जिनके अपने इस धधकते इलाके में बसे हैं.

Published at : 01 Mar 2026 09:59 PM (IST)
Tags :
Telangana CM Revanth Reddy Pakistan Iran ISRAEL #iran Israel Attack On Iran
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से तेलंगाना के लाखों लोग फंसे, CM रेवंत रेड्डी ने की ये अपील
मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से तेलंगाना के लाखों लोग फंसे, CM रेवंत रेड्डी ने की ये अपील
विश्व
US-Israel Iran War Live: ईरान के हमले में अमेरिका के तीन सैनिकों की मौत, इजरायल का पलटवार- तेहरान में कमांड सेंटर किया तबाह
Live: ईरान के हमले में US के तीन सैनिकों की मौत, इजरायल का पलटवार- तेहरान में कमांड सेंटर तबाह
विश्व
'भारत पहले कभी इतना कमजोर...', खामेनेई की मौत पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'भारत पहले कभी इतना कमजोर...', खामेनेई की मौत पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
विश्व
कनाडा में गैंगवार! रोहित गोदारा गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को दी खुली चुनौती, कहा- 'ये तो सिर्फ ट्रेलर है...'
कनाडा में गैंगवार! रोहित गोदारा गैंग ने लॉरेंस गैंग को दी चुनौती, कहा- 'ये तो सिर्फ ट्रेलर है'
Advertisement

वीडियोज

SEBI का Masterstroke, Life Cycle Funds बनेंगे Game Changer?| Paisa Live
US-Israel Iran War: 'सबसे बड़ा हमला करेंगे..', ईरान को Trump ने फिर दी धमकी | Khamenai | Netnyahu
SEBI का Masterstroke, Life Cycle Funds बनेंगे Game Changer?| Paisa Live
Iran Israel War: कौन देश किसके साथ? खामेनेई की मौत होते ही बंट गई दुनिया | Khamenai | Netnyahu
US-Israel Iran War: अमेरिका से इंतकाम...कतर में ईरान का कोहराम ! | Netnyahu | Trump | Pakistan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खामेनेई की हत्या के बाद ईरान ने जामकरान मस्जिद पर फहराया लाल झंडा, जानें क्या है इसका मतलब?
खामेनेई की हत्या के बाद ईरान ने जामकरान मस्जिद पर फहराया लाल झंडा, जानें क्या है इसका मतलब?
बिहार
Nalanda News: होली मिलन समारोह में बवाल, 100 राउंड फायरिंग, भोजपुरी गायक रौशन रोही समेत कई हिरासत में
नालंदा: होली मिलन समारोह में बवाल, 100 राउंड फायरिंग, भोजपुरी गायक रौशन रोही समेत कई हिरासत में
क्रिकेट
IND vs WI: टीम इंडिया को वेस्टइंडीज को कितने रनों पर रोकना होगा? ईडन गार्डन्स में कितना है सबसे बड़ा रन चेज
टीम इंडिया को वेस्टइंडीज को कितने रनों पर रोकना होगा? ईडन गार्डन्स में कितना है सबसे बड़ा रन चेज
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' का 38वें दिन भी जारी है धमाल, सनी देओल की फिल्म ने अब तक किया है इतना कलेक्शन
'बॉर्डर 2' का 38वें दिन भी जारी है धमाल, सनी देओल की फिल्म ने अब तक किया है इतना कलेक्शन
विश्व
खामेनेई के करीबी, मदरसा के चीफ... कौन हैं अलीरेजा अराफी, जिन्हें चुना गया ईरान का नया सुप्रीम लीडर?
कौन हैं अलीरेजा अराफी, जिन्हें खामेनेई की मौत के बाद चुना गया ईरान का नया सुप्रीम लीडर?
विश्व
खामेनेई की हत्या के बाद पाकिस्तान में भड़के लोग, समझाने गए गृहमंत्री मोहसिन नकवी को धक्के मारकर भगाया
खामेनेई की हत्या के बाद PAK में भड़के लोग, समझाने गए गृहमंत्री नकवी को धक्के मार भगाया
ट्रेंडिंग
पिंजरे के पास से गुजर रहे शख्स की शेर ने पकड़ी टांगे, खंजर जैसे पंजों में फंसी जान देख निकली लोगों की चीखें, वीडियो वायरल
पिंजरे के पास से गुजर रहे शख्स की शेर ने पकड़ी टांगे, खंजर जैसे पंजों में फंसी जान देख निकली लोगों की चीखें, वीडियो वायरल
हेल्थ
Bloating Vs Acidity: एसिडिटी या ब्लोटिंग? फर्क समझना जरूरी, वरना भारी पड़ सकती है आपकी यह अनदेखी
एसिडिटी या ब्लोटिंग? फर्क समझना जरूरी, वरना भारी पड़ सकती है आपकी यह अनदेखी
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget