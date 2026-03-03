हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वरूस से फिर बढ़ेगी कच्चे तेल की सप्लाई? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हुआ बंद तो क्या होगा भारत का अगला कदम

रूस से फिर बढ़ेगी कच्चे तेल की सप्लाई? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हुआ बंद तो क्या होगा भारत का अगला कदम

कमोडिटी मार्केट एनालिटिक्स फर्म केप्लर के अनुसार, फरवरी में भारत ने रूस से 1.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा, जबकि 2025 में यह आंकड़ा 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन था.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 03 Mar 2026 04:34 PM (IST)
Preferred Sources

इजरायल और ईरान के बीच जो जंग छिड़ी है, उसकी वजह से भारत को सबसे बड़ा डर कच्चे तेल की आपूर्ति का सता रहा है. ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) ने शनिवार (28 मार्च, 2026) को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (जलडमरूमध्य) को बंद करने का ऐलान किया. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अरब मुल्कों के साथ भारत के तेल-गैस व्यापार का अहम गलियारा है, जहां से 22 फीसदी कच्चे तेल की भी आपूर्ति होती है, लेकिन अब इसके बंद होने से यह सप्लाई भी रुक सकती है.

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मामले के जानकारों ने बताया है कि सरकार और तेल कंपनियां रूस से और ज्यादा तेल खरीदने पर विचार कर रही हैं. इस संकट की स्थिति में सरकार और तेल कंपनियां एक आकस्मिक रणनीति पर काम कर रही हैं. अगर पश्चिमी एशिया में तनाव के कारण खाड़ी देशों से तेल की सप्लाई रुक जाती है, तो भारत रूस से कच्चे तेल की खरीद फिर से बढ़ा सकता है. रूस से आने वाला तेल स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के रास्ते पर भी निर्भर नहीं है. 

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने पर और क्या कर सकता है भारत?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैसा कहा है कि यह जंग चार हफ्ते के लिए खींच सकती है, तो ऐसे में भारत के सामने कच्चे तेल को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है. ऐसे वक्त में भारत सरकार घरेलू खपत को सुरक्षित रखने के लिए पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने जैसे कड़े कदम भी उठा सकती है. फिलहाल भारत पेट्रोल का एक तिहाई और डीजल का एक चौथाई हिस्सा निर्यात करता है. 

कुछ महीनों में भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता के चलते रूस से तेल की खरीद में कटौती की है. अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने पर भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ पेनल्टी के तौर पर लगाया था. हालांकि, पिछले महीने ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर टैरिफ 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का ऐलान किया था.

रूस से कितना तेल खरीदता है भारत?
कमोडिटी मार्केट एनालिटिक्स फर्म केप्लर के अनुसार, फरवरी में भारत ने रूस से 1.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा, जबकि 2025 में यह आंकड़ा 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन था. वहीं, इंडियन पोर्ट्स पर पिछले साल रूसी कच्चे तेल की लोडिंग एवरेज 1.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन थी, जो इस साल सिर्फ 0.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गई है.

क्या है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज?
ईरान और ओमान के बीच एक संकरा जलमार्ग है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं. यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है, जिसे विश्व स्तर सबसे महत्वपूर्ण ऑयल ट्रांजिट मार्ग माना जाता है. सिर्फ ईरान ही नहीं, सऊदी अरब से कतर और कुवैत तक भारत को तेल और गैस की सप्लाई इसी मार्ग होती है.

Published at : 03 Mar 2026 04:34 PM (IST)
Tags :
Pakistan Russia ISRAEL ISRAEL IRAN WAR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
रूस से फिर बढ़ेगी कच्चे तेल की सप्लाई? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हुआ बंद तो क्या होगा भारत का अगला कदम
रूस से फिर बढ़ेगी कच्चे तेल की सप्लाई? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हुआ बंद तो क्या होगा भारत का अगला कदम
विश्व
Israel US Iran War Live: ईरान के खिलाफ इजरायल का अब तक का सबसे बड़ा हमला, राष्ट्रपति भवन पर की एयरस्ट्राइक
Live: ईरान के खिलाफ इजरायल का अब तक का सबसे बड़ा हमला, राष्ट्रपति भवन पर की एयरस्ट्राइक
विश्व
इजराइल ने ईरान के राष्ट्रपति भवन पर की एयरस्ट्राइक, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पर भी अटैक
इजराइल ने ईरान के राष्ट्रपति भवन पर की एयरस्ट्राइक, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पर भी अटैक
विश्व
जंग के बीच UAE में फंसे भारतीयों के लिए इंडिया ने जारी की एडवाइजरी, जानें दूतावास ने आखिर क्या कहा?
जंग के बीच UAE में फंसे भारतीयों के लिए इंडिया ने जारी की एडवाइजरी, जानें दूतावास ने आखिर क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बीजेपी ने जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट, नितिन नवीन और राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, देखें और कौन-कौन शामिल
BJP ने जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट, नितिन नवीन और राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, देखें लिस्ट
दिल्ली NCR
फांसी घर विवाद: 6 मार्च को उपस्थित होंगे अरविंद केजरीवाल, कार्यवाही की Live स्ट्रीमिंग की मांग
फांसी घर विवाद: 6 मार्च को उपस्थित होंगे अरविंद केजरीवाल, कार्यवाही की Live स्ट्रीमिंग की मांग
विश्व
जंग के बीच UAE में फंसे भारतीयों के लिए इंडिया ने जारी की एडवाइजरी, जानें दूतावास ने आखिर क्या कहा?
जंग के बीच UAE में फंसे भारतीयों के लिए इंडिया ने जारी की एडवाइजरी, जानें दूतावास ने आखिर क्या कहा?
क्रिकेट
‘कम से कम दो साल के लिए टीम से बाहर होने चाहिए', शाहिद अफरीदी ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर दिया बयान
‘कम से कम दो साल के लिए टीम से बाहर होने चाहिए', शाहिद अफरीदी ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर दिया बयान
बॉलीवुड
द केरला स्टोरी 2 की इलीगल ब्रॉडकॉस्टिंग पर लगाई रोक, मद्रास HC का केबल ऑपरेटरों को आदेश
द केरला स्टोरी 2 की इलीगल ब्रॉडकॉस्टिंग पर लगाई रोक, मद्रास HC का केबल ऑपरेटरों को आदेश
विश्व
'अब इजरायल को अपना माई-बाप मान लें, नेतन्याहू ही...', PAK एक्सपर्ट को मुस्लिम देशों से क्यों करनी पड़ी ये अपील?
'अब इजरायल को अपना माई-बाप मान लें, नेतन्याहू ही...', PAK एक्सपर्ट को मुस्लिम देशों से क्यों करनी पड़ी ये अपील?
ट्रेंडिंग
होली पार्टी में दीदी का डांस वायरल, कटीली अदाओं से घायल हो गया इंटरनेट; देखें वीडियो
होली पार्टी में दीदी का डांस वायरल, कटीली अदाओं से घायल हो गया इंटरनेट; देखें वीडियो
हेल्थ
Signs Of Dehydration: प्यास लगने का इंतजार करना पड़ सकता है भारी! शरीर दे रहा है ये 'खामोश' संकेत
प्यास लगने का इंतजार करना पड़ सकता है भारी! शरीर दे रहा है ये 'खामोश' संकेत
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget