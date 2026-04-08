हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व40 दिनों की जंग और चट्टान की तरह खड़ा ईरान… US-इजरायल जंग में कौन सी ताकतें दे रही थी साथ?

40 दिनों की जंग और चट्टान की तरह खड़ा ईरान… US-इजरायल जंग में कौन सी ताकतें दे रही थी साथ?

US Iran War: जंग मिसाइलों- ड्रोन के अलावा कई मोर्चे पर चला. इनमें कूटनीति से लेकर पोप का साथ भी शामिल रहा. आइए समझते हैं, कि ईरान के समर्थन में कौन थे, जिन्होंने अमेरिका को पीछे हटने को मजबूर किया.

By : प्रवीण यादव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 08 Apr 2026 03:50 PM (IST)
Preferred Sources

US Iran War: मिडिल ईस्ट में चल रही अमेरिका इजरायल की ईरान के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई पर दो हफ्तों का विराम लग गया है. अमेरिका ने सशर्त सीजफायर का ऐलान कर दिया है. इस बीच अमेरिका से सीधी टक्कर ले रहा ईरान के पीछे कई ताकतें थीं, जो उसके साथ खड़ी थीं. जो या तो प्रत्यक्ष तौर पर ईरान के समर्थन में युद्ध के मैदान में दो-दो हाथ कर रहे थे, या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर उसके साथ थीं. ये वो ताकतें थीं, जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को झुकने के लिए मजबूर कर दिया. 

यह युद्ध मिसाइलों और ड्रोन के अलावा कई मोर्चे पर चल रहा था. इनमें कूटनीतिक जंग से लेकर पोप का साथ भी शामिल रहा. आइए समझते हैं, कि ईरान के समर्थन में कौन थे, जिन्होंने अमेरिका को आखिरकार, भले ही कुछ हफ्तों के लिए, पीछे हटने के लिए मजबूर किया. 
 
कूटनीतिक जंग में रूस और चीन की अहम भूमिका

  • इस युद्ध में अमेरिका के प्रस्तावों की हवा यूएन में रूस और चीन ने निकाली. इन दोनों देशों ने हर बार सुरक्षा परिषद में अमेरिकी कोशिशों को वीटो कर दिया.

सामरिक जंग में ईरान के साथ कई ग्रुप अपनी भूमिका निभाते रहे

  • इस युद्ध में सामरिक जंग भी देखने को मिली. इनमें हूती, हिजबुल्ला और ईराकी मिलिशिया ने खुलकर जंग लड़ी. चीन ने तकनीक और रुस ने इंटिलिजेंस और हथियारों से मदद की.

शांति के लिए युद्ध के बीच ये देश पहल करते रहे

  • इस युद्ध में ईरान के लिए युद्ध में शांति के साथी कई देश बने रहे. इनमें खाड़ी में ओमान ने जंग का विरोध किया. इसके कारण स्ट्रेड ऑफ होर्मुज खुलवाने के लिए अमेरिका के लिए असंभव सा हो गया. साथ ही इराक ने इस युद्ध में जमीन पर किसी तरह की मदद नहीं की. 

यूरोप और एशियाई देशों की अहम भूमिका

  • तबाही के स्तर तक पहुंच चुके इस युद्ध में यूरोप और एशिया महाद्वीप के देशों ने अहम भूमिका निभाई. नाटो के सदस्यों ने इसे अपनी जंग मानने से इंकार दिया. एशिया में अमेरिकी सहयोगी साउथ कोरिया और जापान ने साथ देने से इंकार कर दिया.

पोप ने नहीं बनने दिया इसे धर्म युद्ध

  • इधर पोप ने भी इस युद्ध में अहम भूमिका निभाई. पोप ने इस जंग के खिलाफ जितने भी बयान दिया, उसके कारण ट्रंप ने इसे धर्म युद्ध नहीं बनने दिया. 

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान पीटता रहा अमेरिका-ईरान सीजफायर पर छाती, पहली बार सामने आया चीन, कहा- 'हमने 26 बार... '

About the author प्रवीण यादव

पत्रकारिता के क्षेत्र में 21 साल से सक्रिय हैं. साल 2004 में स्टार न्यूज़ से जुड़े और इस समय एबीपी न्यूज़ में इनपुट एडिटर हैं. इन्होंने असाइंमेंट हेड और फॉरवर्ड प्लानिंग के काम को अलग-अलग पदों पर रहने के साथ ही बतौर हेड बख़ूबी अंजाम दिया. साल 2022 में डिजिटल मीडिया से भी नाता जोड़ा. 
Read More
Published at : 08 Apr 2026 03:48 PM (IST)
Tags :
WORLD NEWS ISRAEL IRAN WAR US Iran War
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Iran War LIVE: 'शांति की हर पहल...', अमेरिका-ईरान सीजफायर पर आया भारत का रिएक्शन, जानें क्या कहा
US Iran War LIVE: 'शांति की हर पहल...', अमेरिका-ईरान सीजफायर पर आया भारत का रिएक्शन, जानें क्या कहा
विश्व
40 दिनों की जंग और चट्टान की तरह खड़ा ईरान… US-इजरायल जंग में कौन सी ताकतें दे रही थी साथ?
40 दिनों की जंग और चट्टान की तरह खड़ा ईरान… US-इजरायल जंग में कौन सी ताकतें दे रही थी साथ?
विश्व
Iran-US Ceasefire: सीजफायर पर इजरायल का बड़ा यू-टर्न, लेबनान को रखा बाहर, पाकिस्तान के दावे को किया खारिज
सीजफायर पर इजरायल का बड़ा यू-टर्न, लेबनान को रखा बाहर, पाकिस्तान के दावे को किया खारिज
विश्व
पाकिस्तान पीटता रहा अमेरिका-ईरान सीजफायर पर छाती, पहली बार सामने आया चीन, कहा- 'हमने 26 बार... '
पाकिस्तान पीटता रहा अमेरिका-ईरान सीजफायर पर छाती, पहली बार सामने आया चीन, कहा- 'हमने 26 बार... '
Advertisement

वीडियोज

Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Trump Ultimatum to Iran: आज रात ईरान खत्म? Trump की चेतावनी से हड़कंप! | Iran Israel War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LPG Crisis: अमेरिका-ईरान सीजफायर के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एलपीजी सप्लाई का नया फॉर्मूला तैयार
अमेरिका-ईरान सीजफायर के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एलपीजी सप्लाई का नया फॉर्मूला तैयार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का 'ल्यारी राज' वाला पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ होगा एक्शन? पुलिस ने दिए संकेत
अखिलेश यादव का 'ल्यारी राज' वाला पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ होगा एक्शन? पुलिस ने दिए संकेत
विश्व
Explained: इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान आमने-सामने! क्या सेना वापसी और होर्मुज कंट्रोल समेत 10 बड़े एजेंडा पर बनेगी बात?
PAK में US-ईरान आमने-सामने! क्या सेना वापसी और होर्मुज कंट्रोल समेत 10 बड़े एजेंडा पर बनेगी बात?
बॉलीवुड
'जब मेरा विश्वास डगमगाया, तब आप धुरंधर के साथ खड़े थे', आदित्य धर ने की कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ी की तारीफ
'जब मेरा विश्वास डगमगाया, तब आप धुरंधर के साथ खड़े थे', आदित्य धर ने की कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ी की तारीफ
आईपीएल 2026
MI गेंदबाजों की कुटाई के बाद वैभव सूर्यवंशी ने 4 शब्दों के मैसेज में ऐसा क्या लिख दिया जिसकी हो रही चर्चा, जानिए
MI गेंदबाजों की कुटाई के बाद वैभव सूर्यवंशी ने 4 शब्दों के मैसेज में ऐसा क्या लिख दिया जिसकी हो रही चर्चा, जानिए
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026 Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
एग्रीकल्चर
कद्दू की इन 3 हाइब्रिड किस्मों ने मचाया तहलका, एक सीजन में ही किसानों को बना देंगी मालामाल
कद्दू की इन 3 हाइब्रिड किस्मों ने मचाया तहलका, एक सीजन में ही किसानों को बना देंगी मालामाल
नौकरी
IFFCO Recruitment 2026: IFFCO में निकली इन पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकेंगे आवेदन
IFFCO में निकली इन पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकेंगे आवेदन
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Embed widget