ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबाफ ने डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी कि अगर अमेरिका नेवी नाकाबंदी जारी रखता है तो तेहरान होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देगा. यह चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से नाकाबंदी को पूरी तरह से लागू रखने की घोषणा के कुछ ही समय बाद आई है.

गालिबाफ ने एक पोस्ट में कहा कि होर्मुज से आवागमन निर्धारित मार्ग और ईरानी अनुमति के आधार पर ही होगा. उन्होंने कहा, 'नाकाबंदी जारी रहने पर होर्मुज जलडमरूमध्य खुला नहीं रहेगा.'

अब्बास अराघची ने क्या कहा?

ये घोषणा ईरान की तरफ से युद्धविराम की बची अवधि के लिए होर्मुज को वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला घोषित करने के कुछ घंटों बाद आई है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा, "लेबनान में हुए युद्धविराम के चलते इस जलमार्ग से सभी वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन युद्धविराम की शेष अवधि के लिए पूरी तरह से खुला घोषित किया जाता है."

होर्मुज की नाकाबंदी बरकरार रहेगी: ट्रंप

इसके जवाब में ट्रंप ने स्पष्ट किया कि ईरान के साथ समझौता पूरा होने तक होर्मुज स्ट्रेट की नौसैनिक नाकाबंदी बरकरार रहेगी. हालांकि उन्होंने दावा किया कि यह प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी हो जाएगी क्योंकि अड़चनों पर पहले ही बातचीत हो चुकी है. ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका फिर से बम गिराना शुरू कर सकता है. उन्होंने कहा, 'हो सकता है मैं इसे आगे न बढ़ाऊं, लेकिन ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी जारी रहेगी. दुर्भाग्य से हमें फिर से बम गिराना शुरू करना होगा.'

ईरानी स्पीकर ने दिया ये जवाब

इस पर ईरानी स्पीकर ने दो टूक कहा, 'उन्होंने (ट्रंप ने) इन झूठों से युद्ध नहीं जीता और वे बातचीत में भी कहीं नहीं पहुंच पाएंगे. जलडमरूमध्य खुला रहेगा या बंद होगा और इसे नियंत्रित करने वाले नियम जमीनी हकीकत से तय होंगे, सोशल मीडिया से नहीं.' गालिबाफ ने आरोप लगाया कि ट्रंप ने एक घंटे में 7 दावे किए, जिनमें से सभी झूठे थे. हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि दावे वास्तव में क्या थे.

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