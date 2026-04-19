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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'दोहरा चरित्र...', होर्मुज के मामले पर भड़का ईरान, फ्री पैसेज वाले बयान पर यूरोपीय यूनियन को दी सलाह

'दोहरा चरित्र...', होर्मुज के मामले पर भड़का ईरान, फ्री पैसेज वाले बयान पर यूरोपीय यूनियन को दी सलाह

Strait of Hormuz: ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि EU अंतरराष्ट्रीय कानून का इस्तेमाल दूसरों को उपदेश देने के लिए करता है और US-इजरायल की कार्रवाइयों पर चुप्पी साध लेता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 19 Apr 2026 07:21 PM (IST)
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  • ईरान ने बिना शर्त मुक्त आवागमन की मांग को खारिज किया।

मिडिल ईस्ट में अमेरिका के साथ तनाव के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) को लेकर रविवार (19 अप्रैल, 2026) को यूरोपियन यूनियन (EU) के खिलाफ तीखी टिप्पणी की है. इसके साथ, ईरान ने यूरोपियन यूनियन पर अमेरिका-ईरान युद्ध से जुड़े बढ़ते तनाव के बीच दोहरा चरित्र रखने का भी आरोप लगाया है.

यूरोपियन यूनियन के रुख पर भड़का ईरान

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने यूरोपियन यूनियन (EU) की विदेश नीति की प्रमुख काजा कल्लास पर निशाना साधते हुए कहा कि यूरोप अंतरराष्ट्रीय कानून का इस्तेमाल चुनिंदा तरीके से करता है. उन्होंने कहा, ‘अरे, वही अंतरराष्ट्रीय कानून?! वही कानून जिसका इस्तेमाल यूरोपियन यूनियन सिर्फ दूसरों को उपदेश देने के लिए करता है, जबकि दूसरी तरफ वो चुप्पी साधकर अमेरिका और इजरायल के आक्रामक युद्ध को हरी झंडी दे रहा है. उपदेश देना बंद करो.’

बगाई ने कल्लास पर टिप्पणी करते हुए यूरोप के इस रुख को पाखंड का चरम करार दिया. उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि ईरान एक तटीय देश के तौर पर रणनीतिक जलमार्ग में जहाजों के आवागमन को रेगुलेट करने का अधिकार रखता है. इस दौरान उन्होंने बिना प्रतिबंध के स्ट्रेट से आवागमन की मांगों को खारिज भी किया है.

यह भी पढ़ेंः Italy Shooting: इटली में गुरुद्वारे के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग, दो भारतीयों की मौत, बैसाखी के लिए जुटे थे लोग

ईरान को जरूरी कदम उठाने से रोकने का कोई नियम नहीं- बगाई

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने जोर देते हुए कहा, ‘तेहरान को होर्मुज स्ट्रेट में कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है और अंतरराष्ट्रीय कानून का कोई भी नियम ईरान को ऐसे जरूरी कदम उठाने से नहीं रोकता है, जो होर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ सैन्य आक्रामकता को बढ़ाने से रोकने के लिए हो.

उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में वर्तमान में बन रही परिस्थितियों में फ्री पैसेज की कॉन्सेप्ट को भी खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा, ‘होर्मुज में बिना किसी शर्त के ट्रांजिट पैसेज? यह मनगढ़ंत बात उसी वक्त हवा हो गई थी, जब अमेरिका और इजरायल की आक्रामकता ने अमेरिकी मिलिट्री ऐसेट्स् को स्ट्रेट में पीछे से लाकर खड़ा कर दिया था.’

यूरोपियन यूनियन ने ईरान को लेकर क्या कहा था?

दरअसल, ईरानी विदेश मंत्रालय का यह बयान तब आया जब EU की विदेश नीति की चीफ काजा कल्लास ने कहा कि प्रमुख समुद्री रास्तों से अंतरराष्ट्रीय जहाजों का आवागमन पूरी तरह से खुला और फ्री होना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी पे-फॉर पैसेज स्कीम वैश्विक समुद्री रास्तों के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम करेगी.

यह भी कहाः 'ईरान से संवर्धित यूरेनियम ले जाने में मदद को तैयार', डोनाल्ड ट्रंप के दावों के बीच रूस ने तेहरान को दिया बड़ा ऑफर

Published at : 19 Apr 2026 07:21 PM (IST)
Tags :
US Iran War IRAN Strait Of Hormuz
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