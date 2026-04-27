ईरान और अमेरिका के बीच बतौर मध्यस्थ पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर तेहरान ने सवाल खड़े किए हैं. ईरान के सांसद इब्राहिम रेजाई ने क्षेत्रीय वार्ता में पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमिका पर संदेह जताते हुए कहा कि पाकिस्तान हमारा अच्छा पड़ोसी हो सकता है, लेकिन यूएस से उसके संबंधों को देखते हुए मध्यस्थ के तौर पर उसकी निष्पक्षता पर शक होता है. ईरानी सांसद का बयान ऐसे समय में आया है,जब इस्लामाबाद की ओर से यूएस-ईरान के बीच पहले दौर की बातचीत रद्द होने के बाद दूसरे दौर की वार्ता की कोशिशें की जा रही हैं.

क्या बोले रेजाई?

रेजाई ने रविवार (26 अप्रैल) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में अमेरिका से पाकिस्तान के दशकों पुराने संबंधों का जिक्र करते हुए पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका पर सवाल उठाए. उन्होंने लिखा, 'पाकिस्तान हमारा एक अच्छा दोस्त और पड़ोसी है, लेकिन बातचीत के लिए वह एक बेहतर मध्यस्थ नहीं है. पाकिस्तान में मध्यस्थता के लिए जरूरी भरोसे की कमी है.'

पाकिस्तान पर लगाया ये आरोप

रेजाई ने आगे आरोप लगाया कि इस्लामाबाद वाशिंगटन की खुले तौर पर आलोचना करने से बचता है और उन मामलों को उजागर करने में नाकाम रहता है, जहां अमेरिका ने अपने वादे को पूरा नहीं किया. उन्होंने कहा, 'एक मध्यस्थ को निष्पक्ष होना चाहिए न कि हमेशा एक पक्ष की ओर झुकाव रखना चाहिए.' उन्होंने कहा कि यूएस ने लेबनान में सीजफायर के मुद्दे पर अपनी बात से पलट गया. पाकिस्तान भी इस पर सवाल उठाने की बजाय चुप्पी साधे हुए है. वे यह भी नहीं बता रहे कि रोकी गई संपत्तियों के संबंध में अमेरिकियों ने कुछ वादे किए लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया.

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پاکستان دوست و همسایه خوب ماست اما واسطه مناسبی جهت مذاکرات نیست و اعتبار لازم را برای واسطه‌گری ندارد. آنها همیشه مصلحت ترامپ را در نظر می‌گیرند و برخلاف میل آمریکایی‌ها حرفی نمی‌زنند بطور مثال حاضر نیستند به دنیا بگویند که آمریکا ابتدا پیشنهاد پاکستان را پذیرفت اما بعد زیر حرفش… — ابراهیم رضایی (@EbrahimRezaei14) April 26, 2026

इससे पहले ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत में शामिल होने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से पिछले हफ्ते दोनों पक्षों के बीच दूसरे राउंड की वार्ता नहीं हो पाई. इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची पाकिस्तान दौरा पूरा कर लौट चुके हैं. उनके रवाना होने के बाद युद्ध समाप्त करने को लेकर समझौते की कोशिशें फिलहाल ठप नजर आ रही हैं. इससे पहले ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर को लेकर पहली बार पाकिस्तान में वार्ता हुई थी, जो सफल नहीं हो पाई थी.

पाकिस्तान भले इस वार्ता के जरिए खुद को भरोसेमंद मध्यस्थ साबित करना चाहता था, लेकिन मेजबानी के लिए चुने गए पांच सितारा सेरेना होटल का बिल तक शहबाज सरकार नहीं चुका पाई. होटल के मालिक आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क को खुद आगे आकर पूरा खर्च उठाना पड़ा. पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है. पाकिस्तान की आर्थिक कंगाली और कूटनीतिक दावों का खोखलापन साफ उजागर हो रहा है.

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