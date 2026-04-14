स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिका की नाकाबंदी से पूरी दुनिया में एनर्जी सप्लाई पर भयंकर असर पड़ने वाला है. रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका की नाकाबंदी की वजह से हर दिन करीब 20 लाख बैरल ईरानी तेल के वैश्विक बाजारों से बाहर होने की आशंका है, जिसकी वजह से वैश्विक सप्लाई पर दबाव बढ़ेगा और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में और इजाफा हो सकता है.

नोमुरा में इस क्षेत्र पर नजर रखने वाले एनालिस्ट बिनीत बांका ने अपने नोट में लिखा कि होर्मुज की पूरी तरह नाकेबंदी भारत के लिए एलपीजी सप्लाई को भी प्रभावित कर सकती है. पिछले एक महीने में भारत ने कम से कम 8 एलपीजी टैंकर इस मार्ग से सुरक्षित पार कराए हैं. हालांकि, अभी भी 15 भारतीय टैंक होर्मुज पर नाकाबंदी की वजह से फंसे हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका किसी भी जहाज को होर्मुज से गुजरने के लिए ईरान को टोल देने की अनुमति नहीं देगा. हालांकि भारत ने हाल ही में अपने एलपीजी जहाजों के लिए कोई टोल नहीं दिया है, लेकिन आगे की स्थिति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.

नोमुरा ने अपने नोट में कहा, 'अगर यह संघर्ष लंबा चलता है, तो रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से सप्लाई संतुलित करने की क्षमता धीरे-धीरे कमजोर पड़ सकती है, जिससे तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं.' इस बीच, ऐसी भी खबरें हैं कि अमेरिका और ईरान इस वीकेंड फिर से बातचीत के लिए बैठ सकते हैं. हालांकि, पिछले शनिवार को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में हुई पीस टॉक पूरी तरह से विफल रही. इस वजह से कच्चे तेल की कीमतें सोमवार को 107 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं. हालांकि मंगलवार (14 अप्रैल, 2026) को संभावित बातचीत की उम्मीद के चलते कीमतें फिर 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गईं.

पिछले एक हफ्ते में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 6.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होकर यह करीब 98 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है. नोमुरा का मानना है कि शांति वार्ता विफल रहने के कारण तेल की कीमतों में 'वॉर रिस्क प्रीमियम' और बढ़ सकता है. अगर अमेरिका पूरी तरह से होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर देता है, तो वैश्विक तेल सप्लाई की स्थिति और खराब हो सकती है. बांका के अनुमानों के मुताबिक, युद्ध शुरू होने के बाद से तेल राजस्व के मामले में ईरान को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है. मार्च 2026 में ईरान की तेल आय सालाना आधार पर 36 प्रतिशत से बढ़कर 5.7 अरब डॉलर पहुंच गई.

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