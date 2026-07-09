US-ईरान जंग से बाज क्यों नहीं आ रहे? 90 ठिकानों पर हमले में 3 मौतें, आखिर चाहते क्या दोनों देश?

तीन हफ्ते पहले 17 जून 2026 को अमेरिका और ईरान ने एक समझौते (MoU) पर दस्तखत किए थे, जिसने पूरी दुनिया को राहत की सांस दी थी. लेकिन 7-8 जुलाई 2026 की दरमियानी रात मिडिल ईस्ट में एक बार फिर हालात बिगड़ गए. तीन तेल टैंकरों पर होर्मुज स्ट्रेट में हमले हुए. अमेरिका ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए 80 से ज्यादा ईरानी ठिकानों पर हवाई हमले किए. ईरान ने भी पलटवार करते हुए बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 85 मिसाइल और ड्रोन हमले किए. फिर तुर्किये में NATO समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'ईरान के साथ समझौता खत्म. अब कोई डील नहीं.' तो क्या मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग छिड़ने वाली है और अमेरिका-ईरान आखिर चाहते क्या हैं...

अमेरिका-ईरान के बीच अचानक हमले कैसे शुरू हो गए?

इसकी शुरुआत 7 जुलाई से हुई...

7 जुलाई 2026 (रात): होर्मुज स्ट्रेट में तीन तेल टैंकरों पर हमले हुए. अमेरिका ने इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया.

होर्मुज स्ट्रेट में तीन तेल टैंकरों पर हमले हुए. अमेरिका ने इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया. 7-8 जुलाई की दरमियानी रात: अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने 80 से ज्यादा ईरानी ठिकानों पर हवाई हमले किए. इन हमलों में ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम, कोस्टल सर्विलांस, मिसाइल बैटरी और ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया गया. खार्ग द्वीप, केश्म द्वीप, बंदर अब्बास और सिरिक में विस्फोट की खबरें आईं.

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने 80 से ज्यादा ईरानी ठिकानों पर हवाई हमले किए. इन हमलों में ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम, कोस्टल सर्विलांस, मिसाइल बैटरी और ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया गया. खार्ग द्वीप, केश्म द्वीप, बंदर अब्बास और सिरिक में विस्फोट की खबरें आईं. 8 जुलाई (सुबह): ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने बहरीन में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे और कुवैत में अली अल सलेम एयर बेस पर 85 ठिकानों को निशाना बनाया. बहरीन और कुवैत में एयर रेड सायरन बजे.

ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने बहरीन में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे और कुवैत में अली अल सलेम एयर बेस पर 85 ठिकानों को निशाना बनाया. बहरीन और कुवैत में एयर रेड सायरन बजे. 8 जुलाई (दोपहर): अमेरिका ने ईरानी तेल की बिक्री की इजाजत देने वाली छूट वापस ले ली. यह छूट 21 अगस्त 2026 तक के लिए दी गई थी.

अमेरिका ने ईरानी तेल की बिक्री की इजाजत देने वाली छूट वापस ले ली. यह छूट 21 अगस्त 2026 तक के लिए दी गई थी. 8 जुलाई (शाम): तुर्किये में NATO समिट के दौरान ट्रंप ने ऐलान किया- 'समझौता खत्म.'

तुर्किये में NATO समिट के दौरान ट्रंप ने ऐलान किया- 'समझौता खत्म.' 9 जुलाई: अमेरिका ने दूसरी लहर में ईरान पर नए हवाई हमले किए.

अमेरिका-ईरान के लिए खार्ग द्वीप क्यों है इतना अहम?

इस पूरे संकट के बीच एक नाम बार-बार आ रहा है- खार्ग द्वीप. ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका खार्ग द्वीप पर कब्जा कर सकता है.

यह ईरान के दक्षिण-पश्चिमी तट से करीब 25 किलोमीटर दूर फारस की खाड़ी में स्थित है.

यह सिर्फ 8 वर्ग मील (करीब 20 वर्ग किलोमीटर) में फैला है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है.

इस द्वीप पर ईरान का मुख्य डीप-वॉटर ऑयल टर्मिनल है. यहां बहुत बड़े तेल टैंकर (VLCC) आसानी से डॉक कर सकते हैं.

ईरान के लिए क्यों जरूरी है?

ईरान के कुल क्रूड ऑयल निर्यात का 90 फीसदी इसी द्वीप से होकर गुजरता है.

ईरान की आधी से ज्यादा सरकारी आमदनी तेल-गैस से आती है.

हर साल करीब 950 मिलियन बैरल तेल इसी द्वीप से निर्यात होता है.

ईरान के अंदरूनी ऑयल फील्ड्स से पाइपलाइन के जरिए कच्चा तेल सीधे इस द्वीप पर आता है.

यानी अगर अमेरिका ने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया या इसे बंद कर दिया, तो ईरान की तेल निर्यात क्षमता लगभग ठप हो जाएगी. यह ईरान की अर्थव्यवस्था पर आर्थिक परमाणु बम गिराने जैसा होगा.

ईरान ने भी साफ चेतावनी दी है, 'अगर अमेरिका ने खार्ग पर हमला किया, तो एक भी अमेरिकी सैनिक जिंदा वापस नहीं लौटेगा.'

अमेरिका और ईरान आखिर चाहते क्या हैं?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह समझौता शुरू से ही 'टिकाऊ शांति' नहीं था, बल्कि लड़ाई में एक 'ठहराव' था. इसने उन मूल कारणों को नहीं छुआ जिन्होंने युद्ध को जन्म दिया था. 60 दिनों का यह समझौता एक 'टाली गई बीमारी' जैसा था, जिसके बीज उसी दिन पड़ गए जिस दिन उस पर दस्तखत हुए.

अमेरिका: होर्मुज पर कब्जा करना

जब ट्रंप ने कहा कि समझौता 'खत्म' है, तो इसका मतलब था कि अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल बर्दाश्त नहीं करेगा. अमेरिका चाहता है:

होर्मुज पूरी तरह खुला रहे: अमेरिका का कहना है कि जहाज ईरानी या ओमानी किसी भी लेन से गुजर सकते हैं. इसके लिए ईरान से पूछने की कोई जरूरत नहीं.

अमेरिका का कहना है कि जहाज ईरानी या ओमानी किसी भी लेन से गुजर सकते हैं. इसके लिए ईरान से पूछने की कोई जरूरत नहीं. ईरान की सैन्य क्षमता खत्म हो: अमेरिका ने 80 से ज्यादा ईरानी ठिकानों पर हमले किए, जिसमें एयर डिफेंस, कोस्टल रडार और होर्मुज के आसपास की 60 से ज्यादा IRGC की स्पीड बोट्स शामिल थीं.

अमेरिका ने 80 से ज्यादा ईरानी ठिकानों पर हमले किए, जिसमें एयर डिफेंस, कोस्टल रडार और होर्मुज के आसपास की 60 से ज्यादा IRGC की स्पीड बोट्स शामिल थीं. ईरान के लिए होर्मुज बंद करना नामुमकिन: अमेरिका इतना ताकतवर होना चाहता है कि अगर ईरान फिर से होर्मुज बंद करने की कोशिश करे, तो वह कर ही न सके.

अमेरिका इतना ताकतवर होना चाहता है कि अगर ईरान फिर से होर्मुज बंद करने की कोशिश करे, तो वह कर ही न सके. ईरानी तेल न बिके: अमेरिका ने ईरानी तेल की बिक्री की इजाजत वापस ले ली.

यानी अमेरिका चाहता है कि होर्मुज पर उसका एकाधिकार हो. ईरान का कोई दखल न हो.

ईरान: होर्मुज पर कब्जा बनए रखना

ईरान के लिए होर्मुज 'सोने का हथियार' बन गया है. यह ईरान के परमाणु कार्यक्रम से भी ज्यादा जरूरी है. ईरान चाहता है:

होर्मुज पर कंट्रोल: दुनिया यह मान ले कि होर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज को ईरान से अनुमति लेनी होगी.

दुनिया यह मान ले कि होर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज को ईरान से अनुमति लेनी होगी. होर्मुज उसके नियमों पर चले: ईरान ने एक नियम बनाया है कि होर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाज ईरान के तय रूट पर ही चलें, वरना उन्हें सुरक्षा की गारंटी नहीं. जब तीन जहाजों ने बिना ईरान से अनुमति के होर्मुज पार करने की कोशिश की, तो ईरान ने उन पर हमला कर दिया.

ईरान ने एक नियम बनाया है कि होर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाज ईरान के तय रूट पर ही चलें, वरना उन्हें सुरक्षा की गारंटी नहीं. जब तीन जहाजों ने बिना ईरान से अनुमति के होर्मुज पार करने की कोशिश की, तो ईरान ने उन पर हमला कर दिया. अमेरिका की एकतरफा निगरानी खत्म: ईरान नहीं चाहता कि अमेरिका होर्मुज में अपनी सेना के साथ जहाजों को एस्कॉर्ट करे.

ईरान नहीं चाहता कि अमेरिका होर्मुज में अपनी सेना के साथ जहाजों को एस्कॉर्ट करे. होर्मुज पर से उसका हाथ न छूटे: ईरानी रणनीतिकारों का मानना है कि अगर भविष्य में कोई जंग हुई, तो होर्मुज बंद करने की उनकी क्षमता ही उनका सबसे बड़ा हथियार है. अगर यह हथियार छिन गया, तो ईरान के पास अमेरिका के खिलाफ कोई दबाव नहीं बचेगा.

ईरानी संसद सदस्य ने सीधे अमेरिका से कहा, 'होर्मुज में ईरान के नए आदेश को मान्यता दो. यही आगे बढ़ने का इकलौता रास्ता है.'

तो क्या यह जंग बड़ी हो सकती है?

हां, इसके बड़े होने की पूरी संभावना है. इससे तीन बड़े खतरे हैं:

होर्मुज स्ट्रेट बंद होना: होर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का 20 फीसदी कच्चा तेल गुजरता है. ईरान ने पहले भी इस स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दी है. अगर ऐसा हुआ, तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूएंगी.

होर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का 20 फीसदी कच्चा तेल गुजरता है. ईरान ने पहले भी इस स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दी है. अगर ऐसा हुआ, तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूएंगी. खार्ग द्वीप पर कब्जा: अगर अमेरिका ने खार्ग द्वीप पर कब्जा कर लिया, तो यह ईरान के खिलाफ सीधा युद्ध होगा. ईरान ने पहले ही कहा है कि वह 'कुचलने वाला जवाब' देगा. यह पूरे मिडिल ईस्ट में जंग फैला सकता है.

अगर अमेरिका ने खार्ग द्वीप पर कब्जा कर लिया, तो यह ईरान के खिलाफ सीधा युद्ध होगा. ईरान ने पहले ही कहा है कि वह 'कुचलने वाला जवाब' देगा. यह पूरे मिडिल ईस्ट में जंग फैला सकता है. अमेरिकी नागरिक ढांचे पर हमले: ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के बिजली और पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बना सकता है. इसका मतलब होगा युद्ध का और बड़ा विस्तार.

भारत पर क्या असर पड़ेगा?

भारत इस संकट से पूरी तरह अछूता नहीं है. भारत पर तीन बड़े असर होंगे: