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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाकिस्तान ने सऊदी अरब भेजी सेना और फाइटर जेट, क्या ईरान के खिलाफ जंग में उतरेंगे? जानें शहबाज-मुनीर का प्लान

पाकिस्तान ने सऊदी अरब भेजी सेना और फाइटर जेट, क्या ईरान के खिलाफ जंग में उतरेंगे? जानें शहबाज-मुनीर का प्लान

अमेरिका ईरान शांति वार्ता के दिन ही पाकिस्तान ने अपने हजारों सैनिकों को सऊदी अरब भेज दिया. डिफेंस पैक्ट 2025 पाकिस्तान और सऊदी अरब को और करीब लाया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 13 Apr 2026 01:49 PM (IST)
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इस्लामाबाद में अमेरिका-ईरान शांति वार्ता बुरी तरह फेल हो गई. इस वार्ता के जरिए खुद को शांतिदूत बताने की पाकिस्तान की कोशिशों पर भी पानी फिर गया है तो वहीं दूसरी ओर करीब 13 हजार पाकिस्तानी सैनिक और 10 से ज्यादा फाइटर जेट सऊदी अरब पहुंच गए हैं. सऊदी सरकार ने 11 अप्रैल को ऐलान किया कि पाकिस्तानी सैनिक किंग अब्दुलअजीज एयर बेस पर पहुंचे हैं. इनके साथ पाकिस्तानी एयर फोर्स के विमान भी आए हैं.

13 हजार सैनिक और पहुंचे सऊदी

सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तानी सेना का बड़ा दल पूर्वी सेक्टर के किंग अब्दुलअजीज एयर बेस पर उतरा. इसमें लगभग 13 हजार सैनिक हैं. इसके अलावा सऊदी में करीब 10 हजार पाकिस्तानी सैनिक पहले से तैनात हैं. ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सैनिक ईरान के खिलाफ जंग लड़ेंगे?

पाकिस्तान ने 10 से 18 फाइटर जेट और सपोर्ट एयरक्राफ्ट भी भेजे हैं. एक पाकिस्तानी अधिकारी ने बताया कि यह दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए किया गया है. इसका मकसद है कि दोनों देशों की सेनाएं बेहतर तरीके से साथ काम कर सकें और इलाके में सुरक्षा मजबूत हो. 1991 के गल्फ वॉर में भी पाकिस्तान ने सैनिक भेजे थे. 

डिफेंस पैक्ट के चलते मजबूर है पाकिस्तान?

2025 का नया डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान और सऊदी को और करीब लाया है. इसके मुताबिक अगर किसी एक पर हमला हुआ तो दूसरा भी उसे अपना दुश्मन मानेगा. शिया बहुल ईरान से सुन्नी बहुल सऊदी अरब को हमेशा खतरा महसूस होता रहा है. कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि हाल ही में ईरान ने सऊदी के ऊर्जा ठिकानों पर हमले किए थे, जिनमें एक सऊदी नागरिक भी मारा गया. 

तो क्या अब ईरान से पाकिस्तान भी जंग लड़ेगा. इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि पाकिस्तानी सैनिक सीधे ईरान पर हमला करेंगे. पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि वह मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहता है लेकिन डिफेंस पैक्ट की वजह से पाकिस्तान को सऊदी की मदद करनी पड़ेगी.

खुद भी खतरे में पड़ सकता है पाकिस्तान

पाकिस्तान के लिए सऊदी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सऊदी पाकिस्तान को आर्थिक मदद देता है. यह तैनाती पूरे इलाके में तनाव बढ़ा सकती है. ईरान इसे दुश्मनी का संकेत मान सकता है. पाकिस्तान-ईरान के रिश्ते भी अच्छे नहीं रहे हैं. अगर सऊदी पर कोई हमला हुआ तो पाकिस्तान खुद भी खतरे में पड़ सकता है क्योंकि ईरान के पास भी मिसाइल और ड्रोन हैं. 

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Published at : 13 Apr 2026 01:49 PM (IST)
Tags :
Saudi Arabia US PAKISTAN NEWS IRAN 2025 Defense Pact
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