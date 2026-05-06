हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वहोर्मुज से हटेगी नाकेबंदी, तेहरान रोकेगा परमाणु संवर्धन... इन शर्तों के साथ वॉर खत्म के करीब पहुंचा यूएस-ईरान

होर्मुज से हटेगी नाकेबंदी, तेहरान रोकेगा परमाणु संवर्धन... इन शर्तों के साथ वॉर खत्म के करीब पहुंचा यूएस-ईरान

US Iran War: अमेरिका को अगले 48 घंटों के भीतर कई प्रमुख मुद्दों पर तेहरान की प्रतिक्रिया की उम्मीद है. स्थाई शांति पर सहमति के लिए अमेरिका कुछ प्रतिबंधों में ढील देगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 06 May 2026 05:07 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से चले आ रहे सैन्य तनाव के बीच अब स्थाई शांति पर सहमति बन सकती है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मध्यस्थता से चल रही अमेरिका-ईरान वार्ता युद्ध समाप्त करने के लिए एक मसौदे के समझौते के करीब पहुंची है. मसौदे के अनुसार लड़ाई रोक दी जाएगी, कड़ी निगरानी में ईरान के परमाणु संवर्धन पर रोक लगा दी जाएगी. इसके अलावे अमेरिका की ओर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी और होर्मुज में जहाजों का आवागमन फिर से शुरू हो जाएगा.

अगले 48 घंटों में हो सकता है समझौता

ईरान से 48 घंटों के भीतर जवाब देने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं. अमेरिका को अगले 48 घंटों के भीतर कई प्रमुख मुद्दों पर तेहरान की प्रतिक्रिया की उम्मीद है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ईरानी अधिकारियों के साथ 14 सूत्रीय मसौदे पर बातचीत कर रहे हैं. अगर वार्ता सफल नहीं होती है तो वाशिंगटन नाकाबंदी को फिर से लागू कर सकता है या सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू कर सकता है.

शांति समझौते को लेकर ईरान की शर्त

ईरान ने बुधवार (6 मई 2026) को कहा कि वह शांति समझौते को तभी स्वीकार करेगा जब वह निष्पक्ष हो, क्योंकि ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के उद्देश्य से चलाए जा रहे तीन दिवसीय नौसैनिक अभियान को रोक दिया था. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने कुशनर और विटकॉफ के साथ 11-12 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत की, लेकिन 21 घंटे की बातचीत बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हुई.

अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम पर लगाई रोक

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए जारी 'प्रोजेक्ट फ्रीडम’ को रोक दिया है और दावा किया कि ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते की दिशा में बातचीत में प्रगति हुई है. ट्रंप ने 5 मई को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, ‘ईरान के प्रतिनिधियों के साथ एक पूर्ण और अंतिम समझौते की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है.

पाकिस्तान और अन्य देशों के अनुरोध, ईरान के खिलाफ अभियान के दौरान मिली जबरदस्त सैन्य सफलता और ईरान के प्रतिनिधियों के साथ अंतिम समझौते की दिशा में हुई महत्वपूर्ण प्रगति के आधार पर हमने आपसी सहमति से यह तय किया है कि नाकाबंदी पूरी तरह से लागू रहेगी लेकिन प्रोजेक्ट फ्रीडम को थोड़े समय के लिए रोक दिया जाएगा.'

ये भी पढ़ें :  Explained: जॉर्जिया मेलोनी की अश्लील डीपफेक फोटो वायरल! कहीं आपकी तस्वीरों से तो नहीं हो रही यह हरकत, कैसे फैल रहा 'फर्जी' कारोबार

Published at : 06 May 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
Donald Trump Pakistan DONALD Trump Us Iran War
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
होर्मुज से हटेगी नाकेबंदी, तेहरान रोकेगा परमाणु संवर्धन... इन शर्तों के साथ वॉर खत्म के करीब पहुंचा यूएस-ईरान
होर्मुज से हटेगी नाकेबंदी, तेहरान रोकेगा परमाणु संवर्धन... इन शर्तों के साथ वॉर खत्म के करीब पहुंचा यूएस-ईरान
विश्व
ईरान वॉर के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ी टेंशन, ताइवान के पास मंडरा रहे चीनी युद्धपोत से हड़कंप
ईरान वॉर के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ी टेंशन, ताइवान के पास मंडरा रहे चीनी युद्धपोत से हड़कंप
विश्व
ट्विन इंजन जेट, वेपन कम्पार्टमेंट, मॉर्डन रडार और इन्फ्रारेड सिस्टम... US के कॉम्पिटिशन में चीन ने उतारा अब ये ताकतवर फाइटर जेट
ट्विन इंजन जेट, वेपन कम्पार्टमेंट और मॉर्डन रडार... US के कॉम्पिटिशन में चीन ने उतारा अब ये फाइटर जेट
विश्व
Explained: जॉर्जिया मेलोनी की अश्लील डीपफेक फोटो वायरल! कहीं आपकी तस्वीरों से तो नहीं हो रही यह हरकत, कैसे फैल रहा 'फर्जी' कारोबार
जॉर्जिया मेलोनी की अश्लील डीपफेक फोटो वायरल! कहीं आपकी तस्वीरों से तो नहीं हो रही यह हरकत
Advertisement

वीडियोज

Volkswagen Taigun 1.0 facelift 8 speed review, Game Changer? #volkswagen #taigun #autolive
Tamilnadu Election Result: Congress ने TVK को सशर्त दिया समर्थन | Vijay Thalapathy | AIADMK
Tamilnadu Election Result: आज राज्यपाल से मिलेंगे TVK Vijay Thalapathy | TVK | Breaking | AIADMK
Bengal Violence: सुबह होते ही बंगाल में फिर भड़की हिंसा! | West Bengal Result | Mamata | Suvendu
Bengal Violence: बंगाल में भारी बवाल! TMC दफ्तर में लगाई आग! | Mamata | West Bengal Result | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से किया इनकार तो JDU बोली, 'संविधान में इस बात की...'
ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से किया इनकार तो JDU बोली, 'संविधान में इस बात की...'
विश्व
Explained: जॉर्जिया मेलोनी की अश्लील डीपफेक फोटो वायरल! कहीं आपकी तस्वीरों से तो नहीं हो रही यह हरकत, कैसे फैल रहा 'फर्जी' कारोबार
जॉर्जिया मेलोनी की अश्लील डीपफेक फोटो वायरल! कहीं आपकी तस्वीरों से तो नहीं हो रही यह हरकत
आईपीएल 2026
मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को कर दिया बाहर? RCB के खिलाफ मैच से पहले आया हैरान करने वाला अपडेट
MI ने हार्दिक पांड्या को कर दिया बाहर? RCB के खिलाफ मैच से पहले आया हैरान करने वाला अपडेट
इंडिया
'फॉर्च्युनर के लिए महिला की जान ले ली और आपने आरोपी पति को जमानत दे दी', दहेज मामले में HC के फैसले से SC नाराज, खूब सुनाया
'फॉर्च्युनर के लिए महिला की जान ले ली और आपने आरोपी पति को जमानत दे दी', दहेज मामले में HC के फैसले से SC नाराज
दिल्ली NCR
ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने वाले बयान पर कपिल सिब्बल बोले, 'मैं ऐसे सवालों का जवाब...'
ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने वाले बयान पर कपिल सिब्बल बोले, 'मैं ऐसे सवालों का जवाब...'
विश्व
'8-9 साल और राष्ट्रपति रहूंगा...', क्या अमेरिकी संविधान को ताक पर रखकर फिर चुनाव लड़ेंगे ट्रंप, अगर नामुमकिन तो ऐसा बयान क्यों?
क्या अमेरिकी संविधान को ताक पर रखकर फिर चुनाव लड़ेंगे ट्रंप, अगर नामुमकिन तो ऐसा बयान क्यों?
टेलीविजन
दो बार किया कंसीव लेकिन हुआ मिसकैरेज, 21 सालों से मां बनने को तरस रही 'वो रहने वाली महलों' की 'रानी'
दो बार किया कंसीव लेकिन हुआ मिसकैरेज, 21 सालों से सूनी पड़ी है इस एक्ट्रेस की गोद
विश्व
बंगाल में BJP की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश ने लगा ली भारत से बड़ी उम्मीद, खलीलुर रहमान बोले- 'मैं उनके मन की बात...'
बंगाल में BJP की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश ने लगा ली भारत से बड़ी उम्मीद, खलीलुर रहमान बोले- 'मैं उनके मन की बात...'
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Embed widget