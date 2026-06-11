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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS Iran War Live: US के हमलों पर ईरान का पलटवार, जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर दागी मिसाइलें

US Iran War Live: US के हमलों पर ईरान का पलटवार, जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर दागी मिसाइलें

US Iran War News Live Updates: पश्चिमी एशिया में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच चुका है. अमेरिका ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं, जवाब में तेहरान भी यूएस के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 11 Jun 2026 02:35 PM (IST)

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Key Events
US Iran War News Live Updates Donald Trump Strait of Hormuz Crisis Indian Ship Attack Near Oman US Iran War Live: US के हमलों पर ईरान का पलटवार, जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर दागी मिसाइलें
US Iran War LIVE: ईरान-अमेरिका जंग लाइव
Source : Social Media (X)

Background

अमेरिका और ईरान के बीच जंग फिर छिड़ चुकी है. नए हमले उस घटना के बाद हुए जब सोमवार ( 8 जून) को ईरान ने ओमान के पास अमेरिकी सेना के एक एएच-64 अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया था. ट्रंप ने सीधी चेतावनी दी है कि तेहरान के खिलाफ हमले जारी रहेंगे. यूएस के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान किया है. उधर, होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे एक और जहाज को नुकसान हुआ है.

भारतीय फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ने जहाज से उठते धुएं की तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कि ये एमटी जलवीर हैं. उन्होंने लोकेशन के साथ इसकी जानकारी दी है, जिससे साफ होता है कि यह स्थान ओमान की खाड़ी में शिनास के तट से कुछ दूरी पर स्थित है, जो ओमान के उत्तरी भाग में है. यह क्षेत्र ओमान और यूएई के समुद्री मार्गों के पास पड़ता है.

ओमान स्थित दूतावास ने एक्स पर बयान जारी कर कहा है कि उनकी नजर इस पूरी घटना पर बनी हुई है. एक्स पर दूतावास ने कहा, हमें गुरुवार (11 जून) को ओमान के शिनास बंदरगाह के निकट एक वेसल से जुड़ी घटना की जानकारी मिली है. हम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं.

मंगलवार को ही एक पालाउ-ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज पर हमला हुआ था. इसमें मौजूद 24 में से 21 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया था, जबकि तीन लापता हुए थे. ताजा अपडेट के मुताबिक लापता हुए तीनों भारतीयों की मौत हो गई. भारत ने इस हमले पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने चेतावनी दी है कि अगर तेहरान वॉशिंगटन के साथ परमाणु समझौते पर सहमत नहीं होता, तो उस पर सैन्य दबाव और बढ़ाया जाएगा. अमेर‍िकी सैन्य कार्रवाई बुधवार (10 जून) को शाम 5:15 बजे (ईस्टर्न टाइम) शुरू की गई. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए गए.

14:35 PM (IST)  •  11 Jun 2026

US Iran War Live: ईरान-यूएस के बीच फ्रीज फंड को रिलीज करने के तरीके पर चर्चा

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच तेहरान के फ्रीज हुए फंड को रिलीज करने के तरीके पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआती डील तक पहुंचने की कोशिशें तेज हो गई हैं. सूत्रों ने कहा कि दोनों तरफ से हमले शुरू होने के बावजूद बातचीत जारी है.

14:05 PM (IST)  •  11 Jun 2026

US Iran War News Live Updates: ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना

ईरान ने गुरूवार (11 जून) को जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में अमेरिका के 05 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. इसमें मौफक अल-सल्ती एयर बेस, जॉर्डन, अहमद अल-जाबेर एयर बेस, कुवैत, अली अल सलेम एयर बेस, कुवैत, अमेरिकी 5वें बेड़े का मुख्यालय, बहरीन और शेख ईसा एयर बेस, बहरीन शामिल है.

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Middle East Conflict US Iran War US Israel Iran War
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