'अगर ईरानी बंदरगाह को खतरा हुआ तो कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा', IRGC ने अमेरिका को दी धमकी

अमेरिका से जंग के बीच ईरान ने सोमवार (13 अप्रैल) को चेतावनी दी कि अगर उनके बंदरगाहों पर खतरा मंडराया तो इसके व्यापक क्षेत्रीय परिणाम होंगे. यह चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी करने को लेकर दी गई है.

कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा- ईरान

मेहर समाचार एजेंसी के अनुसार, खातम अल-अनबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सामूहिक होनी चाहिए और चेतावनी दी कि ईरानी बंदरगाहों को निशाना बनाने वाले किसी भी कदम का असर पड़ोसी देशों पर भी पड़ेगा. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरानी बंदरगाहों की सुरक्षा को खतरा हुआ तो फारस की खाड़ी या ओमान की खाड़ी में कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा.

ईरान की ओर से यह नई चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी सेना ने सोमवार से ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों की नाकाबंदी शुरू करने की घोषणा की है. यह फैसला 2 सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा के बाद होर्मुज स्ट्रेट से सीमित जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू होने की खबरों के बाद लिया गया है.

The spokesperson for Khatam al-Anbiya Central Headquarters said security in the Persian Gulf and Gulf of Oman must be collective, warning that threats to Iranian ports would have wider regional consequences.



He warned that if the security of Iranian ports is threatened, no port… pic.twitter.com/3taxRljcLe — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) April 13, 2026

अमेरिका ने किया नाकाबंदी का ऐलान

यह कदम वॉशिंगटन और तेहरान के बीच पाकिस्तान में हुई शांति वार्ता के असफल होने के बाद उठाया गया है. अमेरिकी केंद्रीय कमान (CENTCOM) ने कहा कि नाकाबंदी सोमवार को सुबह 10 बजे (ईरान में शाम 5:30 बजे) शुरू होगी और ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में प्रवेश करने या वहां से निकलने वाले सभी देशों के जहाजों पर निष्पक्ष रूप से लागू की जाएगी, जिसमें अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी के सभी ईरानी बंदरगाह शामिल हैं. सेंटकॉम ने स्पष्ट किया कि गैर-ईरानी बंदरगाहों के बीच यात्रा करने वाले जहाजों को अभी भी होर्मुज से गुजरने की अनुमति होगी.

होर्मुज से बारूदी सुरंगे हटाएगा अमेरिका

इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में ईरान को टोल चुकाने वाले किसी भी जहाज को अमेरिकी सेना रोकेगी. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, "अवैध टोल चुकाने वाले किसी भी जहाज को खुले समुद्र में सुरक्षित यात्रा नहीं मिलेगी." उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "जो भी ईरानी हम पर या शांतिपूर्ण जहाजों पर गोलीबारी करेगा, उसे नरक में भेज दिया जाएगा." उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी नौसेना होर्मुज में ईरान द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाना शुरू करेगी.

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