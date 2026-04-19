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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIran War: 'होर्मुज बंद है, तुरंत वापस जाओ', भारत के जहाज को ईरान की सेना ने बीच रास्ते से लौटाया, Audio मैसेज वायरल

Iran War: 'होर्मुज बंद है, तुरंत वापस जाओ', भारत के जहाज को ईरान की सेना ने बीच रास्ते से लौटाया, Audio मैसेज वायरल

Iran War: ईरानी सेना के अधिकारी ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे भारतीय जहाज को वापस लौटा दिया. भाग्य लक्ष्मी के कैप्टन और ईरानी अधिकारी की पूरी बातचीत का ऑडियो सामने आया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 19 Apr 2026 10:36 AM (IST)
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ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने शनिवार (18 अप्रैल) को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे एक भारतीय जहाज को रोक लिया और वहां से तुरंत अपने पोर्ट लौटने के निर्देश दिए. एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में ये पूरी बातचीत कैद हो गई है, जिसमें भारतीय जहाज के कैप्टन और ईरानी नेवी के कैप्टन के बीच की बातचीत है.

भारतीय जहाज के कैप्टन को ईरानी (IRGC) के अधिकारी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आवाजाही पर अभी भी रोक है, आप यहां से तुरंत अपने पोर्ट पर लौट जाएं. ईरानी अधिकारी ने कहा- गो टू बैक इमीडीएटली.

इसके बाद भारतीय कैप्टन ने जवाब में कहा, 'ठीक है. मैं आपकी बात दोहराता हूं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अभी भी बंद है, ओके सर.' इसके बाद IRGC के नेवी कैप्टन ने जवाब दिया, 'जी सर.'

भाग्य लक्ष्मी जहाज को लौटाया वापस

इसके तुरंत बाद जहाज ने अपना रास्ता बदल लिया. बता दें कि भाग्य लक्ष्मी नाम के इस जहाज के क्रू ने ईरानी नौसेना के साथ हुए इस पूरे संवाद को शेयर किया है. इस ऑडियो से पहले ईरानी गनबोट्स ने 2 भारतीय झंडे लगे जहाजों पर गोलीबारी भी की. ये जहाज इराकी तेल ले जा रहा था. हालांकि गोलीबारी में किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है.

भारत ने ईरानी राजदूत को किया तलब

इस पूरे मामले को लेकर भारत सरकार ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए ईरान के राजदूत को तलब किया है. विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में ईरानी राजदूत को बुलाकर उनसे बातचीत की. इस दौरान भारत के विदेश सचिव ने साफ तौर पर अपनी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि शनिवार होर्मुज में 2 भारतीय झंडे वाले जहाजों पर हुई फायरिंग बहुत गंभीर मामला है. विदेश सचिव ने यह भी याद दिलाया कि पहले ईरान ने भारत जाने वाले जहाज को सुरक्षित रास्ता देने में मदद की थी. इस लिए अब भी उम्मीद है कि ईरान सहयोग करेगा.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से बंद

ईरानी अधिकारी ने कहा था कि सभी जहाज IRGC के साथ तालमेल के बाद ही गुजर सकते हैं. ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि लेबनान और इजरायल के बीच युद्धविराम समझौते के बाद यह मार्ग खुला है. अराघची के बयान के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की हलचल बढ़ने लगी, लेकिन IRGC ने ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका द्वारा जारी आर्थिक नाकाबंदी के विरोध में इस रणनीतिक जलमार्ग को फिर से बंद कर दिया है. 

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Published at : 19 Apr 2026 10:36 AM (IST)
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US Bhagya Lakshmi IRGC IRAN Strait Of Hormuz
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