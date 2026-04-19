ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने शनिवार (18 अप्रैल) को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे एक भारतीय जहाज को रोक लिया और वहां से तुरंत अपने पोर्ट लौटने के निर्देश दिए. एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में ये पूरी बातचीत कैद हो गई है, जिसमें भारतीय जहाज के कैप्टन और ईरानी नेवी के कैप्टन के बीच की बातचीत है.

भारतीय जहाज के कैप्टन को ईरानी (IRGC) के अधिकारी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आवाजाही पर अभी भी रोक है, आप यहां से तुरंत अपने पोर्ट पर लौट जाएं. ईरानी अधिकारी ने कहा- गो टू बैक इमीडीएटली.

इसके बाद भारतीय कैप्टन ने जवाब में कहा, 'ठीक है. मैं आपकी बात दोहराता हूं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अभी भी बंद है, ओके सर.' इसके बाद IRGC के नेवी कैप्टन ने जवाब दिया, 'जी सर.'

भाग्य लक्ष्मी जहाज को लौटाया वापस

इसके तुरंत बाद जहाज ने अपना रास्ता बदल लिया. बता दें कि भाग्य लक्ष्मी नाम के इस जहाज के क्रू ने ईरानी नौसेना के साथ हुए इस पूरे संवाद को शेयर किया है. इस ऑडियो से पहले ईरानी गनबोट्स ने 2 भारतीय झंडे लगे जहाजों पर गोलीबारी भी की. ये जहाज इराकी तेल ले जा रहा था. हालांकि गोलीबारी में किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है.

‼️‼️🇮🇷 BREAKING | The IRGC tells the cargo vessel “Bhagya Laxmi” to turn back from the Strait of Hormuz, as it does not have permission to cross.



The vessel complies and turns back.



Bhagya Laxmi (IMO: 9351816) has an all-Indian crew. Under tha flag of Antigua & Barbuda or the… pic.twitter.com/Caakki67Cl — Global Spectrum (@GlobalSpectrum_) April 18, 2026

भारत ने ईरानी राजदूत को किया तलब

इस पूरे मामले को लेकर भारत सरकार ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए ईरान के राजदूत को तलब किया है. विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में ईरानी राजदूत को बुलाकर उनसे बातचीत की. इस दौरान भारत के विदेश सचिव ने साफ तौर पर अपनी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि शनिवार होर्मुज में 2 भारतीय झंडे वाले जहाजों पर हुई फायरिंग बहुत गंभीर मामला है. विदेश सचिव ने यह भी याद दिलाया कि पहले ईरान ने भारत जाने वाले जहाज को सुरक्षित रास्ता देने में मदद की थी. इस लिए अब भी उम्मीद है कि ईरान सहयोग करेगा.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से बंद

ईरानी अधिकारी ने कहा था कि सभी जहाज IRGC के साथ तालमेल के बाद ही गुजर सकते हैं. ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि लेबनान और इजरायल के बीच युद्धविराम समझौते के बाद यह मार्ग खुला है. अराघची के बयान के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की हलचल बढ़ने लगी, लेकिन IRGC ने ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका द्वारा जारी आर्थिक नाकाबंदी के विरोध में इस रणनीतिक जलमार्ग को फिर से बंद कर दिया है.

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