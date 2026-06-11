अपाचे हेलीकॉप्टर के गिराए जाने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच जंग भड़कती दिख रही है. लगातार दूसरे दिन यूएस ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं, जवाब में तेहरान ने भी अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया है. डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार (10 जून) को सीधी चेतावनी दी थी कि ईरान पर और तेज हमले किए जाएंगे.

ट्रंप की चेतावनी के बाद अमेरिका ने पश्चिमी तेहरान, फार्स प्रांत, बंदर अब्बास और केशम समेत ईरान के कई इलाकों को निशाना बनाया गया है. यूएस ने गोरगन, सिरकी और मीनाब सहित अन्य शहरों पर भी हमले किए हैं. अटैक के बाद पश्चिमी तेहरान और फार्स प्रांत में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है.

सेंट्रल कमांड ने एक्स पर किया पोस्ट

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'कमांडर इन चीफ के निर्देश पर आज (10 जून) शाम 5:15 बजे पूर्वी समय के अनुसार ईरान में कई ठिकानों पर अतिरिक्त आत्मरक्षा हमले शुरू किए गए. ये हमले ईरान की आक्रामकता के जवाब में किए गए हैं.' होर्मुज स्ट्रेट के पास स्थित ईरान के दक्षिणी शहर बंदर अब्बास में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं.

ट्रंप ने दी थी हमले की चेतावनी

ट्रंप ने इससे पहले बयान दिया था कि 'हम आज फिर उन पर कड़ा प्रहार करेंगे.' उन्होंने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर तेहरान के सहमत न होने पर निराशा जताई. ट्रम्प के युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने भी चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका ईरान में 'प्रमुख ठिकानों' पर बमबारी करेगा. अमेरिकी राष्ट्रपति ने बुधवार (10 जून) को ही ट्रुथ सोशल पर एक कड़ा मैसेज भी जारी किया था. उन्होंने लिखा कि 'ईरान ने समझौते के लिए बातचीत में बहुत अधिक समय गंवा दिया है और अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी.'

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ईरान बंद किया होर्मुज स्ट्रेट, यूएस ठिकानों को बनाया निशाना

यूएस के हमले के जवाब में ईरान ने भी हमले तेज किए हैं. ईरान के आईआरजीसी ने कहा है कि उसने अमेरिकी हमलों के जवाब में कुवैत के अली अल-सलेम और अहमद अल-जाबेर ठिकानों और बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर स्थित 18 महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है. इसके अलावा अमेरिकी अटैक के बाद ईरान ने होर्मुज को पूरी तरह बंद किया है. यहां से निकलने वाले 2 जहाज पर IRGC ने अटैक किया है.

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