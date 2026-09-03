नहीं मानी डील तो बदल दिए नाम...डोनाल्ड ट्रंप अब लेने जा रहे ईरान पर फैसला

ईरान संग जारी युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार (2 सितंबर) को होर्मुज स्ट्रेट का नाम बदलने का पेशकेश की. अमेरिकी राष्ट्रपति ने टुथ सोशल पर पोस्ट कर लिखा कि जब ये अमेरिका के कंट्रोल में है, तो क्या हमें होर्मुज स्ट्रेट का नाम बदलकर ट्रंप स्ट्रेट कर देना चाहिए? ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका की तरह यह भी पहले से कहीं ज्यादा 'हॉट' होगा.

व्हाइट हाउस के मुताबिक, अमेरिकन नेवी ने होर्मुज से न सिर्फ ईरानी माइन साफ किए हैं बल्कि सैंकड़ों व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित गुजरने में मदद की है. हालांकि ईरान इन दावों से इनकार करता आया है. ईरान का कहना है कि ये जलमार्ग अभी भी तेहरान के प्रभाव में है. अमेरिका-ईरान जंग के चलते होर्मुज से तेल और गैस की आवाजाही काफी कम हो गई है.

'लेक अमेरिका'

ट्रंप इससे पहले भी ऐसा कई जगहों को लेकर कर चुके हैं और उन्होंने अपने मुताबिक कई जगहों के नाम भी बदले हैं. कनाडा के साथ ट्रेड वॉर के बीच 27 अगस्त 2026 को ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर लेक ओंटारियो का नाम अमेरिकी सरकारी रिकॉर्ड में 'लेक अमेरिका' कर दिया. आदेश के तहत आंतरिक विभाग को 30 दिनों के भीतर सरकारी नक्शों और दस्तावेजों में नया नाम दर्ज करना है.

कनाडा ने ट्रंप के इस बदलाव को खारिज किया है. प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि झील का नाम वेंडाट आदिवासी भाषा से आया है. ये कनाडा के संघ और अमेरिका की स्वतंत्रता घोषणा से भी पुराना है.

'गल्फ ऑफ अमेरिका'

डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2025 में कार्यकारी आदेश जारी कर मैक्सिको की खाड़ी को संघीय एजेंसियों के लिए 'अमेरिका की खाड़ी' कहने का निर्देश दिया. अमेरिकी सरकारी नक्शों और दस्तावेजों में यह नाम दिखने लगा. मैक्सिको ने ट्रंप के इस कदम को सिरे से खारिज कर दिया. तत्कालीन राष्ट्रपति क्लाउडिया शाइनबाम ने कहा कि अमेरिका अपने महाद्वीपीय शेल्फ वाले हिस्से को जो चाहे कह सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जल निकाय मैक्सिको की खाड़ी ही रहेगा.

क्या नाम बदला जा सकता है?

अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकारों का कहना है कि होर्मुज जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम कोई एक देश एकतरफा नहीं बदल सकता. ये नाम संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के अलावा लंबे समय से चले आ रहे भौगोलिक उपयोग, संधियों, नेविगेशन सिस्टम और वैश्विक व्यापार पर आधारित होते हैं.

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