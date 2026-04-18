अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा ईरान? यूरेनियम पर ट्रंप को फिर दिखाई आंख, कहा- हम नहीं सौंपेंगे

ईरान ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया कि तेहरान ने अपना समृद्ध यूरेनियम सौंपने पर सहमति जताई है. ईरान के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह भंडार कहीं भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाक़ाई ने सरकारी टीवी को बताया कि ईरान का समृद्ध यूरेनियम कहीं भी ट्रांसफर नहीं होगा. उन्होंने कहा कि अमेरिका की ईरान के साथ बातचीत में समृद्ध यूरेनियम का मुद्दा कभी नहीं उठाया गया.

ट्रंप ने क्या कहा था?

ट्रंप ने पहले ट्रुथ सोशल पर कहा था, 'अमेरिका को B2 बमवर्षकों के हमलों के बाद परमाणु धूल प्राप्त होगी, जिसका मतलब कथित तौर पर पिछले अमेरिकी हमलों के दौरान दफनाए गए समृद्ध यूरेनियम से था.'

ईरानी प्रवक्ता ने कहा, 'पिछली वार्ता परमाणु मुद्दे पर केंद्रित थी, लेकिन अब वार्ता युद्ध को समाप्त करने पर केंद्रित है.' उन्होंने आगे कहा, 'प्रतिबंध हटाने की 10 सूत्री योजना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. हम पर थोपे गए युद्ध के दौरान हुए नुकसान के मुआवजे का मुद्दा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है.'

उनकी ये टिप्पणियां अमेरिकी समाचार आउटलेट एक्सियोस की उस रिपोर्ट के बाद आई हैं, जिसमें बताया गया था कि अमेरिका और ईरान एक ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं जिसके तहत वॉशिंगटन ईरान के फ्रीज किए गए 20 अरब डॉलर के फंड को जारी कर सकता है, जिसके बदले में तेहरान अपने समृद्ध यूरेनियम भंडार को छोड़ देगा.

ईरान के पास कितना है समृद्ध यूरेनियम?

ट्रंप ने इससे पहले रॉयटर्स को बताया था कि अमेरिका समृद्ध यूरेनियम को वापस लाने के लिए ईरान में धीरे-धीरे प्रवेश कर सकता है. जून 2025 में अमेरिकी हमलों से पहले अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का अनुमान था कि ईरान के पास लगभग 440 किलोग्राम 60% तक समृद्ध यूरेनियम था, जो 2015 के परमाणु समझौते के तहत निर्धारित 3.67% की सीमा से कहीं अधिक था. उन हमलों के बाद से तेहरान प्रभावित स्थलों पर निरीक्षकों को जाने से रोक रहा है.

ईरान का कहना है कि वह परमाणु हथियार नहीं चाहता और परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते उसे नागरिक परमाणु कार्यक्रम चलाने का अधिकार है,

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