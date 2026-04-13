अमेरिकी केंद्रीय कमान (CENTCOM) ने घोषणा की है कि वो आज सोमवार (13 अप्रैल) को सुबह 10 बजे से ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी शुरू करेगी. सेंटकॉम ने कहा कि ये नाकाबंदी ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में आने-जाने वाले सभी देशों के जहाजों पर निष्पक्ष रूप से लागू की जाएगी.

समुद्री यातायात की पूर्ण नाकाबंदी- अमेरिका

अमेरिकी केंद्रीय कमान (सेंटकॉम) ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा के मुताबिक अमेरिकी सेनाएं सोमवार (13 अप्रैल) को सुबह 10 बजे पूर्वी समय (ईस्टर्न टाइम) से ईरानी बंदरगाहों में आने-जाने वाले सभी समुद्री यातायात की नाकाबंदी शुरू करेंगी. अमेरिकी सेना ने कहा कि यह नाकाबंदी सभी देशों के जहाजों पर लागू की जाएगी, जिसमें अरब सागर और ओमान की खाड़ी के किनारे स्थित सुविधाएं भी शामिल हैं.

सेंटकॉम ने जारी किए आदेश

सेंटकॉम ने कहा कि वह गैर-ईरानी बंदरगाहों के जरिए होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के आवागमन में कोई बाधा नहीं डालेगा. Commercial Mariners (वाणिज्यिक नाविकों) को निर्देश दिए गए हैं कि वो आधिकारिक नोटिस टू मरीनर्स प्रसारणों पर नजर रखें और ओमान की खाड़ी और होर्मुज के आसपास से गुजरते समय ब्रिज-टू-ब्रिज चैनल 16 पर अमेरिकी नेवी से संपर्क करें.

डोनाल्ड ट्रंप का बयान

डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिका जल्द ही होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को रोकना शुरू कर देगा और उन्होंने कहा कि मेन टारगेट पर वो जहाज होंगे, जो अवैध टोल का भुगतान कर रहे हैं. कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेना ने कहा कि वो सोमवार शाम 7:30 बजे (भारतीय समयानुसार) से नाकाबंदी लागू करना शुरू कर देगी.

ऐसा प्रतीत होता है कि यह कदम कुछ जहाजों द्वारा कथित तौर पर चीनी युआन के उपयोग को लेकर उठाया गया है, जिसे लंबे समय से चले आ रहे पेट्रो डॉलर सिस्टम के लिए एक चुनौती माना जा रहा है.

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