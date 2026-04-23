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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वएक मई से पहले अमेरिका खत्म कर देगा ईरान युद्ध? जानें होर्मुज संकट के बीच डोनाल्ड ट्रंप पर कैसे बढ़ा दबाव 

एक मई से पहले अमेरिका खत्म कर देगा ईरान युद्ध? जानें होर्मुज संकट के बीच डोनाल्ड ट्रंप पर कैसे बढ़ा दबाव 

US-Iran War: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर युद्ध को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है. इसके पीछे की वजह अमेरिका का एक 60 दिन वाला वॉर पावर्स कानून है.

By : शिवम गुप्ता | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 23 Apr 2026 02:55 PM (IST)
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक मई की तारीख एक बड़ी मुसीबत बनती जा रही है. अमेरिका में एक पुराना कानून है, जिसमें कोई भी राष्ट्रपति बिना कांग्रेस की मंजूरी के 60 दिन से ज्यादा समय तक किसी विदेशी जमीन पर सैन्य अभियान नहीं चला सकता. अब यही 60 दिन की सीमा पूरी होने वाली है, जिससे ट्रंप पर दबाव बढ़ गया है.

ईरान के साथ करीब 8 हफ्तों से चल रहे इस संघर्ष के दौरान, अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन नेताओं ने कई बार डेमोक्रेट्स की कोशिशों को रोक दिया. डेमोक्रेट्स चाहते थे कि इस सैन्य अभियान को रोका जाए और ट्रंप को मजबूर किया जाए कि वह कांग्रेस से सलाह लें, क्योंकि उन्होंने बिना मंजूरी के यह युद्ध शुरू किया था, लेकिन अब स्थिति बदल सकती है, क्योंकि कानून की एक अहम समय सीमा नजदीक आ रही है.

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क्या है वॉर पावर्स रेजोल्यूशन?

डेमोक्रेट्स ने 1973 के वॉर पावर्स रेजोल्यूशन का सहारा लेकर कई बार इस युद्ध को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा. हाल ही में भी सीनेट में रिपब्लिकन ने ऐसे एक प्रस्ताव को रोक दिया. इसके बावजूद, इस कानून में कुछ तय समय सीमाएं हैं, जिनका असर अब दिख सकता है. अमेरिका ने जब 28 फरवरी को इजरायल के साथ मिलकर सैन्य कार्रवाई शुरू की तो ट्रंप ने कहा कि यह कदम उन्होंने कमांडर-इन-चीफ के अधिकार के तहत उठाया है, ताकि अमेरिका के हितों और क्षेत्रीय सहयोगियों की सुरक्षा की जा सके. हालांकि कई डेमोक्रेट्स ने इस पर सवाल उठाया और कहा कि यह फैसला गैर-कानूनी था.

रिपब्लिकन नेताओं ने युद्ध को लेकर दिए संकेत

ट्रंप प्रशासन ने 2 मार्च को आधिकारिक रूप से कांग्रेस को इस ऑपरेशन की जानकारी दी थी. इसी तारीख से 60 दिनों की समय सीमा शुरू हुई, जो 1 मई को खत्म हो रही है. इस कानून के अनुसार, राष्ट्रपति बिना कांग्रेस की मंजूरी के 60 दिन तक ही सेना को युद्ध में शामिल रख सकते हैं. कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने भी संकेत दिया है कि वे 60 दिनों से ज्यादा बिना मंजूरी के युद्ध जारी रखने का समर्थन नहीं करेंगे. यूटा के सीनेटर जॉन कर्टिस ने साफ कहा है कि वह 60 दिन के बाद बिना कांग्रेस की अनुमति के किसी भी सैन्य कार्रवाई का समर्थन नहीं करेंगे. वहीं फ्लोरिडा के नेता ब्रायन मास्ट ने भी इशारा किया है कि 60 दिन के बाद हालात बदल सकते हैं और समर्थन कम हो सकता है.

 60 दिन की समय सीमा खत्म होने पर क्या होगा?

वॉर पावर्स कानून के तहत अगर 60 दिन की समय सीमा खत्म हो जाती है तो ट्रंप के पास तीन रास्ते होंगे. वह कांग्रेस से युद्ध जारी रखने की मंजूरी मांग सकते हैं, या फिर अमेरिका की सैन्य भागीदारी कम करना शुरू कर सकते हैं, या फिर एक सीमित समय के लिए विस्तार ले सकते हैं. कानून एक बार 30 दिन का अतिरिक्त समय देता है, लेकिन यह सिर्फ सैनिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए होता है, न कि हमला जारी रखने के लिए.

2011 में बराक ओबामा फैसला

कांग्रेस चाहे तो किसी भी समय इस सैन्य अभियान को मंजूरी दे सकती है. इसके लिए औपचारिक युद्ध घोषणा जरूरी नहीं होती, बल्कि एक विशेष अनुमति पास की जाती है. हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि सभी रिपब्लिकन इस पर एकमत हैं या नहीं. कुछ नेता इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रस्ताव सामने नहीं आया है. दूसरी तरफ, यह भी संभावना है कि ट्रंप इस समय सीमा को नजरअंदाज करने की कोशिश करें. पहले भी कई अमेरिकी राष्ट्रपति यह तर्क दे चुके हैं कि संविधान उन्हें कमांडर-इन-चीफ के रूप में ज्यादा अधिकार देता है. उदाहरण के तौर पर 2011 में बराक ओबामा ने लीबिया में 60 दिन के बाद भी सैन्य कार्रवाई जारी रखी थी और कहा था कि यह कानून उन पर लागू नहीं होता.

2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था?

ट्रंप ने भी अपने पहले कार्यकाल में ऐसा रुख दिखाया था, जब उन्होंने 2019 में यमन से जुड़े एक प्रस्ताव को वीटो कर दिया था. उन्होंने तब कहा था कि ऐसे कदम राष्ट्रपति के अधिकारों को कमजोर करते हैं. फिर भी, इस बार हालात थोड़े अलग हैं. अगर ट्रंप 60 दिन की सीमा के बाद भी बिना मंजूरी के युद्ध जारी रखते हैं, तो यह उनके लिए राजनीतिक रूप से मुश्किल पैदा कर सकता है. अब तक रिपब्लिकन उनका समर्थन करते रहे हैं, लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद उनके लिए नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा. डेमोक्रेट नेता क्रिस मर्फी का कहना है कि कई रिपब्लिकन पहले ही यह मान चुके हैं कि 60 दिन की सीमा कानूनी रूप से जरूरी है, इसलिए जब यह समय पूरा हो जाएगा तो उनके लिए चुप रहना कठिन हो जाएगा.

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About the author शिवम गुप्ता

abp News में इनपुट एडिटर. पत्रकारिता के क्षेत्र में 22 साल का अनुभव. डिप्लोमेसी, डिफेंस, सुरक्षा और आम लोगों से जुड़ी ख़बरों में ख़ास दिलचस्पी, हर ख़बर की तह में जाने की कोशिश.
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Published at : 23 Apr 2026 02:55 PM (IST)
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