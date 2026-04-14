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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS-Iran War: ट्रंप फिर फेल, नाकेबंदी के बाद भी होर्मुज से जहाज ले आए चीन-ईरान!

US-Iran War: ट्रंप फिर फेल, नाकेबंदी के बाद भी होर्मुज से जहाज ले आए चीन-ईरान!

यूं तो ईरान ने कहा है कि भारतीय टैंकरों पर कोई रोक नहीं है और ईरान भारतीय टैंकरों से कोई टोल भी नहीं वसूल रहा, लेकिन ट्रंप की नाकेबंदी की वजह से भारत के कम से कम 15 जहाज अब भी होर्मुज में ही फंसे हैं.

By : अविनाश राय | Updated at : 14 Apr 2026 03:49 PM (IST)
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पहले तो ईरान के साथ हुई जंग में नाकामी हाथ लगी, फिर ईरान के साथ बातचीत फेल हो गई और अब तो डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज में की गई नाकाबंदी भी पूरी तरह से नाकाम हो गई है, जिसके बाद ट्रंप के पास अब करने को शायद कुछ भी नहीं रह गया है. आज बात ट्रंप की उस नाकामी की, जिसे वो अपने ब्रह्मास्त्र के तौर पर देख रहे थे लेकिन ईरान ने चीन के साथ मिलकर ट्रंप के उस आखिरी हथियार को भी बेकार कर दिया है.

13 अप्रैल को पूरी दुनिया उस वक्त का इंतेजार कर रही थी, जब अमेरिकी जहाज होर्मुज की नाकेबंदी करके हर आने-जाने वाले जहाज को रोक दें. भारतीय समय के अनुसार शाम के साढ़े सात बजे का वो वक्त आया, जिसके बाद ट्रंप की सेना ने होर्मुज की नाकेबंदी कर दी, लेकिन चीन के एक जहाज ने ट्रंप की उस नाकेबंदी को तोड़कर होर्मुज पार कर लिया है और अब वो जहाज फारस की खाड़ी से बाहर निकल गया है.

शिपिंग डेटा के मुताबिक चीन के उस जहाज का नाम रिच स्टार्री है, जिसने नाकेबंदी के बावजूद होर्मुज को पार किया है. इस रिच स्टार्री के मालिक और इसकी कंपनी पर पहले से भी अमेरिकी प्रतिबंध हैं, इसके बावजूद इस जहाज को अमेरिकी नेवी रोक नहीं पाई और ये जहाज होर्मुज से निकलते हुए फारस की खाड़ी भी पार कर गया है. इस जहाज पर 2.5 लाख बैरल मेथनॉल लदा था, जिसे UAE के हमरिया पोर्ट से लोड किया गया था.

ऐसे में हो सकता है कि कहने वाले कहें कि भले ही ट्रंप होर्मुज में हर जहाज को रोकने की बात कर रहे थे लेकिन सेंटकॉम ने तो साफ कर ही दिया था कि अमेरिकी नेवी होर्मुज में सिर्फ उन जहाजों की ही नाकेबंदी करेगी जो या तो ईरान से आ रहे हैं या फिर ईरान के किसी पोर्ट पर जा रहे हैं. अब अगर यही सच है तो इस सच को भी ईरान ने झुठला दिया है, क्योंकि होर्मुज पार करके सिर्फ चीन का ही नहीं बल्कि ईरान का भी एक जहाज निकल गया है. इसके अलावा एक और चीनी जहाज होर्मुज में दाखिल हुआ है, जिसे ईरान से तेल लेना है.

ऐसे में फिर से वही सवाल उठ रहे हैं कि अगर होर्मुज पर कंट्रोल अमेरिका का है, तो चीन और ईरान के जहाज निकले कैसे. और अगर ये जहाज निकल गए हैं तो मतलब साफ है कि ट्रंप और उनकी नेवी होर्मुज पर फिर से फेल हो गई है और अब उनकी मदद करने वाला भी कोई नहीं है क्योंकि वो बात चाहे ब्रिटेन की हो या फिर किसी और नाटो देश की, सबने होर्मुज में अपनी सेना भेजने से इनकार कर दिया है और ट्रंप इस लड़ाई में फिलहाल अकेले पड़ गए हैं.

रही बात भारत की, तो 11 अप्रैल को एलपीजी लदे शिप जग विक्रम के निकलने के बाद से भारत का कोई भी टैंकर होर्मुज को पार नहीं कर पाया है. यूं तो ईरान ने साफ-साफ कहा है कि भारतीय टैंकरों पर कोई रोक नहीं है और ईरान भारतीय टैंकरों से कोई टोल भी नहीं वसूल रहा है, लेकिन ट्रंप की नाकेबंदी की वजह से भारत के कम से कम 15 जहाज अब भी होर्मुज में ही फंसे हैं.

मंत्रालय के मुताबिक होर्मुज के पश्चिमी हिस्से में भारत का झंडा लगाए जो जहाज फंसे हैं, उनमें क्रूड ऑयल के 6 टैंकर हैं, जिनमें से पांच भरे हुए हैं और एक खाली है. इसके अलावा एलएनजी से भरा एक जहाज फंसा है. एलपीजी लेने गया एक खाली जहाज भी होर्मुज में ही है. इसके अलावा कंटेनर लदे तीन जहाज, एक ड्रेजर और एक कार्गो शिप भी केमिकल लादकर होर्मुज में ही फंसा है, जिन्हें निकालने के लिए भारतीय नेवी कोशिश कर रही है. अब देखते हैं कि ट्रंप की नाकेबंदी के दावे और ईरान के होर्मुज पर फुल कंट्रोल के दावे के बीच पिस रही दुनिया में तेल-गैस की सप्लाई कब तक नॉर्मल होगी.

 

यह भी पढ़ें:-
US Iran War: चीन के जिस जहाज US ने लौटाया, उसी ने तोड़ा ट्रंप का चक्रव्यूह, रिच स्टार्री ने पार किया होर्मुज स्ट्रेट

About the author अविनाश राय

अविनाश राय एबीपी लाइव में प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं. अविनाश ने पत्रकारिता में आईआईएमसी से डिप्लोमा किया है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रैजुएट हैं. अविनाश फिलहाल एबीपी लाइव में ओरिजिनल वीडियो प्रोड्यूसर हैं. राजनीति में अविनाश की रुचि है और इन मुद्दों पर डिजिटल प्लेटफार्म के लिए वीडियो कंटेंट लिखते और प्रोड्यूस करते रहते हैं.
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Published at : 14 Apr 2026 03:49 PM (IST)
Tags :
Pakistan ISRAEL IRAN WAR Strait Of Hormuz US Iran War
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