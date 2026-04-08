सीजफायर के बाद भारत के हाथ लगी बड़ी जीत! 7 साल बाद देश आ रहा ईरानी तेल, पहले जा रहा था चीन

अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के सीजफायर की घोषणा के बाद बुधवार (8 अप्रैल 2026) को कच्चे तेल के वायदा भाव में भारी गिरावट आई और यह 18 फीसदी लुढ़ककर 8,775 रुपये प्रति बैरल पर आ गया. इस बीच ईरान पर से अमेरिकी प्रतिबंध हटने के बाद भारत 7 साल बाद तेहरान से कच्चे तेल की खेप लेने जा रहा है. कच्चे तेल का बड़ा टैंकर जो पहले चीन की ओर जा रहा था वो अब भारत के पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है.

भारत की ओर बढ़ रहा ईरानी शिप

रॉयटर्स ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप (LSEG) और केप्लर शिपिंग डेटा के हवाले से बताया कि कुराकाओ ध्वज वाला एक तेल टैंकर 'जया' अब भारत की ओर बढ़ रहा है. पहले बताया जा रहा था कि ये जहाज चीन की ओर बढ़ रहा है. भारत की ओर इस तेल टैंकर के मुड़ने से अब इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन में अब स्थिरता आने लगी है. अब ईरान से तेल आयात के रास्ते भी खुल रहे हैं.

पहले चीन जा रहा था ईरानी तेल टैंकर

रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) के आंकड़ों से पता चला है कि इस जहाज पर मौजूद तेल को खरीदा गया है, जो इस हफ्ते के अंत तक भारत पहुंचने वाला है. LSEG शिप ट्रैकिंग के अनुसार जया जहाज शुरू में भारत जाने से पहले चीन में माल उतारने के लिए दक्षिणपूर्व एशियाई जलक्षेत्र में गया था. पेट्रोलियम मंत्रालय ने पिछल हफ्ते कहा था कि मिडिल ईस्ट जंग के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने की वजह से भारतीय रिफाइनरियों ने ईरानी तेल खरीदा.

कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी

पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के बाद जियो पॉलिटिक्स जोखिम घटने से कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के युद्धविराम पर सहमति बनने के बाद वह ईरान के खिलाफ प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को स्थगित करेंगे. इस समझौते में होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना भी शामिल है. इस बीच, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने संकेत दिया कि इस अवधि के दौरान होर्मुज जलडमरूमध्य से आवागमन की अनुमति दी जाएगी जिससे आपूर्ति बाधित होने की चिंताएं कम हो गई हैं.

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