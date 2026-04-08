अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर का ऐलान कर दिया. उन्होंने इसका क्रेडिट पाकिस्तान को देकर दुनिया को बता दिया, लेकिन एक सवाल भी छोड़ दिया है. दरअसल उनसे पूछा गया था कि क्या सीजफायर की बातचीत में बीजिंग की कोई महत्वपूर्ण भूमिका है तो ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सुना है कि चीन ने ईरान को बातचीत के लिए राजी किया.

ट्रंप ने घोषणा की कि उन्होंने ईरान पर दो सप्ताह के लिए बमबारी और हमले रोकने पर सहमति जताई है. इसके साथ ही उन्होंने ईरान के 10 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को भी व्यावहारिक बताया. इसके बाद ईरान ने अपने बयान में कहा कि उसने अमेरिका के 15 सूत्रीय प्रस्ताव पर आधारित बातचीत के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है.

बीजिंग ने किया था हस्तक्षेप? ट्रंप ने दिया जवाब

जब यूएस प्रेसिडेंट से पूछा गया कि क्या बीजिंग ने अपने प्रमुख सहयोगी तेहरान को सीजफायर पर बातचीत के लिए राजी करने में भूमिका निभाई थी तो उन्होंने फोन पर कहा, 'मैंने ऐसा सुना है.' बता दें कि मार्च के आखिरी सप्ताह में जब पाकिस्तान ने ईरान-अमेरिका के बीच बातचीत की पहल की तो चीन ने भी क्षेत्र में शांति का समर्थन करते हुए कई बयान जारी किए थे. 31 मार्च को इस्लामाबाद में सऊदी अरब, तुर्किए, मिस्र और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई थी. इसके एक दिन बाद पाकिस्तान-चीन ने संयुक्त रूप से पांच सूत्रीय पहल का ऐलान किया, जिसमें तत्काल सीजफायर और होर्मुज स्ट्रेट को खोलने की अपील की गई थी.



न्यूयॉर्क टाइम्स ने तीन ईरानी अधिकारियों के हवाले से बताया था कि पाकिस्तान द्वारा युद्धविराम के लिए दबाव बनाने के साथ-साथ चीन ने अंतिम समय में हस्तक्षेप किया ताकि लचीलापन दिखाया जा सके और तनाव को कम किया जा सके. AP ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बीजिंग ने पाकिस्तान, तुर्किए और मिस्र समेत मध्यस्थों के माध्यम से ईरान पर शांति का मार्ग अपनाने के लिए दबाव डाला. बातचीत के दौरान चीनी अधिकारी लगातार ईरानी अधिकारियों के संपर्क में थे.

सीजफायर के बाद चीन ने नहीं दिया रिएक्शन

हालांकि इस घटनाक्रम पर चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन वाशिंगटन स्थित चीनी दूतावास ने पहले कहा था कि बीजिंग शांति के लिए प्रयास कर रहा है. चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, 'सभी पक्षों को ईमानदारी दिखानी चाहिए और इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहिए, जो शुरू ही नहीं होना चाहिए था.' बता दें कि सीजफायर से एक दिन पहले चीन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव को वीटो कर दिया था जिसमें देशों से होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षा के लिए समन्वित प्रयास करने का आग्रह किया गया था.

बीजिंग की यात्रा करेंगे ट्रंप

यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने यानी मई में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के लिए बीजिंग की यात्रा करने वाले हैं. ईरान में युद्ध शुरू होने के बाद उनकी मार्च की यात्रा स्थगित कर दी गई थी. यह यात्रा 14-15 मई को निर्धारित है. ट्रंप ने आगामी बैठक को एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक अवसर बताया और कहा कि वे इस साल के अंत में शी और उनकी पत्नी की वाशिंगटन डीसी में मेजबानी भी करेंगे.

ट्रंप ने कर दिया सीजफायर का ऐलान

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर का ऐलान करते हुए कहा कि हम ईरान में विनाशकारी सेना नहीं भेजेंगे, जो आज ही रवाना होने वाली थी. ईरान भी होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए तैयार हो गया है. उन्होंने कहा कि ईरान का 10 सूत्रीय प्रस्ताव व्यावहारिक है, जिस पर 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में चर्चा होगी. वहीं ईरान की ओर से कहा गया है कि इस जंग में उसकी जीत हुई है और अगर दुश्मन ने किसी तरह का हमला किया तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे.