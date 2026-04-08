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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'थैंक्यू पाकिस्तान...', अमेरिका-ईरान के सीजफायर पर बोला ब्रिटेन, जानें मलेशिया के PM ने क्या कहा?

'थैंक्यू पाकिस्तान...', अमेरिका-ईरान के सीजफायर पर बोला ब्रिटेन, जानें मलेशिया के PM ने क्या कहा?

US Iran War Ceasefire: डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ओर से पेश किए गए 10 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को व्यावहारिक बताया है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में मीटिंग होगी.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 08 Apr 2026 11:30 AM (IST)
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अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर का ऐलान हो चुका है. ट्रंप ने सीजफायर की बातचीत में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भूमिका का भी जिक्र किया है. ईरान युद्ध के सीजफायर के लिए ब्रिटेन और मलेशिया ने पाकिस्तान का आभार जताया है. 

पाकिस्तान में ब्रिटेन की हाई कमिश्रनर जेन मैरियट ने कहा कि इस महत्वपूर्ण सीजफायर को संभव बनाने के लिए हम पाकिस्तान को धन्यवाद देते हैं. उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र कर कहा, 'आपने जो शांत, प्रभावी और कूटनीतिक भूमिका निभाई है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं.'

मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भी अमेरिका-ईरान के बीच हुए सीजफायर का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि मैं ईरान और अमेरिका द्वारा स्वीकार की गई 10 सूत्रीय योजना के लिए दोनों देशों का स्वागत करता हूं. उन्होंने लिखा, 'यह प्रस्ताव न केवल इस क्षेत्र में बल्कि पूरे विश्व में शांति और स्थिरता की बहाली के लिए शुभ संकेत है. पूरी उम्मीद है कि बातचीत सद्भावना से संचालित होगी और इस क्षेत्र में वर्तमान में व्याप्त समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने के दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी. अगर कार्यवाही छल और कपटपूर्ण व्यवहार से घिरी हो तो शांति वार्ता सफल नहीं हो सकती.'

इब्राहिम ने कहा, 'यह बहुत ही जरूरी है कि 10 सूत्रीय योजना को एक व्यापक शांति समझौते में परिवर्तित किया जाए, न केवल ईरान के लिए बल्कि इराक, लेबनान और यमन के लिए भी. इसके अलावा संबंधित पक्षों का यह दायित्व है कि वे फिलिस्तीन, विशेषकर गाजा में, लोगों के नरसंहार और विस्थापन को समाप्त करें.'

अनवर इब्राहिम ने की पाकिस्तान की तारीफ

मलेशियाई पीएम ने इस सीजफायर में भूमिका के लिए पाकिस्तान की भी सराहना की. उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान की बिना किसी डर या पक्षपात के सभी पक्षों से बातचीत करने की तत्परता मुस्लिम एकजुटता और अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी की सर्वोच्च परंपराओं को दर्शाती है. मलेशिया इस संबंध में सभी प्रयासों का समर्थन और सहयोग करने के लिए तत्पर है. हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय से यह भी अपील करते हैं कि वे इस युद्ध से प्रभावित सभी नागरिकों तक निर्बाध मानवीय सहायता पहुंचाना सुनिश्चित करें. यह स्थायी शांति की दिशा में एक निर्णायक मोड़ साबित हो. दुनिया इससे कम कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती.'

सीजफायर का ऐलान कर क्या बोले ट्रंप?

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ओर से पेश किए गए 10 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को व्यावहारिक बताया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के पावर प्लांट, पुलों और बुनियादी ढांचों को निशाना नहीं बनाएगा. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में मीटिंग होगी. यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं आज रात ईरान भेजी जाने वाली विनाशकारी सैन्य सहायता को इस शर्त पर रोक रहा हूं कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट को खोलेगा. जहां ईरान ने इसे अपनी जीत बताया है तो वहीं व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप और यूएस आर्मी की वजह से ईरान मजबूरी में होर्मुज को खोल रहा है.

Published at : 08 Apr 2026 11:30 AM (IST)
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SHEHBAZ SHARIF PAKISTAN NEWS DONALD Trump ISRAEL IRAN WAR IRAN US IRAN
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