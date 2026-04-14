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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान ने इन मुस्लिम देशों से मांगा हर्जाना, रूस को लगाया फोन, चीनी जहाज ने पार किया हॉर्मुज स्ट्रेट | पढ़ें बड़े अपडेट्स

ईरान ने इन मुस्लिम देशों से मांगा हर्जाना, रूस को लगाया फोन, चीनी जहाज ने पार किया हॉर्मुज स्ट्रेट | पढ़ें बड़े अपडेट्स

पाकिस्तान में पीस टॉक फेल होने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं. अमेरिकी सेना ने न सिर्फ होर्मजु स्ट्रेट बल्कि ईरानी बंदरगाहों की भी नाकेबंदी कर दी है. इन हरकतों के चलते तनाव और बढ़ने की आशंका है

By : नीरज राजपूत | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 14 Apr 2026 12:31 PM (IST)
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इस्लामाबाद में अमेरिका-ईरान के बीच शांति वार्ता विफल होने के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता जा रहा है. डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने ईरानी बंदरगाहों के अलावा होर्मुज स्ट्रेट की भी नाकेबंदी कर दी है. अमेरिका की इस कार्रवाई से नए सिरे से दुनिया की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. 

सऊदी अरब की बढ़ी परेशानी
होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी से परेशान सऊदी अरब इसे खोलने के लिए अमेरिका पर दबाव बना रहा है. इसका बड़ा कारण ये है कि चीन को तेल बेचने वाले ईरान के बाद दूसरा सबसे बड़ा खाड़ी देश सऊदी अरब ही है. हॉर्मुज की नाकेबंदी से सऊदी अरब का एक्सपोर्ट तबाह हो जाएगा.

ईरानी हमले का डर
अमेरिका पर सऊदी अरब के दबाव डालने का एक कारण ये भी है कि उसे डर है कि होर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक होने के कारण ईरान हिंसा बढ़ा सकता है और अन्य महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को भी बाधित कर सकता है.

वर्ल्ड ऑर्डर रीसेट! 
इन सबके बीच चीन भी अमेरिका को आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि दुनिया अभूतपूर्व बदलावों की गवाह बन रही है. क्या इसका मतलब ये है कि जिनपिंग ट्रंप को वर्ल्ड ऑर्डर रीसेट होने का इशारा दे रहे हैं. 

ईरान-रूस के विदेश मंत्रियों की बात
अमेरिका की इस कार्रवाई के बीच ईरानी के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रूसी विदेश मंत्री लावरोव से फोन पर बात की है और होर्मुज में अमेरिकी नौसेना की उकसावे का कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही है. ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में होर्मुज में अमेरिकी नौसेना के नेवल ब्लॉकेड को गैर-कानूनी करार दिया है. 

चीनी जहाज ने पार किया होर्मुज
चीन के जहाज रिच स्टेरी ने होर्मुज स्ट्रेट पार कर लिया है और अमेरिकी नौसेना के ब्लॉकेड के बावजूद फारस की खाड़ी से अरब सागर तक पहुंच गया है. होर्मुज स्ट्रेट पार करने वाले बना पहला ऐसा जहाज बन गया है रिच स्टेरी.

ईरान ने खाड़ी देशों से मांगा हर्जाना
ईरान ने खाड़ी देशों UAE, बहरीन, कतर, जॉर्डन और सऊदी अरब से युद्ध में हुई क्षति का हर्जाना मांगा है. संयुक्त राष्ट्र में ईरानी दूत ने खाड़ी देशों से किए गए हमलों के सबूत भी सामने रखे और कहा कि इन देशों से हमारे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया है.

अब क्या बोले ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वॉशिंगटन से संपर्क किया है, जो बेहद बेसब्री से कोई समझौता करना चाहता है. दूसरी ओर ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर युद्ध जारी रहता है तो ईरान ऐसी क्षमताएं दिखाएगा जिनके बारे में दुश्मन को कोई अंदाजा नहीं है.

क्या बोले UN महासचिव
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टेफान दुजारिक ने बताया कि इस्लामाबाद वार्ता में अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता नहीं हो सका, लेकिन बातचीत से साफ है कि दोनों पक्ष गंभीरता से संवाद कर रहे हैं. इसे आगे की बातचीत के लिए सकारात्मक और महत्वपूर्ण कदम माना गया. सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार दुजारिक ने कहा कि सीजफायर को हर हाल में बनाए रखा जाना चाहिए. 

खाद्य संकट
संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने चेतावनी दी है कि होर्मुज स्ट्रेट की लंबे समय तक चलने वाली नाकेबंदी एक वैश्विक खाद्य संकट को जन्म दे सकती है.

कितने नाविक फंसे
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार फारस की खाड़ी में करीब 20,000 नाविक अभी भी जहाजों पर फंसे हुए हैं और उन्हें हर दिन बढ़ती मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

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About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
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Published at : 14 Apr 2026 12:29 PM (IST)
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