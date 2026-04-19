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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वHormuz Strait: ईरान के जहाजों पर समंदर में कब्जा करेगा अमेरिका? होर्मुज नाकेबंदी के बीच सामने आया ट्रंप का मास्टरप्लान

Hormuz Strait: ईरान के जहाजों पर समंदर में कब्जा करेगा अमेरिका? होर्मुज नाकेबंदी के बीच सामने आया ट्रंप का मास्टरप्लान

अमेरिका आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में ईरान से जुड़े जहाजों को जब्त करने की योजना बना रहा है. इस कदम का मकसद ईरान पर आर्थिक दबाव डालना और होर्मुज स्ट्रेट को खोलना है

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 19 Apr 2026 08:50 AM (IST)
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अमेरिका आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में ईरान से जुड़े जहाजों को जब्त करने की योजना बना रहा है. वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शनिवार (18 अप्रैल) को एक रिपोर्ट में बताया कि अगर यह कदम उठाया गया तो अमेरिकी नेवी को मिडिल ईस्ट से परे भी अपनी नाकाबंदी का विस्तार करने की अनुमति मिल जाएगी.

ईरान पर और दबाव डालने की फिराक में ट्रंप

अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि इस कदम का मकसद ईरान पर आर्थिक दबाव डालना और होर्मुज स्ट्रेट को खोलना है, जो तेल परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है और वार्ताओं में सबसे मुख्य मुद्दा है. WSJ की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ईरान के खिलाफ अभियान का विस्तार करने से अमेरिका को फारस की खाड़ी के बाहर के जहाजों सहित दुनिया भर में ईरान से जुड़े जहाजों पर नियंत्रण करने में मदद मिलेगी.

अमेरिका सेना के अधिकारी ने क्या कहा?

इससे पहले ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि अमेरिका को अभी तक किसी भी जहाज पर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी है. ब्लूमबर्ग की शुक्रवार की एक रिपोर्ट के अनुसार केन ने कहा कि अमेरिका ईरान के टेरिटोरियल समुद्रों और अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रों में नाकाबंदी लागू करेगा. 

खबरों के मुताबिक, उन्होंने यह भी कहा कि प्रशांत महासागर में अमेरिकी नेतृत्व वाली सेनाएं ईरान के झंडे वाले किसी भी जहाज या ईरान को सामग्री सहायता प्रदान करने का प्रयास करने वाले किसी भी जहाज का पीछा करेंगी. 

ईरान-अमेरिका वार्ता में होर्मुज हॉट टॉपिक 

होर्मुज ईरान-अमेरिका वार्ता में प्रमुख अड़चनों में से एक है. ईरान ने हाल ही में अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी का हवाला देते हुए जलडमरूमध्य को बंद करने की घोषणा की, जो दोनों देशों के बीच अस्थिर युद्धविराम की समाप्ति से कुछ ही दिन पहले एक बड़ा झटका साबित हुआ. इसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वह हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते. 

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Published at : 19 Apr 2026 08:50 AM (IST)
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US Vessel DONALD Trump IRAN Strait Of Hormuz
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