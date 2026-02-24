हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान के साथ तनाव के बीच जंग की आशंकाओं पर बोले ट्रंप- ... अगर ऐसा हुआ तो हम आसानी जीत जाएंगे

ईरान के साथ तनाव के बीच जंग की आशंकाओं पर बोले ट्रंप- ... अगर ऐसा हुआ तो हम आसानी जीत जाएंगे

डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट में लिखा, 'जनरल केन, हम सब की तरह, युद्ध नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन अगर ईरान के खिलाफ सैन्य स्तर पर जाने का फैसला किया जाता है, तो उनकी राय है कि यह आसानी से जीता जा सकेगा.'

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 24 Feb 2026 03:37 PM (IST)
Preferred Sources

कुछ समय से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है. कई अमेरिकी अधिकारियों ने भी दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर कार्रवाई करने के विकल्पों के बारे में सोच रहे हैं. हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इन सभी दावों को खारिज कर दिया है.

उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर आदेश दिया गया तो ऐसा कोई भी ऑपरेशन आसानी से जीता जा सकता है. वहीं, सीनियर डेमोक्रेटिक सांसदों ने इसे मिडिल ईस्ट में एक और युद्ध की तरफ तेजी बताया. डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, 'फेक न्यूज मीडिया में कई कहानियां चल रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि जनरल डेनियल केन, जिन्हें कभी-कभी रजीन भी कहा जाता है, ईरान के साथ हमारे युद्ध के खिलाफ हैं.' उन्होंने इस रिपोर्टिंग को 100 फीसदी गलत बताया.

वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पेंटागन ने ट्रंप के सामने ईरान के खिलाफ लंबे मिलिट्री कैंपेन को लेकर चिंता जताई. पेंटागन ने सलाह दी है कि जिन युद्ध विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, उनमें अमेरिका और सहयोगी देशों को नुकसान पहुंचने, कमजोर एयर डिफेंस का खतरा है.

डेली की रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा और पुराने अधिकारियों ने कहा कि ये चेतावनियां ज्यादातर संयुक्त सेनाध्यक्षों की समिति के अध्यक्ष जनरल डैन केन ने रक्षा विभाग के अंदर और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स के दौरान दी हैं. ट्रंप ने लिखा, 'जनरल केन, हम सब की तरह, युद्ध नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन अगर ईरान के खिलाफ सैन्य स्तर पर जाने का फैसला किया जाता है, तो उनकी राय है कि यह आसानी से जीता जा सकेगा.'

उन्होंने कहा कि केन ने ईरान पर हमला न करने की बात नहीं की है, या उन नकली लिमिटेड स्ट्राइक के बारे में भी नहीं कहा है जिनके बारे में मैं पढ़ रहा हूं, वह सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, जीतना कैसे है और अगर उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया, तो वे सबसे आगे रहेंगे.

ट्रंप ने कहा, 'मैं ही फैसला लेता हूं. मैं समझौता न होने से बेहतर समझौता करना चाहूंगा. अगर हम डील नहीं करते हैं, तो यह उस देश के लिए और बहुत दुख की बात है. उसके लोगों के लिए बहुत बुरा दिन होगा, क्योंकि वे अद्भुत हैं और उनके साथ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था.' इस दौरान राष्ट्रपति ने पिछली स्ट्राइक का भी जिक्र किया और कहा कि केन मिडनाइट हैमर के इंचार्ज थे, जो ईरानी न्यूक्लियर डेवलपमेंट पर हमला था. यह अब डेवलपमेंट नहीं रहा, बल्कि हमारे ग्रेट बी-2 बॉम्बर्स ने इसे उड़ा दिया.

यह टिप्पणी कैपिटल हिल पर बड़े पैमाने पर राजनीतिक विरोध के बीच आई. अमेरिकी सीनेटर क्रिस कून्स, सीनेट एप्रोप्रिएशन सबकमेटी ऑन डिफेंस के रैंकिंग सदस्य ने कहा, 'अमेरिका की ओर से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमले के एक साल से भी कम समय में, राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की पहुंच के दायरे में वायु और नौसैनिक शक्ति का बड़ा सैन्य जमावड़ा तैनात कर दिया है. इससे मिलिट्री एक्शन का खतरा है.'

उन्होंने सरकार के मकसद पर सवाल उठाए. कूंस ने कहा, 'कांग्रेस और अमेरिकी लोगों को इस बारे में जवाब चाहिए कि ईरान में हमारे मकसद क्या हैं.' उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकियों को यह जानने का हक है कि राष्ट्रपति ट्रंप के मकसद क्या हैं, वे अमेरिकियों को कैसे सुरक्षित बनाएंगे, और किसी भी सैन्य लड़ाई का अंत कैसे होगा.

अमेरिकी सीनेटर ने इस बात को स्वीकार किया कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती. कूंस ने चेतावनी दी, 'हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि अमेरिका की तरफ से किया गया हमला ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने का सपना छोड़ने के लिए मजबूर कर देगा. ये कोई रणनीति नहीं है, इसकी वजह से अमेरिकी सैनिकों की जान को खतरा होगा.'

कांग्रेसी सेठ मौल्टन ने भी ताकत के इस्तेमाल का विरोध किया. उन्होंने कहा, 'ट्रंप ईरान पर हमला करने और अमेरिका को इराक वॉर 2.0 में शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं. उन्हें क्या लगता है कि वे क्या हासिल करेंगे और किस कीमत पर? अभी तक, हमें कोई अंदाजा नहीं है.'

मौल्टन ने तर्क दिया कि हमारे पास डील न होने का एकमात्र कारण यह है कि ट्रंप ने अपने पहले टर्म में इसे तोड़ दिया था. अब यह कांग्रेस पर है कि वह जॉर्ज डब्ल्यू. बुश की ओर से अमेरिका को इराक में गुमराह करने के समय की तुलना में ज्यादा हिम्मत जुटाए.

Input By : IANS
Published at : 24 Feb 2026 03:36 PM (IST)
Tags :
Donald Trump TEHRAN DONALD Trump US PRESIDENT US Iran War US-Iran War
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ईरान के साथ तनाव के बीच जंग की आशंकाओं पर बोले ट्रंप- ... अगर ऐसा हुआ तो हम आसानी जीत जाएंगे
ईरान के साथ तनाव के बीच जंग की आशंकाओं पर बोले ट्रंप- ... अगर ऐसा हुआ तो हम आसानी जीत जाएंगे
विश्व
'PM ने किसानों को बेच दिया...', भोपाल में कांग्रेस की किसान महाचौपाल में ट्रेड डील पर बोले राहुल गांधी, केंद्र पर कसा तंज
'PM ने किसानों को बेच दिया...', भोपाल में ट्रेड डील पर बोले राहुल गांधी, केंद्र पर कसा तंज
विश्व
'पिछली बार हवा में, अब समंदर में...', पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड कसूरी ने भारत के खिलाफ उगला जहर, 26/11 दोहराने की दी धमकी
'पिछली बार हवा में, अब समंदर में...', पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड कसूरी ने भारत के खिलाफ उगला जहर, 26/11 दोहराने की दी धमकी
विश्व
Mexico El Mencho: ड्रग लॉर्ड मेंचो का पुराना ऑडियो क्लिप वायरल, पुलिसवालों को दीं गालियां, कहा- 'Mot@#, अगर पीछे नहीं हटे तो...'
ड्रग लॉर्ड मेंचो का पुराना ऑडियो क्लिप वायरल, पुलिसवालों को दीं गालियां, कहा- 'Mot@#, अगर पीछे नहीं हटे तो...'
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Blue Drum Case:पिता की हत्या कर बेटे ने ड्रम में भरे शव के टुकड़े, वीडियो देख कांप उठेगी रूह
AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu को 4 दिन की रिमांड, तिलक मार्ग थाने लाई पुलिस | Delhi Police
AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu को 4 दिन की पुलिस रिमांड | Delhi Police | Breaking
Bihar Assembly Ruckus: बिहार विधानसभा में संग्राम! लाठीचार्ज के मुद्दे पर विपक्ष का भारी हंगामा |
AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu गिरफ्तार, कोर्ट से 7 दिन रिमांड की मांग | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, इन सीटों पर होगा खास फोकस, इस कंपनी को सौंपा जिम्मा
UP चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, इन सीटों पर होगा खास फोकस, इस कंपनी को सौंपा जिम्मा
इंडिया
'SIR के काम में सिविल जजों को भी लगाएं और जरूरत पड़ी तो...', बंगाल SIR पर SC का आदेश
'SIR के काम में सिविल जजों को भी लगाएं और जरूरत पड़ी तो...', बंगाल SIR पर SC का आदेश
विश्व
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
स्पोर्ट्स
PAK vs ENG Weather Update: बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बॉलीवुड
Border 2: रिलीज के एक महीने बाद भी 'बॉर्डर 2' का नहीं हो रहा क्रेज कम, 5वें वीकेंड में धुआंधार बिके टिकट, बनाया ये रिकॉर्ड
रिलीज के एक महीने बाद भी 'बॉर्डर 2' का नहीं हो रहा क्रेज कम, 5वें वीकेंड में धुआंधार बिके टिकट
विश्व
दूर रहता तो बच जाता ड्रग लॉर्ड... कैसे गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का बड़ा खुलासा
दूर रहता तो बच जाता, गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया ड्रग लॉर्ड एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का खुलासा
यूटिलिटी
किन लोगों के बैंक अकाउंट में आएंगे PF खाते में जमा रुपये? ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
किन लोगों के बैंक अकाउंट में आएंगे PF खाते में जमा रुपये? ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
नौकरी
बिहार में होगी 173 सिविल जज के पदों पर भर्ती, कल से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया; जान लें डिटेल्स
बिहार में होगी 173 सिविल जज के पदों पर भर्ती, कल से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया; जान लें डिटेल्स
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget