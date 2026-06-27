हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIran-US War: मिडिल ईस्ट में फिर बढ़ा तनाव! अमेरिकी सेना का ईरानी रडार और मिसाइल ठिकानों पर बड़ा हमला

Iran-US War: मिडिल ईस्ट में फिर बढ़ा तनाव! अमेरिकी सेना का ईरानी रडार और मिसाइल ठिकानों पर बड़ा हमला

Iran-US War: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ गया है. डोनाल्ड ट्रंप के सीज़फायर आरोपों के बीच अमेरिकी सेना ने ईरानी ठिकानों पर हमला किया.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 27 Jun 2026 07:25 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. अमेरिकी सेना ने ईरानी ठिकानों पर हमला किया है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में हालात और गंभीर हो गए हैं. यह हमला ऐसे समय हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज  में एक कार्गो जहाज पर हमले के बाद सीज़फायर का बेवकूफी भरा उल्लंघन करने का आरोप लगाया.

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के अनुसार, शुक्रवार को ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज ठिकानों के साथ तटीय रडार पोजिशन पर हमला किया गया. अमेरिका ने कहा कि यह कार्रवाई गुरुवार को कार्गो जहाज पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में की गई. उस हमले के कारण इलाके में फंसे नाविकों को निकालने की योजना भी रुक गई थी. ईरान ने कार्गो जहाज पर हमले को सही ठहराते हुए कहा कि जहाज खाड़ी के जलमार्ग से गुजरने के लिए बिना अनुमति वाले रास्ते का इस्तेमाल कर रहा था.

ये भी पढ़ें: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील में देरी क्यों? ट्रंप के विशेष दूत सर्जियो गोर ने बताई ये वजह

ईरान ने  अमेरिकी हमले को लेकर क्या कहा?

अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार किया और अमेरिका पर अंतरिम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया. ईरान का कहना है कि उसने जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी सेना से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया. CENTCOM ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिकी हमले एक दिन पहले हुए ड्रोन अटैक का मजबूत जवाब हैं. अमेरिका का कहना है कि ईरान की सेना द्वारा कमर्शियल शिपिंग पर हमला सीज़फायर का साफ उल्लंघन है. साथ ही ईरान की आक्रामक कार्रवाई ने समुद्री व्यापार और नेविगेशन की स्वतंत्रता को भी खतरे में डाल दिया है. अमेरिका ने यह भी कहा कि वह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों को सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराने के लिए मदद जारी रखेगा. ईरान के विदेश मंत्रालय ने शनिवार (27 जून 2026) की सुबह बयान जारी कर कहा कि अमेरिका ने समझौते का उल्लंघन किया है. ईरान ने इस पूरे संकट के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया.IRGC ने कहा कि उसकी नेवी ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, हालांकि ज्यादा जानकारी नहीं दी गई.

ईरानी ड्रोन से बहरीन पर किया गया हमला

बहरीन ने दावा किया कि शनिवार सुबह कई ईरानी ड्रोन ने उसके क्षेत्र को निशाना बनाया. बहरीन ने इसे अपनी संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया और ईरान पर शांति प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया. यूनाइटेड किंगडम मेरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन ने बताया कि होर्मुज स्ट्रेट में एक टैंकर पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ. जहाज के ब्रिज को नुकसान पहुंचा, लेकिन सभी क्रू सदस्य सुरक्षित हैं और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हुआ. फरवरी के आखिर में अमेरिका और इज़राइल के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर कड़ा नियंत्रण शुरू कर दिया था. यह समुद्री रास्ता तेल और गैस सप्लाई के लिए बेहद अहम माना जाता है. इसके प्रभावित होने से दुनिया भर में तेल की कीमतों में उछाल आया और जरूरी सामानों की सप्लाई भी प्रभावित हुई.

अमेरिका-ईरान के बीच 14-पॉइंट समझौते पर सहमती बनी

अमेरिका और ईरान 17 जून को 14-पॉइंट समझौते पर सहमत हुए थे. इसमें ईरान ने 60 दिनों तक कमर्शियल जहाजों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने का वादा किया था. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सोशल मीडिया पर कहा कि अगर ईरान को समझौते के लागू होने को लेकर कोई आपत्ति है तो बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाएगा. ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अज़ीज़ी ने कहा कि अमेरिका ने एक बार फिर बातचीत के बीच हमला किया है. उन्होंने कहा कि यह सीज़फायर का गंभीर उल्लंघन है और इसका जवाब दिया जाएगा. व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान की हालिया कार्रवाई पसंद नहीं आई. उन्होंने कहा कि ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए था.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को मचा बवाल

हाल के दिनों में अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया था कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी दिशा में बढ़ रही है और होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने का विचार भी छोड़ दिया गया है. हालांकि ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेर ग़ालिबफ़ ने साफ कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का संचालन अब पहले जैसा नहीं रहेगा.  कार्गो जहाज पर गुरुवार को हमला हुआ था. वह सिंगापुर का जहाज इवर लावली था. जहाज ओमान के दाहित पोर्ट के पास था जब उस पर हमला हुआ. जहाज मालिक कंपनी ने कहा कि जहाज तय रूट पर ही चल रहा था और सभी क्रू सदस्य सुरक्षित हैं. इस हमले के बाद IMO ने 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालने की योजना रोक दी है, जो युद्ध शुरू होने के बाद मुख्य शिपिंग लेन में फंसे हुए हैं. फिलहाल मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और दुनिया की नजर अमेरिका-ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई है.

ये भी पढ़ें: 'बिल्कुल गलत...', कोलंबो में भारत-पाकिस्तान के बीच ट्रैक 2 डिप्लोमेसी पर आया राम माधव का बयान, जानें क्या बताया

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 27 Jun 2026 07:25 PM (IST)
Tags :
Donald Trump US-Iran DONALD Trump WORLD NEWS IN HINDI US IRAN Hormuz Strait
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Iran-US War: मिडिल ईस्ट में फिर बढ़ा तनाव! अमेरिकी सेना का ईरानी रडार और मिसाइल ठिकानों पर बड़ा हमला
मिडिल ईस्ट में फिर बढ़ा तनाव! अमेरिकी सेना का ईरानी रडार और मिसाइल ठिकानों पर बड़ा हमला
विश्व
पूर्वी एशियाई देश सेशेल्स पहुंचे PM नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति पैट्रिक ने दिया 'गॉड ऑफ ऑनर'
पूर्वी एशियाई देश सेशेल्स पहुंचे PM नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति पैट्रिक ने दिया 'गॉड ऑफ ऑनर'
विश्व
पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर के भाई के अंतिम संस्कार में पहुंचा लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्ला? वीडियो हो रहा वायरल
शोएब अख्तर के भाई के अंतिम संस्कार में पहुंचा लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्ला? वीडियो हो रहा वायरल
विश्व
'बिल्कुल गलत...', कोलंबो में भारत-पाकिस्तान के बीच ट्रैक 2 डिप्लोमेसी पर आया राम माधव का बयान, जानें क्या बताया
'बिल्कुल गलत...', कोलंबो में भारत-पाकिस्तान के बीच ट्रैक 2 डिप्लोमेसी पर आया राम माधव का बयान, जानें क्या बताया
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: Aarambhi का संगीत में साड़ी लुक, पर बेटे Vihan के साथ होने वाली है बड़ी अनहोनी!
Bollywood News: ऐश्वर्या राय के आइकॉनिक गाने 'इश्क कमीना' का हुआ रीमेक, नए अंदाज में रिलीज हुआ ट्रैक(27.06.26)
Mahindra BE 6 (Pack 2) ownership review | Auto Live #mahindra #mahindrabe6
US Iran War: सिंगापुर के जहाज पर हमला | Trump | Hormuz | IRGC | Netanyahu
Maharashtra TET Paper Leak: TET का पेपर लीक! कल होने वाली परीक्षा हुई रद्द | TET Exam Cancelled
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
K. Bhagyaraj Death: कौन हैं तमिल इंडस्ट्री के दिग्गज शख्स के. भाग्यराज? जिनके निधन पर पहुंचे CM विजय
कौन हैं तमिल इंडस्ट्री के दिग्गज शख्स के. भाग्यराज? जिनके निधन पर पहुंचे CM विजय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: आरोपी मनीष यादव की बहन ने abp न्यूज़ से किया खुलासा, '1 महीने पहले ही...'
राम मंदिर मामला: आरोपी मनीष यादव की बहन ने abp न्यूज़ से कहा, '1 महीने पहले ही लगी थी नौकरी'
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा का अर्धशतक हुआ था या नहीं? आखिर क्यों फिफ्टी को लेकर है कन्फ्यूजन? जानें पूरा माजरा
अभिषेक शर्मा का अर्धशतक हुआ था या नहीं? आखिर क्यों फिफ्टी को लेकर है कन्फ्यूजन?
विश्व
भारत के दौरे पर कब आएंगे डोनाल्ड ट्रंप? इंडिया-US डील पर बातचीत के बीच सर्जियो गोर ने बता दिया पूरा प्लान
भारत के दौरे पर कब आएंगे डोनाल्ड ट्रंप? इंडिया-US डील पर बातचीत के बीच सर्जियो गोर ने बता दिया पूरा प्लान
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle Records: 'वेलकम टू द जंगल' बनी तूफान, धुआंधार कमाई के साथ पहले दिन तोड़े ये 9 बड़े रिकॉर्ड्स
'वेलकम टू द जंगल' बनी तूफान, धुआंधार कमाई के साथ पहले दिन तोड़े ये 9 बड़े रिकॉर्ड्स
विश्व
'बिल्कुल गलत...', कोलंबो में भारत-पाकिस्तान के बीच ट्रैक 2 डिप्लोमेसी पर आया राम माधव का बयान, जानें क्या बताया
'बिल्कुल गलत...', कोलंबो में भारत-पाकिस्तान के बीच ट्रैक 2 डिप्लोमेसी पर आया राम माधव का बयान, जानें क्या बताया
ट्रैवल
Amarnath Yatra 2026 Guide: अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से होगी शुरू, रजिस्ट्रेशन-रूट से लेकर ट्रैवल परमिट तक... यहां जानें सबकुछ
अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से होगी शुरू, रजिस्ट्रेशन-रूट से लेकर ट्रैवल परमिट तक... यहां जानें सबकुछ
शिक्षा
NEET में नहीं मिली मेडिकल सीट, हार नहीं मानी; रितुपर्णा को Rolls-Royce से 72 लाख सालाना का पैकेज
NEET में नहीं मिली मेडिकल सीट, हार नहीं मानी; रितुपर्णा को Rolls-Royce से 72 लाख सालाना का पैकेज
ENT LIVE
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
ENT LIVE
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
ABP NEWS
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
ABP NEWS
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
ABP NEWS
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
Embed widget